Şanlıurfa Bulvarı... Tesisler Kavşağı... Serin 2 Apartmanı... 8 katlı... 29 daireli... Altında banka şubesi vardı. Depremde yıkıldı... 79 can kaybı.

Müteahhit Halit Derin'in ailesinden ölenler var.







İddia... Herkesin konuştuğu konu:

- Banka şubesinde kolon kesildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, günlerdir Diyarbakır'da... Herkesi dinliyor... İddialar araştırılıyor.

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ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA



Şeyh Şamil Mahallesi... Mardin yolu... Dündar Apartmanı... 7 katlı.

Yıkıldı... Müteahhit de dâhil... 39 can kaybı.







O semt senin, bu mahalle benim... Ayaklarımıza kara sular inene kadar dolaştık.

Sonra... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile buluştuk... Gözlemlerimizi söyledik.

Ve... Bakan Bozdağ'ı dinledik:

Kolon kesme iddiaları özellikle soruşturuluyor.

Savcılar... Bilirkişiler... Adli tıp uzmanları... Gönüllü olarak bölgedeler.

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye'de delil tespitleri yapıldı... Numuneler alındı.

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FACİAYA DAVETİYE



Atatürk'ün Diyarbakır'a son gelişi... 5 Nisan 1937.

Diyarbakır, bu tarihi hiç unutmuyor.







Öyle ki... 5 Nisan Mahallesi bile var.

İşte bu mahalledeyiz... Mahallede bir yapı: Yoldaş Apartmanı. 8 katlı.

Depremde yıkıldı... 61 can kaybı.

Apartmanın altında düğün salonu vardı.

İddia... Şehirde herkesin dilinde:

- Düğün salonunda kolonlar kesildi.

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BAĞLAR... YARALAR SARILIYOR



Çarşı, pazar yavaş yavaş canlanıyor... Yaşam normale dönüyor. Ama geceleri... Özellikle kadınlar ve çocuklar evlerine girmekten çekiniyorlar... Yeni bir deprem korkusu.

Valilik... Belediyeler... Sivil toplum kuruluşları... AFAD... Kızılay... Yardımseverler... İşbirliği tam puan.

Evine girmekten çekinene bütün hizmetler sunuluyor.

Bağlar... Depremde en çok yara alan bölge... Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaraları sarmaya çalışıyor... Belediyenin bütün tesislerini, 7/24 hizmete açmış... Kültür Merkezi... Spor salonu... Kütüphane... Nevroz Park... Kapalı semt pazarı... Sıcak yemek... Tam 100 noktada barınma merkezi var.

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TEK GÜNDEM



Dükkânını açan esnafı da dinledik... Deprem çadırındaki insanları da.







1. Millet... Kendi derdinde.

2. Seçim... Siyaset... İttifaklar... Kimsenin konuştuğu yok.

3. Deprem üzerinden siyaset yapana tepki var.

4. Diyarbakırlının söylediği özetle şu:

100 yılın afeti... Milletin yarası derin... Önce yaralar sarılsın... Sonra kim ne söyleyecekse söylesin.

***

DEPREM PROVOKATÖRLERİ



Sosyal medya... Atış serbest... Provokasyonun önlenemez yükselişi.

Ama... Devlet gerekeni yapıyor.

Söz... Yine Bakan Bekir Bozdağ'da:

Deprem sebebiyle sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar... 54 ilde 389 paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı.

22 şüpheli tutuklandı... 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

77 paylaşımın ise yurtdışı kaynaklı olduğu anlaşıldı.

***

HER ŞARTTA ÇOCUK



Çadırların bulunduğu parkları dolaştık... Çadır araları çocuk bahçesi gibi.

Çocuklar... Çocukluklarını yaşıyorlar, oynuyorlar.







Şeker, bisküvi, gofret dağıtıyoruz... Seviniyorlar.

Ama... Gözlerinde sanki korku var... Ya da ürkeklik... "Neden evimizde değiliz? Niçin çadırda kalıyoruz?" diye sorar gibiler.

Psikolojik destek ekipleri... Devredeler.

İşleri oldukça zor... Ve de uzun sürecek.

***

HIRSIZLIKLA MÜCADELE



Zabıta... Polis... Hasarlı bölgelerde 7/24 nöbette... Güvenlikte sorun yok.

Ama... İlk günlerde... Millet telaşta iken... Kötüler, kötülüklerini yapmışlar... Hırsızlık.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bilgi... Oldukça da ayrıntılı:

Bölgede 338 hırsızlık olayı... 226 şüpheli... 167 tutuklama.

33 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest.

28 şüpheli için yakalama kararı.

9 şüpheli gözaltında.

Devlet... Bu tür olayların üstüne üstüne gidince... Ortalık sakinleşmiş.

***

İŞTE BÜTÜN MESELE BU



Halkın içine girmek... İnsana dokunmak... Yetimin başını okşamak... Deprem çadırına girip çay içmek...







Halk... Tantanasız... Protokolsüz... Sirensiz... Korumasız dolaşan yöneticiyi yuhalamıyor.

Saygı gösteriyor.

Diyarbakır'da... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı parkta, depremzedeler arasında gördük.

Milletvekili Oya Eronat'ı deprem çadırında.

Vali... Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su'yu çarşıda... Spor salonunda... Çorba kuyruğunda.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Kutladık.

***

KAYITLI EŞYALAR



Ağır hasarlı Bağlar'da... Ekipler kurulmuş... Belediye çalışanları.

Hasarlı evlere giriyorlar... Eşyaları topluyorlar... Kayıt altına alıp tutanak tutuyorlar.

Ve... Paketliyorlar.

Yarın... Ortalık sakinleşince... Herkes yeni evine yerleşince... Gelip eşyasını alacak.

***

ÇAY SEVİNCİ



Koskoca spor salonu... Yataklar... Battaniyeler... Yorganlar... Uyuyanlar... Sohbet edenler... Koşuşan çocuklar.







Depremzedeleri ziyaret ettik.

Çay içmemiz için ısrar ettiler.

Teşekkür ettik... Salondan çıkmak istedik... Alındılar.

Öyleyse... Oturduk... Bağdaş kurduk... Gelsin çaylar.

O kadar sevindiler ki.