HATAY

Hayırseverler... Belediyeler... Kamu kurumları... Yardım kuruluşları... Bölgeye artık yiyecek, giyecek göndermeyin... Hepsi var, fazlasıyla. Gönderecekseniz... Çadır gönderin... Uyku tulumu gönderin.







Jeneratör gönderin... Ve soba gönderin... Odun sobası.

Hatay'da elektrik hâlâ yok... Elektrik verilen deprem bölgelerine ise elektrikli ısıtıcı gönderin.

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BOĞAZLIYAN-KIRIKHAN HATTI



Hatay-Kırıkhan... Kriz merkezindeyiz... Karargâh ve Hizmet Bölük Komutanlığı. Yozgat-Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar... Burada.

- Hayırdır Gökhan Başkan?

Gökhan... "Hatay, kırmızı çizgimiz" diyerek söze başlıyor:

- Kırıkhan'a 200 konteyner ev kuracağız... Yer gösterdiler... İş makinelerimiz çalışıyor.

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HATAY'DA SABAH



Hava yeni ağarmış... Sabah saat 07.45... AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, dürterek uyandırdı.

Elektrik yok... Soğuk oda... Uykusuz gece... Sabaha karşı dalmışız.

Peynir, ekmek getirmiş... Birer lokma yedik... Haydi sokağa.







Nöbet tutan askerler... Polisler... Sokakta ateş yakıp ısınmaya çalışanlar... Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler... Enkaz başında bekleşenler... Kızılay'ın verdiği peyniri, ekmeği, zeytini, helvayı yiyenler.

Hatay... Çoktan uyanmış... Zaten çok kişi hiç uyumamış.

Milletvekili... Habersiz, eskortsuz, korumasız aralarına girince... Kimse tepki göstermiyor.

Herkes, derdini söylüyor... Hüseyin Yayman, not ediyor... Sonra telefona sarılıyor... Ankara'da uyumakta olan görevlileri bile arıyor.

Siyasetçilerimiz... Şov yapmanın zamanı değil... Korkmayın, halkın arasına girin... Ama koruma ordusuyla, çakarlı ve sirenli araçlarla değil.

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KAHRAMANMARAŞ



Kadir Kurtul... İŞKUR Holding... 2 bin kişi çalışıyor(du).

Deprem... Fabrikanın bir bölümünde yangın... Üretim durdu.

Kurtul ailesinde... Yakın akrabalardan... 20 can kaybı... Teyze... Yeğen...........

Çalışanlardan... 100 can kaybı.

Kadir Kurtul, eşi Şule Hanım'la birlikte, fabrikanın girişindeki güvenlik binasında kalıyor... Oda... Tuvalet.

Kendisi depremzede... Ama... 2 bin çalışanının ihtiyaçlarını karşılıyor... Su... Yiyecek... Barınma... Aklınıza ne gelirse.

Tek söylediği şu:

- Herkes böyle yaparsa devletimizin yükünü azaltırız.

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YOLLAR YOLLAR



Rize-Güneysu ile Hatay arası... 970 kilometre.

Güneysu Belediyesi cenaze aracı Hatay'da.







Kayseri'den yardım malzemesi taşıyan kamyon... 38 HS 237... Kamyonun arkası, ay yıldız... Türk bayrağı.

Kocaeli... Bölgeye neler göndermemiş ki? Ambulans... Cenaze aracı... İş makinesi... Jeneratör... Çadır.

Yollar... Değişik illerden gelen iş makineleriyle, yardım kamyonlarıyla dolu.







Ankara... Büyükşehir Belediyesi... İtfaiye.

Denizli'den... Yangın söndürme aracı.

Mersin-Silifke'den, Ankara- Bala'dan... Kırşehir'den... Yardım, yardım, yardım... Trafik tıkanıyor.

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ÖPÜLESİ ELLER



Sabah saatleri... Ateş yanıyor...

Kararmış bir çaydanlık... Bir asker elinde kâğıt bardak, bize çay uzatıyor.







Teşekkürler... Mehmetçiğe elimizi uzatıyoruz... Elini sıkacağız.

Mehmedim... "Abi, elim kirli" diyor... Elini uzatamıyor.

Hüseyin Yayman... Askere sesleniyor:

- Ver elini öpeyim... O el, öpülecek el.

Mehmet Ali Kuseyri... Mendilini çıkarıyor... Gözyaşlarını silmeye başlıyor.

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TRAFİK



Adana... Kahramanmaraş... Gaziantep... Osmaniye... Hatay... Yoğun trafik devam ediyor.







Kızılay... AFAD... Sağlık Bakanlığı... Milli Savunma Bakanlığı... Jandarma Arama Kurtarma... Bursa İtfaiyesi... ... Kayseri Büyükşehir... Uşak Ziraat Odası... Her türlü yardım aracı.

Ülkem insanı... Kimi sosyal medyada zevzekliğin peşinde.

Kimi de... Edirne'den, Çanakkale'den gelmiş... Enkaz kaldırma derdinde.

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GEZDİK... GÖRDÜK... DİNLEDİK



Kahramanmaraş... Ahmet Belli ile dolaşıyoruz.

Azerbaycan Bulvarı... Hazreti Osman Camii yıkılmış.







Polislere, "Geçmiş olsun" diyoruz... Polisin biri... Gözleri yaşlı... "150 meslektaşımızı kaybettik" diyor.

Plaza AVM... Önünde çadırlar... Depremzedeye 7/24 çay... Su... Sıcak yemek... Depremde zarar gören Hayal Kahvesi'nin kurduğu mutfaktan.

Sokakta konuşulanlar... Biri, "Milletvekilimiz Celalettin Güvenç'in kardeşi, eski Milletvekili Sıtkı Güvenç öldü" diyor... Diğeri söze giriyor... "İşadamı İsmail Bildirici, İstanbul'daydı... Eşi ve çocukları enkaz altında."

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PSİKOLOJİ SIFIR



Hatay... Atatürk Parkı... Çadırkent olmuş.

Çadırların arası... Parkın boş alanları... Çocuk bahçesi gibi.

Aralarına giriyoruz... Gofret... Oyuncak... Bir şeyler veriyoruz.

Yavrular... Elleri, yüzleri kirlenmiş... Sıcak su yok ki banyo yapsınlar.

Ey hayırseverler... Mobil tuvalet... Mobil banyo.

Neyse... Konuya dönelim... Çocuklarımıza... Korku içindeler.

Psikolojik destek... Hemen... Gecikmeden... Çok acil ihtiyaç.

***

SAĞ OL VİETNAM



Saat 09.15... Bir ekiple karşılaşıyoruz... Yabancılar... Köpekleri de var.

Birlikte... Enkazlar arasında dolaşıyoruz.

Konuşuyoruz... Vietnamlılar.

Bölge... Yardıma koşan yabancı ekiplerle dolu.

***

DAYANILMAZ SAHNELER



Salı... Akşam saatleri... Enkaz başında iki kardeş... Deprem olunca Burak Amerika'dan gelmiş, Alaattin Macaristan'dan.

Babaları İlhan Sabuncu... Çiftçi... Enkaz altında.

İki kardeşi dinlemek öyle zor ki:

- Babamızın bir ayakkabısını bulsak razıyız... Babamız diye ayakkabıyı gömeriz... Bayramda mezarını ziyaret ederiz.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece... İlhan Sabuncu'ya ulaşıldı... Sizlere ömür... Gece yarısı toprağa verildi.