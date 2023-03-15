Kahramanmaraş'ın ilçesi... 6 Şubat, saat 04.17... 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü. Yıkılan bina çok... Can kaybı 431.

İlçenin toplam bina sayısı 21 bin.







Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dedi ki:

- 6 bin bina yıkılacak.

Düşünün hasarın büyüklüğünü.

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Gurbetçi memleketi

Pazarcık'ın nüfusu 70 bin...

Ancak... Değişik il ve ülkelerdeki Pazarcıklı nüfus... Kat kat fazla.







Başkan Yılmazcan, önümüze bir tablo koydu:

"Yurtdışında 200 bin Pazarcıklı... Sadece Milano şehrinde 10 bin... Gaziantep'te, Mersin'de Pazarcıklı çok."

Depremden sonra, Gaziantepli işadamları, ellerini taşın altına koymuşlar.

SANKO... Abdulkadir ve Adil Konukoğlu... 20 gün boyunca, günde 10 bin kişiye sıcak yemek... Bir TIR battaniye... Sadece insanlara değil, hayvanlara bile çadır.

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Birlik, beraberlik destanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Kahramanmaraş'ı mesken tutmuş... Jandarmada yatıp kalkıyor.

Sabah toplantı... Sonra helikopterle Adıyaman senin, Hatay benim deprem bölgesini dolaşıyor.







Yeni yerleşim yerlerini geziyor... Bazı il ve ilçelerde kalıcı konutların temeli atılıyor... Sağlam zemine.

Kahramanmaraş... Doğukent... TOKİ konutları sahiplerine verilecek... Ama... Evlerin içi nasıl döşenecek?

Bakan Soylu'dan Çanakkale'ye telefon... DOĞTAŞ'a.

DOĞTAŞ'ın sahiplerinden yanıt:

- Emredersiniz Sayın Bakanımız... Başüstüne... Vazifemiz... Başka isteğiniz var mı?

400 konutun mobilyası... DOĞTAŞ'tan.

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Hesap

Müteahhit... Apartman yapacak... Sekiz katlı.

İnşaat bitmiş... Ama 10 katlı.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ikamet ruhsatı vermemiş.







Kaçak iki katın yıkılmasını istemiş.

Ayrıca... Teknik elemanlara görev vermiş:

- Bina incelensin... Demir... Çimento... Kolonlar... Temel... Depreme dayanıklı mı?

Müteahhit... Başkanı tehdit etmiş:

- Seninle hesaplaşacağım... Yaptığını yanına bırakmayacağım.

- Elinden geleni ardına koyma... Türkiye, hukuk devleti.

Sonuç.

Depremde... Apartman yerle bir.

Bereket ki... İçinde oturan yok... Can kaybı sıfır.

Müteahhit... Firarda... Yurtdışında.

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Gidenler dönüyor piyasa canlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.. Konuşmamızda iki hususun altını çizdi:

1. Gidenlerin geri gelmesi.

2. Hayatın normalleşmesi... Ekonominin hareketlenmesi.







İkisi de oluyor... Yavaş yavaş.

Geri dönüş... Devam ediyor.

Çarşı... Dükkânlar... Alışveriş... Eh, fena değil.

Pazarcık... Kebap kültürü var... Dürüm... 100'ün üzerinde kebapçı.

Yarıya yakını açık... Saat 23.00'e kadar.

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Umut, beklenti

Millet ne diyor? Evi yıkılana da sorduk, orta veya az hasarlı olana da.

Ve... Pazarcık'ta, umudu, yükselen beklentiyi gördük:







- Yeni evler yapılacak... Bir yıl sonra teslim edilecek.

Kahramanmaraş'ta da aynı beklentiyi gözlemiştik.

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Kurumları koruyalım

Kişileri istediğimiz kadar eleştirelim... Zaten eleştiriyi hak eden... İstifa etmesi ya da görevden alınması gereken çok.

Ama... Kişileri döverken... Kurumları tahrip etmeyelim.

O kurumlar ki... Hepimizin... Kurumlarda görev yapan binlerce insanı kırmayalım.

Yarın... O kurumlar yine lazım.

Kızılay... AFAD... Pazarcık'ta, günde 60 bin kişiye sıcak yemek.

Bu yemeği pişirenleri, dağıtanları, gecesini gündüzüne katan ve çadırda yatanları hırpalamak doğru değil.

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Acılar, paylaştıkça azalıyor

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta koordinatör vali.

Kırıkkale Belediye Başkan Mehmet Saygılı, koordinatör belediye başkanı.

İstanbul-Bayrampaşa... Ankara Çubuk, Akyurt ve Pursaklar ilçeleri... Pazarcık'ın paydaşları.

Bugün, Pazarcık'ta acılar azalıyorsa, hayat normalleşiyorsa... Kimse aç ve açıkta değilse... Hayvanlar bile koruma altındaysa...

Kırıkkale valisi... Belediye başkanı... Paydaş belediyeler sayesinde... Sezar'ın hakkı Sezar'a.

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'Allah razı olsun'

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Yarabbi" diyerek avuçlarını semaya açtı:

- Koordinatör vali... Koordinatör belediye başkanı... Paydaş belediye sistemini kim akıl ettiyse ayaklarına taş değmesin... Bu sistem olmasaydı ayağa kalkamazdık.







Millet... "Amin" diyerek sesini yükseltti.

Bu sırada etrafa... Gelip geçen araçlara baktık... Üzerinde Kırıkkale... Bayrampaşa... Çubuk... Pursaklar... Akyurt yazan araçlar... İş makinesi... Mobil mutfak... Çöp kamyonu... Ambulans...

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Alman ilgisi

Pazarcık'a... Almanya'dan iki konuk geldi.

Alman İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı.

"Ne alaka?" derseniz... Yanıtını, Belediye Başkanı Yılmazcan versin:

- Almanya'da Pazarcıklı çok... Büyük kısmı Almanya seçimlerinde oy kullanıyor.

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Alkışı hak edenler

Pazarcık... Bir Türkiye mozaiği... Türk... Kürt... Sünni... Alevi... Sıfır sorun.

- Ey Pazarcıklılar! Yazmamızı... İlgililere iletmemizi istediğiniz bir şey var mı?

"Var" dediler.

1. Bu süreçte... Siyasette yüksek gerilim istemiyoruz... Beklentimiz, huzur içinde seçim.

2. Defalarca Pazarcık'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya... İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'a... Mobil mutfak kurduran Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e... Deprem sonrası, asayiş önlemlerini alan ve huzuru sağlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a teşekkür ediyoruz.

Sıcağı sıcağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradık... Telefonun hoparlörünü de açtık... Pazarcıklı'nın sözlerini aktardık.

Bakan Soylu, "Vazifemizi yaptık... Yapacağız" dedi... Pazarcıklılara selam söyledi, gözlerinden öptü.

Kalabalık sevindi... Alkışlar geldi.

***



İftar daveti

Ramazan'a 8 gün kaldı... Hazırlıklar başlamış bile.

AFAD... Kızılay... Yurtdışından yardım yağmuru... Yurtiçinden bitmeyen destek... İftar mutfakları hazır.

İftar çadırları da.

Pazarcıklılar... Davet ettiler... Söz verdik... İftara geleceğiz.