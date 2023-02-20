Şanlıurfa... GAP Havaalanı... Dünyanın en büyük kargo uçağı... 80 ton yardım malzemesi getirmiş.

Dünyanın pek çok ülkesinden, yardım gelmeye devam ediyor.







Ve her yerde... Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş'ta... Yabancı arama kurtarma ekipleri çalışıyorlar... Sağ olsunlar.

Bugün... Depremin 15. günü.

Dolaşmaya devam... İstikamet Adıyaman.

***



Manzara

Şanlıurfa-Adıyaman arası 110 kilometre... Yol boyunca gördüğümüz manzara aynı... Bozova ilçesi... Köyler... Yıkılan evler... Yardım araçları... Ambulans... İtfaiye.

Ve Adıyaman'dayız.







16 gün önce pırıl pırıl, tertemiz bir şehirdi... Turizm şehri... Sanayi şehri.

Şimdi... Şehir merkezi... İlçeleri... Kâhta... Gölbaşı... Besni...

"Görmeseniz daha iyi."

Enkaz... İş makineleri... Gözyaşları.

***



Medya... Ağır yaralı

Depremde... 23 gazeteci öldü... 10'u Adıyaman'da.

Kemal Öner... Oğlu ile enkaz altında.

Ruhi Akan... Eşi ve oğlu...







Üçü de artık yok.

Zübeyir Pektaş... Eşiyle birlikte sizlere ömür.

Burak Alkuş... İsmail Hakkı Koçak... İskender Korkut... Diğerleri.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Şanlıurfa Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ile... Mezarlık... Fatihalar... Allah rahmet eylesin.

***



"Hayır kesesi"

Belediye binası... Yıkılmış... Yerinde yeller esiyor.

İsias Otel... İçinde Kıbrıslı 34 öğrenci... Tur operatörleri... Artık enkaz yığını.

Artemis Otel... Bozdoğan Otel... AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın, 27 kişinin yaşadığı aile apartmanı... Tarih olmuş... Yakup Taş dâhil, hepsi "bir başka âlemde."







Ve... Yardım ekiplerini gördük.

Almanya'dan koşup gelenler.

Sivil Toplum Kuruluşları.

Kızılay... AFAD... Sıcak çorba... Giyecek yardımı.

Celal Çiftçi dedi ki:

- Herkes yardım ederek "hayır kesesini doldurmak... Allah'ın huzuruna hayır kesesi dolu olarak çıkmak" için yarışıyor.



***



Örnek aile

Adıyaman'da Şehnaz-Kemal Güneş çiftiyle tanıştık... Türkiye onları tanımalı.

Kemal Bey tekstilci... İki fabrika... Biri yıkılmış.

Çok kişinin eşi, çocukları bölgeden uzaklaşıyor... Şehnaz Hanım ise Adıyaman'dan ayrılmıyor... Depremde öksüz-yetim kalan çocuklara annelik ediyor.







Kemal Güneş... Diğer illerdeki Adıyamanlı iş adamlarından... Hayırseverlerden destek sağlıyor... Çadırkent kuruyor... 8'er kişilik korumalı çadırlar... İzolasyonlu... Sobalı... Manisa'dan Arif Koşar eşiyle birlikte gelmiş... Destek... Tuvalet... Soba... Duş kabini.

İstanbul... Nurteks... İbrahim Nalbant... 8 bin metrekare halı... Çadırkent için. Şehnaz-Kemal Güneş çifti... Kendi dertlerini unutmuşlar, milletin derdine merhem olmaya çalışıyorlar.

***



Yazmazsak olmaz

İsim çok... Hangi birini yazalım... Binlerce hayırsever... Sadece Adıyaman'da değil, depremde zarar gören bütün illerde.

Merinos... Besnili Ali Erdemoğlu... 100 bin battaniye.

İstanbul-Suadiye... Ocakbaşı... Mardin-Midyatlı İsmail Öztaş... Depremzedeye et gönderiyor... Aşçılarını bile yollamış.

Konya... Adnan Özkaymak... Otobüsleri devletin emrinde... Güvenlikçi taşıyor... Sağlıkçı taşıyor... TIR... Yiyecek... Giyecek.

***



Gebze... Nail Çiler

Nereye gitsek... Hatay'dan Adana'ya... Osmaniye'den Adıyaman'a... Gebze Ticaret ve Sanayi Odası araçlarını gördük.

Başkan Nail Çiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri...

Her türlü övgüye değer.

90 TIR yardım... Yazı ile doksan.

Sefertası... Yiyecek... Giyecek... Mobil fırın... Mobil aşevi... Çadır... Hangi birini sayalım.

***



Mercan TV

Adıyaman'da... Rehberimiz İbrahim Aslan... Mercan TV ve Yeni Yol Gazetesi'nin sahibi.

Stüdyo... Matbaa... Her şey bir apartmanın bodrumunda.

Deprem... İbrahim'in nesi var, nesi yok silmiş, süpürmüş.

İbrahim... Kendi derdini unutmuş, millete yardım etmeye çalışıyor.

Adıyaman... İşte böyle bir yer.

***



Kocaeli-Sakarya hattı

Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.

Kocaeli ve Sakarya, "1999 depremi... Damdan düştüler... Deprem nedir biliyor, halden anlıyorlar."

Bu iki ilin valileri... Belediye başkanları... İtfaiyeleri, ambulansları, arama kurtarma ekipleri, mobil mutfaklar... Yiyecek... Giyecek... TIR... Kamyon... Otobüs... Hepsi Adıyaman'da... İlçelerinde.

***



Tuncay Vali

Sahada... Koşturan birini gördük... Toz-toprak içinde... Birine benzettik... Seslendik... Döndü, baktı.

Evet o... Ordu Valisi Tuncay Sonel...







Adıyaman'da koordinatör vali.

Devletimin valisi, sanırsınız ki bir "işçi."

Akşam... Çadırları geziyoruz... Tuncay Vali hala ayakta... Çadırda.

Sabah... Çorba dağıtımında.

***



Teşekkür

Telefon... Nail Çiler'i aradık... Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Hayır işleri" için kutladık... Bölgenin duasını aktardık.

Ve... Dedik ki:

- Jeneratör de lazım. Sözümüz bitmeden Nail Çiler saymaya başladı:

- Jeneratör... Soba... Yatak, yorgan, battaniye... Yolda.

***



Arkası yarın

Adıyaman... İlçeleri... Köyleri... Ağır hasarlı... Ağır yaralı.







Yarın... Yine Adıyaman'ı yazacağız.

Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz... Yozgat'ın yolladığı çadır da var, AFAD'ın verdiği çorba da.