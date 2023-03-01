Depremden sonra destan yazan bir ilçe... İl olmayı çoktan hak etmiş turizm bölgesi.Tam 187 otel... Kapılarını depremzedelere açmış.

Ayrıca... Pansiyonlarda... Evlerde... Depremde varını yoğunu kaybedenler ağırlanıyor.







Hataylı... Adıyamanlı... Kahramanmaraşlı... Osmaniyeli... Binlerce değil on binlerce depremzede...

Alanya... Kaymakamdan belediye başkanına... Sivil toplum liderinden kanaat önderine... Bütün ilçe halkı, elini taşın altına koymuş.

Alanya... Hayırseverliğin destanını yazıyor.

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Kahvaltılı çalıştay

Salı... Saat 10.00... Kleopatra Plajı... Occo Beach Club.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili.

Ve otelciler... Uğur Sipahioğlu... Mehmet Aydıncı... Hasan Uysal... Yusuf Gür... Sedat Öz... Muzaffer Barcın... Emin Müftüoğlu... Hüseyin Aydın... Mahir Bozdeveci... Mehmet Baş.

Mehmet Ali Dim... Yeni Alanya Gazetesi sahibi... Hepimizi kahvaltı masasında bir araya getirdi.

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Mehmet Aydıncı

Türkler... Eftelia Otel grubu... 5 yıldızlı... 7 otel... 8 bin yatak kapasitesi.







Hatay'dan... Adıyaman'dan... Depremle sarsılan diğer illerden... 2 bin 140 kişi, Mehmet Aydıncı'nın misafiri.

Aydıncı... "Onlar, Tanrı misafiri... Başımın tacı" diyor.

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Uğur Sipahioğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğup büyüdüğü beldeden... Türkler'de... Lonicera Otelleri. 5 bin yatak... 5 yıldızlı.







Sipahioğlu'nun otellerinde... Bin 890 depremzede.

Daha fazlası gelse... Uğur Bey'in söylemi:

"Varım yoğum depremde evi barkı yıkılanın emrinde."

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Yusuf Gür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşerisi... Rize- Güneysu'dan.







İncekum... Wome Deluxe Hotel... 5 yıldızlı.

"Misafir" sayısı... 600.

Yusuf Gür, deprem, depremzede sözünü kullanmıyor... "Misafirim" diyor... "Akrabam" diyor.

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Mustafa Sert

Okurcalar... Mylome Hotel... 5 yıldızlı... Bin 100 yatak kapasiteli.

Mustafa Bey, Ankara'da... Kahvaltıya otelin Genel Müdürü Mahir Bozdeveci katıldı.

Otelde kaç depremzede olduğunu sorduk.

Bozdeveci... "850 kardeşimiz misafirimiz" yanıtını verdi.

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Emin Müftüoğlu

Alanya'da... Avena Otel'de konaklıyoruz.

Sabah saat 08.30... Otelin lobisine indik.

Kahramanmaraş'tan... Adıyaman'dan... Malatya'dan gelenlerle dolu.

Otelin sahibi, Müftüoğlu ailesi.

Ailenin büyüğü Emin Müftüoğlu... Bisiklet Federasyonu Başkanı.

5 yıldızlı otel... 500 yatak... Yarıya yakınında "misafirler" kalıyor.

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Mehmet Baş

Denize sıfır... 5 yıldızlı... Bin 500 yatak... Vikingen Hotels.

Samandağ... Arsuz... Kırıkhan... Adıyaman... Kahramanmaraş... Osmaniye... 600 misafir.

Depremzedeye, psikolojik destek dâhil... Hizmette sınır yok.

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Adnan Özkaymak

Antalya Merkez... Alanya Avsallar'da... Konya'da... 5 yıldızlı otelleri var.

Avsallar'daki oteller... Tadilatta.

Antalya Falez... 200 depremzede ağırlanıyor.

200 depremzede de Konya'da.

Ağırlamaya, Konya gezisi... Mevlana ziyareti dâhil.

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Tolga Cömertoğlu

Alanya-Manavgat arasında... Botanik Otelleri... 4 otel... 5 yıldızlı.

Yatak kapasitesi 4 bin.

Deprem bölgesinden gelenler... Bin 200 kişi.

Çocuklar... Sahildeler.

Tolga Cömertoğlu... Depremzedelere, "Kendinizi evinizde hissedin" diyor... Sorunlarıyla ilgileniyor.

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Muzaffer Barcın

Kargıcak... 5 yıldızlı 3 otel... First Class Hotel. Denize sıfır.

Türkiye'de... "Otellerim depremzedelere açık" diyen ilk turizmci.







6 Şubat'ta deprem oldu.

7 Şubat'ta... Deprem mağdurları Muzaffer Bey'e misafir olmaya başlamışlar.

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Sedat Öz

Haydarpaşa Palace Otel... Denize sıfır... Depremzede sayısı 500.

Sedat Bey... "Misafirlerini" önce muayene ettiriyor.







Gerek varsa... Tedavilerini, bakımlarını yaptırıyor... İlaçlarını aldırıyor.

Kılık kıyafet... Ayakkabı... Pijama... Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremzedeler, Sedat Öz'e, "Paşa" diyorlar... "Haydar Paşa."

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Yağız Tüzün

Denize sıfır... Long Beach Otelleri... 3 otel... 2 bin yatak.

Depremzedeye ilk açılan otellerden.







Binin üzerinde Hataylı... Adıyamanlı... Kahramanmaraşlı.

Yağız Tüzün, "Otel sizin... Kalın kalabildiğiniz kadar" diyor.

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Yarın... Alanya destanına devam

Bitmedi... Daha yeni başladık.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer... Deprem sabahından bu yana devrede... Geldik gördük... Otel otel dolaşıyor.

Adem Murat Yücel... Tam gün mesai... Depremzedeler "onun ailesi".







Dün... Bütün gün... Mehmet Ali Dim ve otelcilerin Başkanı Burhan Sili ile birlikte bölgeyi dolaştık.

Kaymakam Ürkmezer neler anlattı?

Belediye Başkanı Yücel'den neler dinledik?

Gezdiğimiz otellerde depremzedelerle sohbet.

Yarın... Hayırsever turizmcilerin diyarı Alanya'dan izlenimlerimizi... Alanyaspor forması giymiş depremzede evlatlarımızı anlatmaya devam edeceğiz.