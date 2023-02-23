DİYARBAKIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ... Yanında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su... Halkın içindeler... Dert dinliyorlar... Depremde evi yıkılanların yarasına merhem oluyorlar. Sonra... Yemek kazanlarının başına geçiyorlar.

Deprem çadırında kalanlara sıcak yemek dağıtıyorlar.









Depremin ikinci günü, "Devlet nerede?" diye provokasyon yapanlar olmuş... HDP'liler... Aralarında milletvekilleri de var.

Halk, tepki göstermiş... "Devlet burada... Yanımızda."

Şimdi... Ne "algı operasyonu yapan" var, ne de "halkı kışkırtan".

Diyarbakırlılar, tahrike prim vermiyor... Devlet/millet kaynaşmasının en güzel örneklerini sergiliyor.

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Kolon kesmenin sonu

Depremden zarar gören bölgeleri gezdik... Metropol ilçe Bağlar... Nüfus 400 bin.

Yine metropol ilçe Yenişehir... 215 bin.

Kiminle konuştuysak... Sanki sözleşmişler:







- Yıkılan binanın altında işyeri vardı... Kolonları kesilmişti.

Öyle ayrıntılar dinledik ki.

Bir karı/koca... Şikâyette bulunmuşlar... Bina sahibi ile kavga etmişler... Nedeni, "kolonların kesilmesi".

Şimdi... Şikâyetçi karı/koca da... Binanın sahibi de... Sizlere ömür.

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Bağlar

Diyarbakır... Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 11 il içinde en az bina yıkılan ilimiz.

Can kaybı... 414.







Ama... Hasarlı bina çok.

Bağlar... Diyarbakır'da... Depremden en zararlı çıkan ilçe... Gezerken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu ile karşılaştık... Gece gündüz sahadalar.

İşte devlet... Burada.

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Adli soruşturma raporu

Gözlemlerimizi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a aktardık... Yıkılan binalar... Kesilen kolonlar... İmara aykırı yapılar... Demirden, çimentodan, kumdan çalanlar...

Bekir Bozdağ... Tam saha pres misali... Günlerdir Diyarbakır'da... Kriz masasında.







Bir yandan da... Deprem olan diğer illerle ilgileniyor.

Bakan Bozdağ, yargı süreciyle ilgili son durumu anlattı:

İmara aykırı yapılaşma... 530 şüpheli... 156 tutuklama.

170 şüpheli adli kontrol altında... 64 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

60 kişi hakkında gözaltı kararı... 5 kişi gözaltında.

5 şüpheli yurtdışında... 11 şüpheli depremde öldü.

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Ayrıntı

Merak edenler için...

Adli kontrol altındaki 170 şüphelinin 72'si müteahhit.

52'si... Yapı sorumlusu.

17'si... Binada değişiklik yapan.

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Fedakârlığın böylesi

Diyarbakır'a... Yardım TIR'ları geliyor... Manisa'dan... Konya'dan... Trabzon'dan... Tekirdağ'dan... Kayseri'den.

Diyarbakırlı... Gelen TIR'ı geri çeviriyor:

- Biz iyiyiz... Her şeyimiz var... Devlet, gerekeni yapıyor... Siz, "öteki illere" gidin.

TIR'lar, öteki illere gidiyor... Hatay'a... Adıyaman'a... Kahramanmaraş'a.

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Bursaspor'dan duygulandıran jest

Diyarbakır'da... Alkışlarla karşılanan bir araç... Bursaspor TIR'ı.

Yardım malzemesi dolu... Yiyecek, giyecek, ilaç... Battaniye... Isıtıcı... Çocuklara oyuncak.







2010... Bursaspor-Diyarbakırspor maçı... Bursa seyircisi bağırıyor, "Teröristler dışarı".

İki takımın seyircisi arasında kavga... Yıllardır bitmeyen husumet.

Ama... Depremde... Bursaspor'un TIR'ı gelince... Gece... Alkışlar. Sloganlar... "Diyarbakır-Bursa kardeştir."

Arkadaşlar... Hüseyin Kaçar... Saffet Azbay... İsmail Alkaya... Bursaspor'un jestini anlatırken, gözyaşlarını tutamadılar.

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Yaşları küçük gönülleri büyük

Çocuklar... Yarınlarımız... Etrafımızı çevirdiler.

İçlerinden biri... Öyle bir söz söyledi ki... Duygulandık... Donduk kaldık:

- Harçlığımı Osmaniye'ye gönderdim.







Diğer çocuk:

- Ben de... Hatay'a gönderdim...

Çocuklar... Evleri hasarlı... Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda kalıyorlar.

Ve... "Adıyaman'daki... Hatay'daki çocukları" düşünüyorlar.

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Gençler... Anneler

Diyarbakırlı gönüllüler... Çoğu genç... Kahramanmaraş'a yardıma, desteğe gitmişler.

Diyarbakır anneleri. Evlat özlemiyle HDP binası önünde nöbet tutanlar... Deprem nedeniyle nöbete ara vermişler.

Diğer illerdeki depremzedelere kazak örüyorlar

Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Hanım, onlarla ilgileniyor... Kazak dokumaları için yün veriyorlar... Sıcak yemek gönderiyorlar.

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Ölüme davetiye

Galeria... Diyarbakır'ın simge yapılarından... Dört bloktan oluşuyor.

Üç blok ayakta.

Bir blok ise... Enkaz halinde.

Sorduk... "Neden?"

Dediler ki... "Altında spor salonu vardı... Kolonları kesmişler."

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İşbirliği... Uyum

Kızılay... AFAD... Sivil Toplum Örgütleri... Emniyet... Zabıta... Gönüllüler... Jandarma... İtfaiye... Yerel destek ekipleri... Tam bir uyum içinde.







Vali Ali İhsan Su... Uyumun orkestra şefi... Kutladık.

Vali bey... Sahada, halkın içinde olunca... İnsana dokununca... İşbirliği de oluyor, uyum da.

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'Yanlarına kâr kalmayacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kolon kesenler... Müteahhitler... Yapı denetim görevlileri... Sorunlu projelerde imzası olanlar" diyerek söze başladı:

- Kamuoyu çok hassas... Aynı hassasiyet bizde de var... Hepsi soruşturuluyor... Gereken yapılacak... Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.