HATAY

Bölgede geceleri hava soğuk... Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye... Kırıkhan, Belen, Pazarcık, Elbistan, Düziçi, Kadirli, Bahçe... İskenderun... Arsuz... Samandağ... Gıda maddesinden çok yakacak istiyor... Odun... Soba... Elektrikli ısıtıcı. Bunları yazdık... İlk telefon Düzce'den geldi... Arayan Ragıp Gökesaoğlu:







- Biz de depremi yaşadık... Halden anlarız... Odunlar yola çıktı.

Ve... TIR dolusu odun... Bir TIR daha... Ardından odun kamyonları.

Düzceli keresteciler...

İnanç Kuruoğlu... Atilla Özdemiroğlu... Diğerleri... Teşekkürler.

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BİGADİÇ... HIZIR GİBİ



Balıkesir'in 50 bin nüfuslu ilçesi... Orman bölgesi.

Telefon... İsmail Avcu... Bigadiç Belediye Başkanı:

- Odun yüklü 5 TIR yola çıktı.

İsmail Avcu... Köylülere un dağıtmış... Kadınlar seferber... Ekşi mayalı ekmek yapmışlar... Bir ay dayanır.

Bölgeye odun da gelmeye başladı, ekmek de.

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MANİSA... ÇOK DUA ALDI



Antakya... Elektrik yok... Yazdık... Bir de baktık jeneratör geldi... Gönderen Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Hatay'a, Kahramanmaraş'a bin battaniye... 800 uyku tulumu... Mont... Bot...

Ve... Hatay'a 50 bin ekmek.

Teşekkürler Mehmet Yılmaz... Gerçekten ihtiyaç vardı.

Allah razı olsun Manisa.

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DİKKAT DİKKAT!



Hatay boşalıyor... Otobüsler... Özel araçlar... Hatta kamyonlar... Hataylı şehri terk ediyor... Ankara...Antalya... İstanbul'a.

Vefalı Kayseri... Kadir kıymet bilen İzmir... Aydın, Balıkesir, Konya... Hataylıyı bağrına basıyor.







Ama... Sosyolojik olay... Çok önemli.

Hataylı göçü devamlı... Kalıcı olmamalı.

Hatay'ın demografik yapısı bozulmamalı.

Evi barkı yıkılan... Yeni bir depremden korkup giden Hataylının, en kısa zamanda geri dönmesi sağlanmalı.

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İĞNE İLE ENKAZ KAZMAK



İğne ile kuyu kazmak... Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışmak... Bölgede işte bu yapılıyor... İğne ile enkaz kazılıyor.

Ekipler... Yerli, yabancı... Dikkatle çalışıyorlar.

Kolay iş değil... Zaman alacak.

İşin en acı yanı... İnsanı kahreden görüntü... Hâlâ enkaz başında bekleyenler.

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AH HATAY VAH HATAY



Hatay... Kurtuluş Caddesi... Dünyada ışıklandırılan ilk cadde.

General Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk askeri, bu caddeden Hatay'a girdi.







Cadde... Binlerce yıllık bir tarih.

Antakya'da artık böyle bir cadde yok... Tarih olmuş... Dünya harikası yapılar enkaz halinde.

Caddedeki otel yerle bir... Kapalıçarşı diye bir yer yok... Habib-i Neccar Camii'nin sadece dış kapısı kalmış.

***

JAK



İki hafta önce, sokakta, 100 kişiye "JAK nedir?" diye sorsaydınız, acaba 5 kişi açılımını bilir miydi? Hiç sanmıyoruz.

Bugün... Hatay... Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye'de... İlçelerinde... Çocuklar bile JAK'ı biliyorlar.

Jandarma Arama Kurtarma.

Antakya-İskenderun yolunda... Dağda... Ay yıldız... Bayrak... Ve altındaki yazı... Jandarma.

Günlerdir... Yoldan geçen araçlar... Dağa... Bayrağa... Jandarmaya korna çalıyorlar... Kornayla alkış... Saygı, sevgi, selam gönderiyorlar.

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'ADAM ASMACA'



Günlerdir idam sehpaları kuruluyor!.. Sanırsınız ki... Video oyunu... Adam asmaca oynanıyor.

Yaygın söz... "Asacaksın bu müteahhitleri."

Elbette... Kusuru olan hesap versin... Müteahhit... İmar müdürü... Mühendis... Belediye çalışanı... Kontrol uzmanı...

Fakat... Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde gördüğümüz manzarayı da anlatalım.







Yan yana iki bina... Biri ayakta... Diğeri yıkılmış... Yıkılanın giriş katı banka şubesi.

Az ileride... Sağlam binalar... Aralarından biri çürük diş gibi... Yıkılmış... Altında banka şubesi varmış.

Bir değil... Üç değil... Beş değil... Altında kafe... Pastane... Banka şubesi olan binalar... Enkaz halinde.

Aynı manzaraları Hatay'da da gördük.

Müteahhidi ayağından asalım asmasına da...

Banka şubesini, pastaneyi, kafeyi, zincir marketi büyütmek için... Binanın taşıyıcı kolonlarını kesenleri ne yapacağız?

***

KAHRAMANMARAŞ



Saffron Otel yıkılmış... Kazancı Otel de... Barıkan Otel de.

Yıkılmayan oteller ise hasarlı.







Hilton Otel'e gittik... Bina sağlam fakat kapalı... Zira personel yok... Kiminin yakını ölmüş, kimi deprem yaralısı.

İyi de... Nerede kalacağız?

Ya Kadir Kurtul'un karavanında.

Ya arabada... Ya da Kızılay çadırında.

***

NİHAYET... BİRAZ GÜLÜCÜK



Bölgede... Az hasarlı ev çok... Binlerce... Ama çok kişi korkudan evine giremiyor.

İskenderun'da... Akşam... Kaldırımda ateş yakıp ısınanlardan biri... Dedi ki:

- Kovid 19'da evden çıkamıyorduk... Şimdi de eve giremiyoruz.

Milletin gülecek hali yok... Ama bu söze herkes güldü.