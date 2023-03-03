Dönüş başladı... Depremden sonra Alanya'ya gelenlerin çoğu ayrılıyor... Kimi, geldiği yere gidiyor... Hatay'a... Kahramanmaraş'a... Malatya'ya.

Kimi de... Ankara'daki, İstanbul'daki yakınının yanına. Alanya'yı seven, burada kalmak isteyen de var.







Ama... Kalıp da ne yapacaklar?

İşte bütün sorun da bu.

Otelcilerle, depremzedelerle, çarşıdaki işyeri sahipleriyle "bu konuyu" konuştuk... Uzun uzun.

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Çıkış yolu

Mehmet Aydıncı... Turizmci... 7 otel... 8 bin yatak kapasitesi. "Konu" açılınca dedi ki:







Burada yaşamak zor... Kiralar 10-15 bin lira.

Alanya'da kalmak isteyenlere onurlu bir çıkış yolu bulmalıyız... İş vermeliyiz.

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Gidenler, kalanlar

Depremzedelerden biri... "Köyüme dönüyorum" diyor:

- Koyunum, kuzum var... Konteynerde kalacağım, bahçemle, tarlamla ilgileneceğim.

Diğer depremzede... "Misafirlik bu kadar" diye söze başlıyor:

- Arabam var... Param da var... Memlekete dönüp işleri toparlamaya çalışacağım.

Öteki depremzede... "Amcaoğlu Ankara'da." Onun yanına gidecek... Uygun bir ev kiralayacak... Belki de artık Ankara'da yaşayacak.

Bir başka depremzede... Zaten kirada oturuyormuş. Dönüp de ne yapacak? Bütün arzusu, Alanya'da kalmak.

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Öneri

Uğur Sipahioğlu... Turizmci... 5 bin yatak.

Otelinde, iş masası kurmuş... 200 depremzede başvurmuş... 20'sini işe almış.

Sipahioğlu, daha fazlasını da işe alacak... Ancak... Önemli bir sorun var... Dinleyelim:







Çalışanlara lojman veriyoruz... Tek kişilik.

Depremzede aile ise 3 kişi... 4 kişi... Nerede kalacaklar?

Devlet, uygun bir yere konteyner mahalle kursa... Orada kalsalar... Aileden 2-3 kişiyi işe alırım... Elemana ihtiyacımız var.

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'Gür' destek

Yusuf Gür... Otelinde 600 depremzedeyi ağırlıyor... Onlarla akraba gibi olmuş... Diyor ki:

En az 10 bin depremzedeye Alanya'da ekmek var... İşsiz kalmazlar.







Bütün sorun barınacakları bir ev.

Alanya'da... Uygun bir yerde... Barınacakları yer yapılsa... Aileden babaya da iş veririz, anneye de, çalışma yaşındaki çocuklara da.

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İlle de vatan

Hatay'dan gelmişler.

Mehmet Karakuyu ve eşi... Emekli memur.







Orhan Şekkeli... Maliye'den emekli... Ve eşi... Bir de kızları İrem.

20 gündür Alanya'dalar.

Alanya'nın konukseverliğinden memnunlar... Fakat... Bülbülü altın kafese koymuşlar, "İlle de vatanım" demiş.

Hatay'a dönmeye hazırlanıyorlar.

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Hakları ödenmez

Malatya'dan gelmişler... 9 Şubat'tan bu yana, 5 yıldızlı otelde misafirler.

Doğan Dinçer... Ahmet Dinçer... Ve eşleri.

Dönüş hazırlığındalar.

"Üzülerek gidiyoruz" diyorlar:

- Burada bize öyle güzel ev sahipliği yapıldı ki... Kimse incitmedi... Haklarını nasıl ödeyeceğiz?

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Çocuklar hep gülsün

İncekum... Wome Deluxe Otel... 5 yıldızlı... Depremzede dolu.

Öğle yemeği... Çorba... Etli türlü... Pilav... Cacık... Ve meyve.







Deprem çocukları... Kimi deniz kenarında.

Çoğu... Gönüllü öğretmenle oyunlar oynuyor.







Saat 15.00... Çocuklara sinema... Harry Potter.

Saat 20.00... Büyüklere film... Yeşilçam... Hülya Koçyiğit... Şaban (Kemal Sunal)... Kadir İnanır... Türkan Şoray.

Yusuf Gür... Otel sahibi... Karadenizli... Depremzedelerin, "abisi... Amcası... Babası".

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Gündem

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, şubat ayı olağan toplantısını yaptı.

Toplantı, "depremde kaybettiklerimiz için" bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Dün... Emine Müftüoğlu Camii'nde, mevlit ve hatim vardı... Depremin aldığı canlar için.

Ve... Hoş geldin bebek.

Melike Hanım... Hataylı depremzede... Alanya'da doğum... Bebeğin adı Lina.

Hastaneye, başta Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ziyaretçi yağdı... Ve hediye üstüne hediye.

İşte gündem.

***



Duygusal veda

Emin Müftüoğlu... Kuddusi Müftüoğlu... Mehmet Ali Dim... Hasan Uysal... Sami Ağaoğlu... Feridun Katak... Dostlarla birlikteyiz.

Depremzede aile... Ayrılıyorlar.







Ailenin erkeği... Otel sahibine soruyor:

- Borcumuz ne kadar?

Aldığı yanıt:

- Misafirden hiç para istenir mi? Allah'ın gücüne gider... Size yolluk da hazırlattım... Yolda yersiniz.

Bizim arkadaşlara bakıyorum... Gözlerde yaşlar.

***



Onlar artık Alanyasporlu

Çocuklar... Alanyaspor forması giymişler... Koşuyorlar... Oynuyorlar.

Mehmet Ali Dim soruyor:







- Çocuklar... Hangi takımı tutuyorsunuz?

Sadece çocuklardan değil... Anne babalardan da yanıt geliyor: "Alanyaspor."

Deprem... Alanyaspor taraftarını artırmış.

***



İnsanlık dersi

Depremzedeye kucak açan otel çok... 5 yıldızlı oteller.

500-600 yataklı... Bin yataklı oteller.







Ama... 30 yataklı otel de var... Depremzede dolu.

Ve bir de evler... Öğretmenin evi... Bakkalın evi... Emeklinin evi... Herkes depremzedeye kol kanat geriyor... Evinde ağırlıyor.

Alanyalı... İnsanlığın ölmediğini gösteriyor.

Veda... Ayrılıyoruz ama... Kalbimiz Alanya'da kalıyor.