ALANYA

Defne, Arzu, Ali, Hazal, Mustafa, Elif, Mehmet, Beste, Bahar, Erdem, Yankı, Açelya, Hatice, Sarp, Ahmet... Yüzlerce çocuk... Çocuklarımız.

Kimi Hatay'dan gelmiş, anne babasıyla. Kimi Osmaniye... Adıyaman... Malatya... Kahramanmaraş'tan.

3 yaşında... 5 yaşında.







Eylül... Kerem... Zehra... Ali... Depremzede evlatlarımız.

Alanyalı, onlara kucak açmış... 5 yıldızlı otel sahipleri, yavrularımızı bağrına basmış.

Deniz kenarındalar... Koşuyorlar.







Otelde... Başlarında öğretmenler... Depremi konuşmak yasak. Oyun oynuyorlar... Sandalye kapmaca... Top elinde... Danslar.

Haftada bir gün, kurabiye yapıyorlar.

Deprem çocukları... Dünyadan habersiz, öyle mutlular ki.

***



Erkekler de ağlar

Dolaştık... Bölge bölge... Belde belde... Mahmutlar... Kestel... Kleopatra... Avsallar... Konaklı... İncekum... Oba... Kargıcak... Tosmur.

Gezdik... 5 yıldızlı oteller... Botanik... Wome Deluxe... Lonicera... Say say bitmez.

Ve... Hatay Kırıkhan... Çataltepe Köyü'nden... Bir depremzedeyle tanıştık... 57 yaşında.







"Eşimle birlikte geldik" dedi.

Eşinin adını söyledi... Sıdıka Şener... Kendi adını söyleyemedi, ağlamaya başladı.

Sarıldık... Teselli ettik.

Sonra... Alanya'nın ilgisine teşekkür etti:

- Kendi yakınlarımdan görmediğim ilgiyi, yakınlığı, dostluğu... İnsanlığın ölmediğini Alanya halkı gösterdi.

Ve... Kim demiş, "Erkekler ağlamaz" diye... Gözlerinden sel boşalıverdi.

***



İşte devlet adamı

Fatih Ürkmezer... Alanya Kaymakamı... "Deprem bölgesinden 50 bin kişi geldi" diyor... Hiçbiri aç ve açıkta değil.

Gelenlerin içinde gazi de var, şehit yakını da.

Engelli de... Hamile de.







2 bin gönüllü öğretmen... Otellerde, sosyal destekte.

Hayırseverler... Yardım yağdırıyorlar...

Ayakkabı... Giyecek.

Yardımlar, otellerde odaya teslim.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, otel otel dolaşıyor... Çocukları kucağına alıyor.

Mevlüt... 8 yaşında... Adıyaman'dan gelmiş, ailesiyle... Soruyoruz:

- Büyüyünce ne olacaksın?

- Kaymakam olacağım.

***



Görev bilinci

Yemek masası... Sağımızda, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer... Solumuzda, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel.

Sohbet... Soruyoruz:

- Daha daha... Depremzedeler için neler yaptınız?

Kaymakam... Kısa konuşuyor:

- Vazifemizi yaptık.

Belediye Başkanı:

- Şunu yaptık, bunu yaptık diye övünmek çok ayıp... Elimizden geleni yaptık... Kaymakam Bey'in dediği gibi... Vazifemiz.

***



İyilik hikâyeleri

Otellerin önündeki araçların plakalarına baktık.

44 Malatya, 02 Adıyaman, 31 Hatay, 46 Kahramanmaraş...







Depremin yıktığı illerden gelen araç çok.

Bazıları hafif hasarlı... Deprem hasarı.

Depremzedeler arasında, aracını tamire götürenler de olmuş.

Alanyalı oto tamircileri... Kaportacılar... Para almamışlar.

Otellerde, o kadar çok iyilik hikâyesi dinledik ki.

***



Herkesin eli taşın altında

Bazı oteller, tadilatta... Sezona hazırlık.

Bu nedenle, depremzede alamamışlar.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ile Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e başvurmuşlar:

- Biz de depremzedelere para yardımı yapmak istiyoruz.

Maddi yardım insanları incitebilir... Başka bir formül aranmış... Ve bulunmuş:

- Pansiyonlarda kalanlara yemek gönderin.

Hemen bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılmış.

Bin 500 kişiye, her gün sıcak yemek.

Alanya'da... Elini taşın altına sokmayan yok.

***



Başkanın sevinci

Adem Murat Yücel... Alanya Belediye Başkanı.

Oteli var... Campus Hill Hotel.







Doluluk yüzde 100... Hepsi de depremzede.

Başkan... Öyle mutlu ki:

- Otel, bayramda doluydu... Bir de şimdi doldu... Boş oda yok... Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin?

Alanya... İşte bu.

***



'Sıfır' şikâyet

Bir ilçe düşününüz ki... Depremin ardından... Bir günde tam 18 bin depremzede geliyor... Ve...

Aynı gün hepsine de kapılar açılıyor.

Otellerin, pansiyonların, evlerin kapıları.

"Bu durumdan... Depremzede yoğunluğundan" şikâyetçi olan var mı?

Sorduk... Kaymakamın... Belediye Başkanının... Otelcilerin... Sokaktaki insanların yanıtı... Fotokopi gibi:

- Şikâyet mi? O nasıl söz? Allah'ın gücüne gider.

***



Konteyner TIR'ları

Yoldayız... Direksiyonda Mehmet Ali Dim... Araçta, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da var.

Arkamızdan bir TIR geliyor.







Araçlar... Hemen yolun sağına geçiyor... Herkes TIR'a yol veriyor.

"Neden?" diye soracak olursanız...

TIR'ın acelesi var... Deprem bölgesine konteyner götürüyor.

2 gün boyunca, yollarda konteyner taşıyan o kadar çok TIR gördük ki.

***



Kriz yönetimi

Depremin 3'üncü günü... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'ya gelmiş.

Toplantı... Antalya Valisi Ersin Yazıcı... Otel sahipleri, yöneticiler.

Konu: "Ne yapabiliriz?"

Toplantının birinci saatinde... 7 bin oda hazır... 5 yıldızlı otellerde.

Ertesi gün... Bakan Çavuşoğlu'nun hemşerileri... Alanyalı otel sahipleri... "Sayın Bakanımız" demişler:

- Alanya'ya yakışanı yapacağız... 50 bin depremzedeyi ağırlayacağız.

***



Son dakika

Dönüş zamanı... Alanya'dan Hatay'a geçeceğiz... Ama son dakikada bir engel çıktı... Çok önemli.

Çocuklar... Mini mini yavrular... Kurabiye yapacaklarmış... Bizim için.

Öğretmenleri aradı:

- Ne olur çocukları kırmayın... Mutlaka gelin.

Böyle bir davete, "Hayır" denilebilir mi?

Evet... Bir gün daha buradayız.