Yardım yağıyor... Şırnak'tan... Sakarya'dan... Rize'den... Bursa'dan... Konya'dan... TIR'lar dolusu yardım... Yiyecek, giyecek, soba.







Yardım yağıyor... UNICEF... Katar Hayır Derneği... Müslim Hands... FAO... Relief İnternational... Isıtıcı... Battaniye... Çadır.







Peygamberler ve evliyalar şehri Şanlıurfa... Yardım TIR'larını Adıyaman'a yönlendiriyor.

Ve bir de Kahramanmaraş'a.







Vali Salih Ayhan... Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül... "Biz iyiyiz" diyorlar:

- Adıyaman ile Kahramanmaraş'ın yardıma ihtiyaçları var.

İşte... "Şanlıurfa ruhu... Şanlıurfa vicdanı."

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ENKAZ NÖBETİ



Depremde yıkılan bina enkazlarının büyük kısmı kaldırılmış.

Enkaz... Dağ gibi.







Enkazın başında güvenlik görevlileri var... Nöbet tutuyorlar... 7/24.

Niçin mi? Enkazın içinde "para... Mücevherat... Saat" olabilir.

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ŞEHİRLERİN KARDEŞLİĞİ



Şanlıurfa-Adıyaman arası 110 kilometre... İki il arasında "akrabalık bağları kuvvetli."

Adıyamanlı depremzede... Şanlıurfa'daki akrabasının evinde kalıyor.

Şanlıurfa'daki bağ evleri... Şimdi Adıyamanlı dolu.

Zeynel Abidin Beyazgül dedi ki:

- Adıyaman ve Kahramanmaraş'a her gün 50'şer bin ekmek gönderiyoruz.

Şanlıurfalı gençler... Gönüllüler... İki haftadır Adıyaman'dalar... "Komşuya destek."

Adıyaman'da... Depremin hasar verdiği yollarda... "Şanlıurfa'nın iş makineleri... Ekipleri" çalışıyor.

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HOBİ BAHÇESİ



Evi yıkılan çadırda kalıyor... Veya akraba evinde... Belediyenin sosyal tesislerinde... Aç ve açıkta kimse yok.

Evi yıkılmamış, en ufak hasar bile görmemiş çok kişi "evine girmekten" çekiniyor... Yeni bir deprem korkusu.

Onlara da sahip çıkılıyor... 74 noktada, 45 bin 73 kişiye "barınma yeri" sağlanmış.

Belediyenin, "hobi bahçesindeki" evlerde bile depremzede var... Evine gitmekten korkanlar var.

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YÖNETİM SAHADA



Vali Salih Ayhan... Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül... "Sahadalar."

Dağıtılan yardımla bizzat ilgileniyorlar.







Tam 7 bin 543 ısıtıcı dağıtıldı.

Tonlarca kuru bakliyat.

33 ton odun.

52 bin giyecek.

Yapılan çalışmaları şunu gösteriyor... "Şanlıurfa depreme karşı hazırlıklı" imiş.

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HAYIRSEVERLER



İçlerinde tanıdığımız da var, adını ilk kez duyduğumuz da.

Şanlıurfalı hayırseverler... Ankara'daki, İstanbul'daki "hemşeriler."

Ve... "Hemşeri dernekleri." Yardım yağdırmışlar...

Yağdırmaya devam ediyorlar.

Mehmet Güneş... Feridun Geçgel... Süleyman Durmuş... Şevder Oyman... Abdulkadir Şeker... Ömer Faruk Bahçıvan... O kadar çok ki.

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İŞTE DEVLET



Ekmek... Çorba... Yemek dağıtılan "noktaları" dolaştık.

Büyükşehir Belediyesi... 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı... İlçe belediyeleri... Milli Eğitim Müdürlüğü... Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü... Daha sayalım mı?

Kızılay... TEDAŞ... Devlet Su İşleri... Karayolları... Belki 40 yerde bize çorba ikram etmek isteyen oldu.

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"YABANCI" DESTEĞİ



İlçelerde... Üzerinde "değişik dillerde" yazılar olan koliler gördük... Yardım malzemeleri.

Vali Salih Ayhan'a sorduk:

- Kaç ülkeden yardım aldınız?

- 35 ülkedeki kurum ve kuruluştan.

"Yardımsever Şanlıurfa" gelen yardımların bir kısmını TIR TIR... Kamyon kamyon... Adıyaman'a gönderiyor... Ve Kahramanmaraş'a.

***

ÜZÜLDÜK



Şanlıurfa merkezde... Bazı ilçelerde... Hasarlı cami çok.

En çok üzüldüğümüz ise tarihi Rızvaniye Camii oldu... Minaresinde hasar var.

Yüzyıllara meydan okuyan cami, Balıklıgöl'ün hemen yanında.







Camiyi... Minareyi... Balıklıgöl'ü konuşurken... Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ilginç bir şey söyledi:

- Deprem olunca Balıklıgöl'deki suyun rengi birden değişti... Bulanık bir hal aldı... Neyse şimdi düzeldi, berraklaştı.

Unutmadan...

Depremde... Abdulkerim Gök'ün ailesinden de kayıplar var... Adıyaman'da yaşayan yakınları... 8 kişi.

Başsağlığı ve sabır diledik.

***

BRAVO ZABITA



Çarşı, pazar... İşyerleri... Lokantalar... Her yer açık... Normal hayata hızlı dönüş.

Çarşıda... "Zabıtalara" rastladık.

Dükkan dükkan dolaşıyorlar.

Sorduk ve öğrendik ki... Zabıta "fiyat denetiminde."

Depremi fırsat bilip "fiyatları şişiren var mı?"

Büyükşehir Belediyesi... Metropol ilçe belediyeleri... Sürekli kontrolde.

***

OTOMOBİL MEZARLIĞI



Depremin vurduğu her yerde... Aynı manzara.

Renault... Honda... Mercedes... Volvo... Yüzlerce otomobil.

Hasar öyle büyük ki... Otomobil demeye bin şahit gerek.







Gezerken... Reşat Uzun dedi ki:

- Depremin yaşandığı her şehirde mutlaka bir deprem müzesi olmalı... Müzeye, bu araçlardan biri de konulmalı.

***

İBRAHİM TATLISES



Doğduğu toprakları unutmuyor...

Depremden hemen sonra "kendisine yakışanı" yapmış.

3 bin ailenin "ihtiyacını" karşılamış.

Yiyecekse yiyecek... Giyecekse giyecek.

Evet... "Şanlıurfa bir destan."

***

İŞBİRLİĞİ TAM PUAN



Yarın devam edeceğiz... Eyyübiye... Haliliye... Karaköprü... Birecik... Hepsini yazacağız.

İlçede... Köyde... Mahallede... Çorba... Sıcak yemek... Ekmek... "Mükemmel bir organizasyon."







Çocuklara çikolata, gofret... Yaşlılara bakım... Engellilere destek... Valilik... Belediye... Afet Koordinasyon Merkezi... Hayırseverler... Gönüllüler... "İşbirliği tam puan."