Artçı depremler... Hele pazartesi akşamki deprem... Sinirler boşaldı... Millet sokakta... Uykusuz bir gece daha. Adıyaman'dan Malatya'ya geçtik... Çelikhan üzerinden... 106 kilometre... İki saatimizi aldı.







Yol virajlı... Deprem yolu bozmuş... Dağlardan kayalar düşmüş... Yol, koca koca taşlarla dolu... Yol üzerindeki köylerde evler yıkılmış.







Ve Malatya'dayız... İlk gözlem... Şehir merkezindeki tarihi Yeni Cami... Ağır hasarlı.







"Malatya ne durumda?" derseniz... Yeni Cami'nin fotoğrafına bakmak yeter... "Tarihi cami" demeye bin şahit lazım.

Malatya, Malatya olalı böyle bir acı yaşamadı.

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MEHMET ALİ AYDINLAR



Malatya... Tıpkı Kayseri gibi, Konya gibi hayırseverlerin harman olduğu şehirlerden.

Mehmet Ali Aydınlar... Malatya-Arapgirli.

Acıbadem Hastaneleri sahibi.

Aşevi kurmuş... Üç öğün sıcak yemek.

Seyyar hastane... Hizmette... Millet dua ediyor.

Mehmet Ali Aydınlar'dan Malatya'ya, konteyner kent. Çalışması başlamış bile.

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HASAR TESPİTİ



Pazar akşamı... Malatya'da hasar tespitinde, yüzde 50'ye gelinmişti.







90 bin ev oturulamayacak halde.







Tespit çalışmaları sonuçlanınca gelinecek nokta ne olabilir? Sorduk... Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... Ağlamaklı... Yanıt verdi:

- 150 bini geçer.

***

AHMET ÇALIK



Sıcak yemek kuyrukları... Şehrin yer yerinde... Bize "Buyur" dediler.

Sorduk... "Yemekler hangi hayırseverden?"







Ahmet Çalık... Malatyalı... Günde beş bin kişiye sıcak yemek.

Bir de konteyner kent kuracak... Kollar sıvanmış.

Hayırsever işadamı çok... Yaraların sarılmasında devlete en büyük yardım onlardan.

***

ANKARAGÜCÜ



Şehir girişinde koca bir çadır... Mutfak... Sıcak yemek... Çadırdan gelen yemek kokusu etrafa yayılıyor.

Çadırın renkleri... Sarı-lacivert.

103 yıllık çınar Ankaragücü'nün, Malatya'ya desteği.

Akşam... Hava buz gibi... Yemek insanların içini ısıtıyor.

Teşekkürler Ankaragücü.

***

OZAN BALCI



Koordinatör Vali... Van'dan Malatya'ya geldi.

Depremin ilk gününden bu yana Malatya'da... Atom karınca gibi.

Deprem acısını/ tecrübesini yaşamış olan Van, 2112 personel ile Malatya'da... Kamu görevlisi... Sivil toplum kuruluşlarından gelenler.

Bitmedi... Vanlı 657 gönüllü, bireysel olarak Malatya'ya gelmişler.

Arama kurtarma ekipleri... İş makineleri... Yiyecek, giyecek... Deprem mağdurlarının yarasını sarmak için ne lazımsa Ozan Vali, Van'dan getirmiş... Getirmeye devam ediyor.

***

SELÇUK ECZA... ACİL SERVİS



Malatya'ya giderken... Bozuk yolda güçlükle ilerlerken... Arkamızdan bir araç yıldırım hızıyla geldi, bizi solladı, tam gaz yoluna devam etti.







44 AGC 496... Selçuk Ecza Deposu... Acil İlaç Servisi.

Şoför... Maşallahı var... Uçuyor... Köylere, ilçelere... Depremzedeye ilaç yetiştiriyor.

Malatya'da... Merkezde... İlçelerde... Aynı araçlardan gördük... Yara sarmak için seferberler... Teşekkürler Selçuk.

***

DEDE... TER İÇİNDE



Gündüzleri hava eh işte... Gece ise buz gibi oluyor... Yürümekte zorlanıyoruz.

Düzce... Bolu... Balıkesir... Odun yollamış... Nereye baksak odun yığınları.

Valiliğin karşısı... Çadırlar... Sobaların bacası tütüyor.







Bir dede... Sakallı... Elinde balta... Odun yarıyor... Ter içinde.

Hemen ilgilileri arıyoruz:

- Onlarca TIR odun gönderilmiş... Bunları kim kıracak? Deprem çadırındaki kadınlar mı? Dedeler mi?

Uyarımız sonuç veriyor.

İlk yetişenler... Van'dan gelen gönüllüler.

***

BAŞKAN



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... Tek başına, kriz merkezi gibi.

Uyku, dur durak yok.

Herkesi dinliyor... İhtiyaç sahiplerinin telefonlarına cevap yetiştiriyor... Kimin, ne derdi varsa çözmeye çalışıyor.

İhtiyaç o kadar çok ki... Neyse ki hayırsever de çok.

Sürekli TIR geliyor... Mardin... Edirne... Trabzon'dan... İhtiyaçlar karşılanıyor.

***

ALİ RIZA HOCA



Depremden en çok zarar gören bölgede hasarsız bir cami:

Şefika Hatun Camii.

Depremden yarım saat sonra... İmam anonsa başlamış:

- Evi barkı yıkılan buraya gelsin... Allah'ın evine.

Aradan günler geçti... Pek çok aile hâlâ Allah'ın evinde barınıyor.

Üst katta erkekler... Alt katta kadınlar... Çocuklar.

Üç öğün sıcak yemek.

Ali Rıza Hoca'yı kutladık... Mütevazı... "Ben bu insanların hizmetkârıyım" dedi.

***

KORKU DAĞLARI BEKLİYOR



Malatya'da... İlçelerinde... Bütün binalar yıkılmış değil... Sapasağlam evler de var.

Ama... Korku dağları bekliyor.







İnsanlar... Evlerine girmekten korkuyorlar.

Eve girmektense... Çadırda kalmayı tercih ediyorlar.

Bu korku/travma, bir süre daha devam edeceğe benziyor.

***

PSİKOLOJİK DESTEK



Çadırkent... Psikolojik destek çadırı.

Uzman/öğretmen... Genç, güler yüzlü.







Bazen çadırın içinde, bazen dışında... Çocuklarla haşır neşir... Oyunlar... Oyuncaklar... Hikâyeler... Çocuk şarkıları.

Öğretmen hanımı kutladık... Çocuklar etrafımızı sardılar... Fotoğraf çektirdik... Deprem hatırası.