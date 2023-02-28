Şehir merkezinde, ilçelerde, kırsalda gözlemimiz: Devlet... Yardım kuruluşları... Hayırsever... Asker... Polis... Gönüllü uyumu/işbirliği tam puan.

"Ortak akıl" işliyor.

Deprem sabahı saat 08.06'da, çorba ve ekmek dağıtımı başlamış.







Herkes görevini biliyor... Kimse, "yukarıdan emir gelsin" diye beklemiyor... Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı... Kaymakamlar... İlçe belediye başkanları... Çadır çadır dolaşıyorlar.







Kriz yönetiminde, "Şanlıurfa modeli."

Başarılı bir model.

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KARAKÖPRÜ



Metropol ilçe... Bölgenin en çok göç alan yeri... Kırsaldan, diğer şehirlerden göç... Nüfus 265 bin.

Zemin sağlam... Yıkılan bina az.

Bir enkaz gördük... 3 katlı binaymış... 50 yıl önce yapılmış.

Depremde en az hasar gören yerlerden... Ama yine de halk tedirgin... Korkudan 10 gün evlerine girememişler.







Metin Özdilli... Belediye Başkanı... Camileri, taziye evlerini, kültür merkezlerini, okulları, çok amaçlı salonları konaklamaya açmış.

Çadırlar... 10 binlerce kişiye sıcak yemek.

Karaköprü'de hayat normale dönmüş... Ama... Yardım yağmuru devam ediyor.

Metin Özdilli... Yardım TIR'larını Adıyaman'a yönlendiriyor.

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CEVHERİ'YE VEFA



Gezerken... Karaköprü'de yeni, modern bir yapı gördük:

Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi.

Cevheri... Bir zamanların efsane siyasetçisi... Adalet Partisi... Doğruyol Partisi... Bakanlık... Şimdi, 93 yaşında.

Süleyman Demirel, Zincirbozan sürgününe Cevheri'nin kullandığı kırmızı Mercedes ile gitmişti.

Partili ayrımı yapmazdı... Herkesin Necmi abisiydi.

Belediyeye gittik... Başkan Metin Özdilli'yi kutladık.

Şanlıurfa'nın evladı Necmettin Cevheri'nin adını modern bir eserde yaşattığı için.

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EYYÜBİYE



Metropol ilçe... 380 bin nüfus... 5 ev yıkılmış... 3 can kaybı.

Ama... İlk günlerde kimse evine girememiş... Korkudan.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 4 düğün salonunu, gençlik merkezini yatakhaneye çevirmiş.

Şimdi... Ortalık sakin... Hasar tespiti sürüyor.







Eyyübiye'de... Bir hareketlilik dikkatimizi çekti...

Gördük ki... "Adıyaman'a yardım" telaşı... Gıda yardımı... Belediyenin 10 temizlik aracı Adıyaman'da... Fen işlerinin araçları... Adıyaman yollarında.

Başkan Mehmet Kuş, "Adıyamanlı çadırda yaşarken biz evimizde rahat uyuyamayız" dedi.

Bu sözleri Şanlıurfa'da, o kadar çok kişiden dinledik ki.

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HALİLİYE



Şanlıurfa'nın en büyük metropol ilçesi... 400 bin nüfus... En büyük hasar burada.

7 bina yıkılmış... Can kayıpları var.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Kalplerimizdeki hasar, maddi hasarın kat kat üzerinde" dedi.

Evi yıkılanlar... Sağlam evlerine girmekten korkanlar... Öğrenci yurtlarına, kütüphaneye, sosyal tesislere, kültür merkezine yerleştirilmişler.







İlçede... 28 noktada... Çadırlar kurulmuş... Bin 500 çadır.

18 noktada sıcak yemek... Çadırlarda... Sosyal tesislerde... Camilerde... Okullarda.

Ama... Dikkatimizi çekti... İnsanlar, kendi dertlerini unutmuşlar... Herkes, "Adıyaman'a yardımda yarışıyor."

Çok kişinin akrabası orada.

Haliliye Belediyesi'nin 40 personeli, bir otobüsü, 6 çöp toplama aracı Adıyaman'da.

Haliliye... Depremde zarar gören illere, ilçelere odun, soba, erzak, giyecek gönderiyor.

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ACI GERÇEK



Reşat Uzun ile birlikte Şanlıurfa'da dolaşırken... Öğrendik ki... Şehirde... Yıkılan bazı binaların altında dükkân, market, oto galerisi, lokanta varmış.







Kolon kesme... Göz göre göre cinayet.

Savcılar araştırıyorlar ama... Ne fayda... Ölen ölmüş.

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BU BAŞKAN BAŞKA BAŞKAN



Türkiye... Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ı tanımalı.

Aileden varlıklı... Arazi... 10 binlerce fıstık ağacı.

Eski dost... Daha önce de yazdık... Maaş almaz... "Kız öğrencilere burs."

Makam aracı, şahsi otomobili.

Makam şoförü, kendi şoförü.

Otoyol üzerinde dört dinlenme tesisi... Mirkelam Tesisleri.

Depremden sonra... Depremzedelere, otoyoldan gelip geçenlere ücretsiz servis.

Kırsala... Depremden zarar gören köylere gıda yardımı sürüyor... Mirkelam'ın kesesinden.

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BİRECİK



Şanlıurfa-Gaziantep yolu üzerinde... İki büyük şehrin ortasında... 100 bin nüfus... Bereketli topraklar.

Fırat Nehri, Birecik'in içinden geçiyor.

Depremle birlikte... Gelen çok... Gaziantep... Hatay... Kahramanmaraş'tan.







Yeni bir deprem korkusuyla gidenler de var... Ankara... İstanbul... Antalya'ya.

Dolaşırken... Bir enkaz gördük... 32 yıllık bina yıkılmış... 18 can kaybı.

Mahmut Mirkelam... 15 gün boyunca... Günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek vermiş... Kendi cebinden.

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NOT ETTİKLERİMİZ



Nureddin Nebati... Hazine ve Maliye Bakanı... Şanlıurfa- Viranşehirli... Bölgeye gelmiş... Koordinasyon Başkanlığı yapmış.

Ayşe Sula Köseoğlu... Trabzon-Maçka doğumlu... Trabzon Milletvekili... Bölgede karşılaştık... Depremzedelerin arasındaydı.

Faruk Çelik... Eski milletvekili... Eski bakan... Artvin-Yusufeli doğumlu... Depremden hemen sonra gelmiş... Bölgede dolaşmış.

Abdulkerim Kök... Milletvekili... Akademisyen... Viranşehirli... Bölgede... Eğitim konularıyla meşgul.

İl merkezinde, ilçelerde çok kişi, Gökhan Akyürek'ten söz etti.

"Hayırsever bir hemşerimiz" dediler... Bölgeye... Yardım yağdırmış.