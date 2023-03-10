Altılı Masa... Son gelişmeler... İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile sohbet... Dün yazmıştık... Devam edelim.Önce... Filmi, biraz geriye saralım.

2 Mart Perşembe... Altılı Masa... Masanın beş ayağı, "Adayımız Kılıçdaroğlu" dedi... Ve karar alınıp imzalanması önerildi.

Akşener kabul etmedi... Masaya İmamoğlu ile Yavaş'ın isimlerini getirdi... Yeni bir anket istedi.

Kılıçdaroğlu öfkelendi... Ayağa kalktı... "Öyleyse siz imzalamayın... Biz imzalarız" tepkisini gösterdi.

Akşener... "Öyleyse" diyerek... "Masadan kalkma girişiminde" bulundu.







Sonrası malum... Araya girenler... Ve ertesi gün İyi Parti'nin masadan çekilmesi... Bu hatırlatmadan sonra... Günün sorusu:

- 2 Mart Perşembe günü masada neler yaşandı? Meral Akşener masa siyasetinin neresindeydi?

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın yanıtı:

- Sayın Meral Akşener masadaydı... Ama masa, genel başkanımızın olduğu yerde değildi... Masa, başka bir yere gitmişti... Sayın Meral Akşener ise masanın kuruluş ilke ve felsefesi ile aynı yerdeydi.

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TASA... ANAYASA



Uğur Poyraz, "Altılı Masa'nın asıl kurulma amacı" diyerek söze başladı:

- Bir koalisyon değil... İttifak da değil... Muhalefet işbirliği.

Gelinen noktada ise... Uğur Poyraz'a göre... Masa, "kuruluş amacı dışında".

Dedik ki... "Olan oldu... Ya bundan sonrası?"

Hani, "Anayasa'yı değiştirme hedefi? Ve... Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem..."

Anayasa'ya dokunmak, bir aritmetik konusu. Altılı Masa'nın aritmetik beklentisi nedir? Yetecek mi? Sorduk... Uğur Poyraz'ın yanıtına gelince...

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SİYASET VE ARİTMETİK



İşte Uğur Poyraz'ın sözleri:

- Anayasa değişikliği için 400 milletvekili oyuna ihtiyaç var... Referanduma götürülmesi için de 360 şart.

- Altılı Masa... Başka destek bile bulsa... 400 imkânsız... Ya 360... Sizce bulunabilir mi?

- Siyaset, uzlaşı sanatıdır... Uzlaşı kültürüdür... 360 bulunabilir.

- İyi de... AK Parti yanaşmadıkça, mümkün mü? AK Parti'nin kapısı mı çalınacak?

- AK Parti... İki oda, bir salon... AK Parti ve MHP... Anayasa değişikliği için neden kapısı çalınmasın, niçin uzlaşı aranmasın?

Ve... Poyraz'ın bu konudaki son sözleri:

- Anayasa değişikliği için Meclis'te 400 oy bulunsa bile... Yine de milletin oyuna sunulmalı.

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İLKE



Sohbette... Söz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kişiliğine ve siyaset tarzına gelince...

Uğur Poyraz dedi ki:

- Sayın Meral Akşener'in temel bir ilkesi var... "Zayıfken şeffaf, güçlüyken ketum olmak."

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'EL ÂLEM NE DER?'



Siyaset... Particilik... İyi Parti'nin yol haritası... Son gelişmeler... Milletin kafasını karıştırmadı mı?

Uğur Poyraz... Makarayı geriye sardı.

Partinin kuruluşunu anlattı... Ve yol alış tarzını.

İyi Parti, olağanüstü hal şartlarında kuruldu.

Sayın Meral Akşener toplumun eğilimlerini ve vicdanını biliyor.

"El âlem ne der?" düşüncesiyle siyaset üretemeyiz.

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'ABLA' DEDİ Kİ...



Uğur Poyraz televizyonlara sık çıkan, gazetelere demeç veren bir yapıda değil.

Kariyeri... Başarılı avukatlık.

Çevresi geniş... Siyasette dostu çok... Arkadaşlık anlayışında, "o parti, bu parti" diye, keskin çizgiler yok. Köksal Toptan, onun nikâh şahidi... Ağabeyi.

Sorduk...

Siyasete uzak dururken... AK Parti'deki dostlarının, "Haydi, siyaset zamanı" önerilerini geri çevirirken... Nasıl oldu da kendisini, "İyi Parti'de... Siyasetin tam göbeğinde" buluverdi?

İşte... Meral Akşener'in, Uğur Poyraz'ı ikna eden "ablaca" sözleri:

- Genç... Türkiye için hayali olan... Mesleğinde uzmanlaşmış yol arkadaşlarına ihtiyacım var.

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KİTABIN ORTASINDAN



Hukukçu Uğur Poyraz, sosyal medyada yok.

Televizyonlarda 7/24 hukuk konuşuluyor... Orada da yok.

Sorduk... "Neden?"

Sosyal medya... Ağzı olan konuşuyor... O mecradan uzak duruyor.

Hukuk konusuna gelince... Uğur Poyraz öyle bir söz söyledi ki... Hani ne derler, kitabın ortasından:

- Televizyon programlarında, "bilgi notu" ile hukuk tartışılıyor... Böyle tartışmalarda ne işim var?

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ZAMAN TÜNELİ



Sohbet derinleşti... Ama konu hep sınırlı... Sıcak siyaset.

Ekonomi... Dış politika... O sahalara hiç girilmedi.

Zira... Herkes, bildiği... Uzmanı olduğu konuda konuşmalı.

Eğer bir kişi... 10 parmağında 10 marifet... Her şeyi, herkesten iyi biliyorsa... Geçiniz.

Zaman tünelinden bir anı...

1991... DYP-SHP koalisyonu... Süleyman Demirel-Erdal İnönü.

Rahmet istedi... Erdal Bey, bir milletvekiline sorar:

- Sizi, kabinede değerlendirmemiz gerekirse... İyi bildiğiniz, iddialı olduğunuz konu hangisi?

- Sayın Genel Başkanım... Sanayi konusunda uzmanım... Hukukta iddialıyım... Ulaştırma çok iyi bildiğim bir konu... Kültür zaten vazgeçilmezim... Köyde büyüdüğüm için tarım, orman ve hayvancılıktan çok iyi anlarım... Maliye derseniz, bana güvenebilirsiniz.

Milletvekili, saymaya devam edince...

Erdal Bey... Zeki... Esprili... Şöyle der:

- Bir insanda böylesine geniş bir uzmanlık alanı ve yetenek... Hayran oldum... Sizi kutluyorum.

Sonuç... O milletvekili, bakanlığı ancak rüyasında görür.

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SEÇİM



Uğur Poyraz, "Siyaset, etkili dinleme sanatıdır" dedi ve ekledi:

- Dinlemek, konuşmaktan önemli... Sayın Meral Akşener iyi bir dinleyici... Ve iyi bir stratejist.

Sözü... Kapıya dayanan seçime getirdik:

- Masa devrildi... Sonra yine toplandı... Ortalık toz duman... Meral Akşener seçim kampanyasında neler söyleyecek?

Poyraz'ın yanıtı:

Sayın Akşener, millet merkezli siyaset üretiyor ve karar alıyor.

Elbette masadan kalkmasının da, yeniden oturmasının da olumlu ve olumsuz sonuçları var.

Ama... Sayın Akşener, dün neredeyse, bugün de orada... Aynı yerde duruyor.

Seçimde, bunları söyleyecek... Ve her şeyi.

Sohbet uzun... 2.5 saat... Özetlemeye çalıştık.