Uğur Poyraz... Avukat... Hâkim bir anne ile başsavcı bir babanın oğlu... İyi Parti Genel Sekreteri. Ankara'da... Gazetede... Yemekte buluştuk.

Sohbet... 2.5 saat... Yemeğin sonunda... Farkına vardık ki... İkimiz de çorbanın yarısını içmişiz... Ana yemeğe hiç dokunmamışız.

Ne konuştuğumuza gelince... Neler konuşmadık ki?

Önce birkaç ayrıntı.

Uğur Poyraz... 17/25 Aralık sürecinin avukatı.

Uğur Poyraz... 17/25 Aralık sürecinin avukatı. 2015'te... AK Parti ile "görüşme trafiği" yaşanmış.

Siyaset... Aklında hiç yokmuş.

Ama... İyi Parti... Meral Akşener'in daveti... Hâkim-psikolog annesine sormuş.

-Siyasete gireyim mi?

Yanıt... "Sen bilirsin, karar senin." Sonra... Meral Akşener ile kucaklaşma... Ve... Merhaba siyaset...

Senaryoyu biz yazdık...

"Yukarıda" cumhurbaşkanı.

"Altında" beş cumhurbaşkanı yardımcısı... Genel başkanlar.

"Yedek kulübesinde" iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş.

Etti mi yedi kişi?

Çok affedersiniz ama... Cumhurbaşkanı, bu durumda meşhur sinema filmindeki, tiyatro oyunundaki "yedi kocalı Hürmüz" durumuna düşmüyor mu?

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Yasa ve Anayasa

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bizim "yedek kulübesi" benzetmemize itiraz etti:

- Hayır... Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Mansur Yavaş da cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar... Etkili... Ve icracı.

- Ama ne zaman? 2024'te belediye başkanlığı görevleri sona erince mi?

- Hayır...

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte.

- Hukuk ne diyor? Bu mümkün mü?

- Belediyeler Kanunu... Madde 37... Bir belediye başkanı, spor kulübünde yönetici veya başkan olamaz... Siyasi parti yönetiminde de bulunamaz... Ama cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına, bu kanuna göre, bir engel yok.

- Ya Anayasa?

- Eğer, bir siyasi parti bu konuda, Anayasa- Madde 127 diyerek itirazda bulunacak olursa... Son kararı Anayasa Mahkemesi verir.

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Yetki

Cumhurbaşkanı... Ve yanında "yetkili... İcracı" iki yardımcı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş.

Ya "masadaki beş genel başkan" ne olacak?

Uğur Poyraz:

- Onlar da cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirler... Ama icracı değil... İstişari.

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Asıl amaç

Konumuz... Altılı Masa. Uğur Poyraz, Altılı Masa'nın asıl kuruluş amacının bir "tez" olduğunu söyledi:

Başkanlık sistemine karşı bir tez... Parlamenter sisteme dönüş için ortaklık.

Sonra... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun da masada konuşulmasını istedi... Kabul edildi.

Ama bu konu masa için tali görev olarak kabul edildi... Masanın kuruluş amacı dışında.

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Nasıl buluştuk?

Unutmadan... Bir konuya açıklık getirmemiz gerekiyor.

Siyasetin şu kızgın ortamında İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile neden buluştuk?

Uğur Poyraz, bize, Meral Akşener'den bir mesaj mı getirdi? Merak eden olabilir.

Buluşmamıza değişik anlamlar yükleyenler de çıkabilir.

İki ay kadar önce... Telefon... Uygun bir zamanda çay içmeyi, sohbet etmeyi konuşmuştuk.

Anlaştık... Fırsat bulunca kendisini arayacaktık.

Ama sürekli Ankara dışındaydık... Sonra deprem... Ve... Hatay dönüşü... Uğur Poyraz'ı aradık:

- İki gün Ankara'dayız... Siz de buradaysanız...

Ertesi gün... Saat 12.00... Öğle yemeği... Eski Türkiye... Yeni Türkiye... Çok partili siyasi hayat... Altılı Masa... Son yaşanan olaylar... Dünden bugüne derin sohbet.

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Rasyonel akıl

Ö fke kontrolü... Siyasette çok önemli.

Uğur Poyraz'a sorduk:

- Masa... Son tartışma... Meral Akşener öfkesini kontrol etmeyi başaramadı mı?

- Ben, Genel Başkanımız Sayın Akşener'in öfkesini kontrol etmeyi başaramadığını düşünmüyorum... Deneyimli bir siyasetçi... Duygusal değil, rasyonel akıl ile hareket ediyor.

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Karizma

Yaşananlar... Masayı terk... Muhalefet cephesinden eleştiri... Geri dönüş... İktidar cephesinin eleştirisi... Ve soru:

- Meral Hanım açısından... Ve de İyi Parti... Karizma çizildi mi?

- Bunu ölçümlemedik, bilimsel bir konu.

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Dün... Bugün... Yarın

Uğur Poyraz geldiğinde, masamızda eski gazeteleri karıştırıyorduk.

4 Mart 1950... Demokrat Parti'nin tek başına iktidara geldiği seçimlerin 10 gün öncesinin gazetesi... Yeni Sabah.

Manşet:









Partilerin seçimlere hazırlığı hızlandı.

Köşe yazıları... Karikatür... Partilerden haberler.

Bir başka gazete... Hürses... Tarih 14 Mayıs 1951... Seçimlerden tam bir yıl sonra.

Yine siyaset... Ve bir başlık:

"14 Mayıs'ın yıldönümünde muhalefet ne düşünüyor?"

Ve... Arşiv... Darbeler... Demokrasi... Zaman su gibi akıverdi.

Yarın... Kaldığımız yerden, Uğur Poyraz ile sohbete devam.