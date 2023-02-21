Binlerce yıllık yerleşim yeri... Tarih öncesine uzanan bir derinlik... Mağaralar, yazıtlar... Asurlular... Frigler... Persler.Turizm bölgesi... Ama oteller yıkılmış... Tur rehberleri enkaz altında.

Adıyaman... Son yıllarda teşvikle yükselen bir sanayi kenti.

Organize sanayi... Fabrikalar... Ve deprem... Bazı fabrikalar yıkılmış... Diğerleri hasarlı... Üretim sıfır.







1. Adıyaman... Kahramanmaraş... Depremin yıktığı bölgede... Sanayinin derlenip toparlaması, üretimin başlaması için bu teşvik şart.

2. Elektrik desteği... Doğalgaz desteği. En az üç ay... Ücretsiz olmalı.

Başka türlü sanayinin ayağa kalkması çok zor.

***



Yetim Eli

Almanya'da bir sivil toplum kuruluşu... Ekip halinde gelmişler.

Kuru gıda... Tonlarca... Poşetlere koyup dağıtıyorlar.







Az ötede... Yine bir sivil toplum örgütü... Sıcak çorba... Bize de ikram ettiler... Öğle yemeğimiz.

Kimse alınmasın... Acı ama gerçek... Sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverin ve gönüllülerin organizasyonları... İşbirliği içinde çalışmaları... Adı, sanı, unvanı büyük kuruluşlarımızdan daha başarılı.

***



Böylesini görmemiştik

Deprem bölgesinde yıkılan minare çok.







Yıkılan cami de çok.

Ama... Cami yerinde duruyor... Minare ise eğilip bükülmüş, caminin kubbesinin üzerine yatmış.

Böylesini görmemiştik.

***



Van berberi

Deprem bölgesindekiler, 10 gündür tıraş olmamış... Saç-baş birbirine karışmış... Bu kargaşada tıraş kimin umurunda.

Zaten... Saç tıraşı olmak isteseniz... Berber yok... Kiminin dükkânı yıkılmış, kimi enkaz altında.







Ozan Balcı... Van Valisi... Onu bile düşünmüş.

Van'dan sadece yardım malzemesi değil... Adıyaman'a berber de gelmiş.

Sağ ol, var ol Valim... Millet tıraş kuyruğunda.

***



Gölbaşı

İyiliğin dini yok... Milliyeti yok... Deprem bölgesinde iyilikte yarışan çok.

Türk-Çin yardımlaşması... Adıyaman'da.

TIR... Yardım malzemesi dolu... Gönderen Barzani Vakfı.







Yabancılarla sohbetimiz uzayınca... Arkadaşlar uyarıyorlar:

- Gölbaşı ilçesi... Ağır hasarlı... Burada olduğunuzu duymuşlar... Sizi bekliyorlar.

Öyleyse... Tam gaz Gölbaşı... 60 kilometre.

İlk gözlem... Felaket... Çadır... Enkaz... Bereket ki, devlet... Yardım kuruluşları yaraları sarıyorlar.

***



Şambayat

Besni'den Adıyaman'a gidiyoruz... Saat 21.00... Karanlık... Bir yerleşim yerinden geçerken, aracımız durduruldu... Adam, yolun ortasında... Geçmek imkânsız.

Durduranın elinde koca bir pankart... "Sıcak yemek var." Burası neresi? Durduran kim?

Aracın camını açtık... Adam dedi ki:

- Burası Şambayat beldesi... Yatacağınız sobalı çadır da var, yiyeceğiniz sıcak yemek de... Çorba, bulgur pilavı.

İşte deprem bölgesi... İşte insanımız.

Teşekkür ettik... Yola devam.

***



Sincik

Adıyaman'ın "dağlık" bölgeye yayılmış ilçesi... Deprem... Köyler... Yıkılmış evler.







Acılı bir aile... Baba ve iki oğul sizlere ömür... Bir oğul, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor.

Aile... Başlarına yıkılan evin önünden ayrılmıyor.

Mehmet Metiner'i gördük... Aileyle birlikte ağlıyor. Daha sonra... Metiner ile Besni'de karşılaştık... Günlerdir uyumamış... Saçı, sakalı birbirine karışmış.

***



Balıkesir desteği

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak... Ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz... Depremzedeler, Balıkesir ile gurur duyuyor.

Osmaniye... Yıllar geçse de Balıkesir'in desteğini unutamaz. Adıyaman da öyle... İlçelerde, köylerde Balıkesir izlerini gördük... Şeker... Çay... Gıda... Giyecek.

***



Türkiye burada

Belediyenin önü... Çadırlar... Yardım malzemesi dağıtanlar... Sıcak çorba... Çevremizde toplanan herkes bir şey anlatıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu... Enkaz altında kaldı... Kaybettik.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz da sizlere ömür.

İstanbul'daki Adıyaman dernekleri çok aktif... Yardım yağdırıyorlar.

Türkiye burada.

Van... Yedi TIR... Ne ararsanız var... Peynir, bal, bulgur, yağ... Giyecek.

Tunceli beş TIR... Bitlis altı TIR.

Rize... Mardin... Konya... Ve ille de Kocaeli, Sakarya.

Afyon... Cumhuriyet Sucukları... Ahmet Kocaşaban... Sadece Adıyaman'a değil, her yere kavurma göndermiş... Tonlarca.

***



Bravo Mamaklı

Murat Köse... Ankara Mamak Belediye Başkanı.

Hatay'da iki kez karşılaştık... İlk hafta... İkinci hafta.

Sakalı uzamış... 15 günlük.

Yine bölgede... Mamak, Adıyaman'da, Osmaniye'de, Diyarbakır'da... Her yerde.

***



Sözün bittiği yer

Celal Çiftçi... Bölgeyi iyi biliyor... Adıyaman'da, ilçelerinde... Bizi o gezdirdi.

Besni... Deprem çadırının önü... Sohbet... AFAD'dan çay.

Celal Çiftçi... "Deprem bize çok şey öğretti" deyince... Besnili... Araya girdi:

- Evet... Her şeyden önce... İnsanlığın ölmediğini gösterdi... Bütün Türkiye, imdadımıza koştu.

Öteki Besnili... Evi, dükkânı yıkılmış... Noktayı koydu:

- Bir de büyüklerimize... Siyasetçilerimize... İşbirliğini, yardımlaşmayı, birlikte uğraşmayı öğretse.