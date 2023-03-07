Atatürk Caddesi... Vali Göbeği Meydanı... Akevler Mahallesi... Kurtuluş Caddesi... Armutlu Mahallesi... Cumhuriyet Caddesi. Yoruluyoruz... Mola veriyoruz.







Sonra gezmeye devam... Fatih Caddesi.

Kırmızı boyalı bir ev... Ağır hasarlı... Duvarındaki yaz:







"Hatay (kalp işareti) geri döneceğiz."

Zaten... Geri dönüş başlamış bile.

***

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR



Kışla Saray Mahallesi şöyle, Esentepe Mahallesi böyle... Küçük Dalyan Mahallesi şu durumda, Uzun Çarşı bu durumda diye uzun uzun anlatmaya gerek yok.







Birkaç fotoğraf her şeyi anlatmaya yeter.







Antakya... Elbette böyle kalmayacak.







Küllerinden... Amanos Dağları'nın eteğinde... Atatürk'ün modern Türkiye'sine yakışır modern bir kent doğacak.

***

DENİZLİ-HATAY HATTI



Yolumuzun üzerinde bir büyük çadır... Hatay girişinde: "Türkiye Cumhuriyeti Denizli Valiliği."

Denizli Valisi Ali Fuat Atik... Koordinatör Vali olarak Hatay'da.







6 Şubat'tan bugüne kadar Hatay'a koordinatör olarak 17 vali geldi... Mersin... Uşak... Erzincan... Erzurum... Amasya... Kütahya... Konya... Edirne... Siirt... Iğdır...

Valilerimiz, ellerini taşın altına soktular.

İlçe ilçe... Kriz yönetimi... Hataylının acısını paylaştılar.







Vali Ali Fuat Atik, Denizli'den eli boş gelmemiş... TIR'lar dolusu havlu... Çarşaf... Nevresim... Battaniye... Kazak.

"Vali Bey" dedik:

- Mezarlığa gitmek istiyoruz.

- Hayhay... Birlikte gidelim.

Vali Atik ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte mezarlığın yolunu tuttuk.

***

NARLICA



Hatay'da... Asri Mezarlık'ta yer yok.

Depremde hayatını kaybedenler... Reyhanlı yolu üzerinde, Ilıca Mahallesi'ndeki Narlıca Deprem Mezarlığı'nda.

Şahıs arazisi... Kamulaştırılacak.

4 bin 124 "can" burada yatıyor.

Ali Fuat Atik... Kimliklendirmeden sorumlu koordinatör vali.

Savcılık... Adli Tıp... Olay Yeri İnceleme... İmam... Asker, polis, korucu... 7/24 defin.

Mezarlık... 70 bin metrekare.

Mezarlık, 6 adaya bölünmüş... Her mezarın üzerinde işaret var... Tahta... Üzerinde numara.

Hangi mezarda, kim yatıyor? Kayıt altında.

Fatiha'lar... Allah, rahmet eylesin.

***

ÇADIRDA SORUN YOK



Çadır sorunu... Böyle bir sorun yok.

On binlerce insan çadırda... Ve konteyner evlerde.

Ama... Yanımıza gelenler oldu... "Vali Bey'e söyleyin... Bana bir çadır" diyenler.







Sorduk... İşin aslını öğrendik... Depremzede, ailesi ile birlikte çadırda kalıyor... Ama...

Bir çadır da, köydeki bahçesine istiyor... Canı sıkılınca köydeki bahçesine/tarlasına gidecek.

Gariptir... Sevinsin... Rica ettik, köyüne de çadır gitti.

Unutmadan... Çeşit çeşit, renk renk çadır var.

***

KÖY YANARKEN



Hatay'da... Yerel bir deyim duyduk... Çok beğendik:

- Köyde yangın çıkmış, evler yanıyor... Yeni gelin ise saçını tarıyor.

12 akrabasını depremde kaybeden... Acısını yaşamaya vakit bulamayan ve köy köy dolaşan Hüseyin Yayman dedi ki:

- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da... Ve depremin vurduğu diğer illerde... İnsanlar acı çekerlerken... Kimileri de hâlâ sosyal medyada yalan dolan, fitne fesat ortalığı karıştırma peşindeler.

***

KIRSAL CANLANIYOR



Hatay... Amik Ovası... Bereketli topraklar... Ürün çeşidi çok.

Örneğin havuç üretimi... Konya ve Ankara'nın ardından... Hatay, Türkiye üçüncüsü.

Şimdi, havuç mevsimi.

Kırsal canlı... Hareketli... Ürün bol... Üretici kendisini işe vermiş, depremi unutmaya çalışıyor.

***

'İKİ BİN YILIN DEPREMİ'



Ağız alışkanlığı... "Yüzyılın depremi" diyoruz.

Doğrusunu Hüseyin Yayman söyledi:







- İki bin yılın depremi... Tarih boyunca Hatay yedi defa yıkılmış... Ve yedi defa yeniden yapılmış... Bu, sekizinci deprem.

Hatay yedi defa yeniden yapılmış ama... Aynı yere yapılmış... Sağlam olmayan zemine.

Bu defa sağlam zeminde... Hatay küllerinden doğacak.

***

TEŞEKKÜRLER FERİT ŞAHENK



Duyduk ve sevindik.

Tarihi bina... Hatay Parlamentosu. Depremde ağır hasar gördü.







Yeniden yapılması gerekli.

Eski haline gelmeli.

Ferit Şahenk, "Bu işi bana bırakın" demiş.

Ayhan Şahenk'in oğluna da bu yakışır... Alkışlıyoruz.

***

SİHİRLİ SÖZ... 'BİR YIL'



Depremin üzerinden bir ay geçti... Artçı deprem korkusu... Evi yıkılmayan bile çadırda/ konteynerde kalıyor.

Herkes kendi derdinde... İş... Çocukların okulu... Geçim...

Siyaset... Seçim... Altılı Masa'daki çatlak... Masanın adayı... Milletin umurunda değil.

Bölge insanının umurunda olan tek şey... Önümüzdeki bir yıl.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bir yıl sonra yeni evlerinize gireceksiniz" dedi ya.

Depremzedeler... Gün saymaya başlamışlar.

***

YARIN... KIRIKHAN'DA BİR GÜN



Antakya... Samandağ... Defne... Belen... Mahalle... Köy... Belde... Dolaştık, akşam oldu.

Hüseyin Yayman... Kırıkhanlı.

"Haydi" dedi:

- Kırıkhan'a gidiyoruz... Çadırınız hazır.

Ver elini ağır yaralı Kırıkhan.