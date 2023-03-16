Şehirler... Depremzedeleri misafir etmekte yarışıyorlar... Birincilik başkentte... Misafir 200 binin üzerinde. Ankara'nın ilçeleri arasındaki yarışın birincisi Çankaya... 56 bin 214 depremzede.

Misafirlerin illere göre dağılımına gelince... İlk üç:







Hatay... Kahramanmaraş... Ve Adıyaman.

Bugün konumuz "Ankara raporu."

İstikamet... "Çankaya Kaymakamlığı."

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Misafir masası

Kaymakamlığın girişinde "masa kurulmuş".

Depremzede geliyor, "kaydını" yaptırıyor.

Sonra... Çankaya, "misafirini" bağrına basıyor.

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, "maddi yardım" dedi... Ve ekledi:

- Giyim/kuşam...

Gıda... Alışveriş çeki... Kimin, ne ihtiyacı varsa karşılanıyor... Kaldığı yere yollanıyor.

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Gazi Uyum Evi

Evet... Çankaya'da "böyle bir ev" var...

Milli Savunma Bakanlığı'na ait... "Gazilere destek."

Depremden sonra... Gazi Uyum Evi'nde, 200 depremzede ağırlanıyor.

Şehit yakınları... Ve gaziler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkürler.

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Kapılar açık

Kimi depremzede Polis Evi'nde kalıyor.

Kimi... Halkbank Misafirhanesi'nde.

Türkiye-Kırgızistan Dostluk, Yardımlaşma ve Dayanışma Misafirhanesi... Şimdi depremzedelerin mekânı.

Sendikalar... Hemen misafirhane kapılarını açtılar:

Harb-İş... Petrol-İş... Şeker-İş... Teksif... Haber-İş... Yol-İş.

ÇAYKUR Konukevi... Diyanet Evi... TEDAŞ Misafir Evi... Hangi birini sayalım?

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Devlet Baba

Çankaya Kaymakamı Murat Duru'yu kutladık.

Ev ev geziyor... Misafirhane... Depremzedeyi ağırlayan hayırsever evi... Muhtarlar Evi... Karayolları Misafirhanesi.

Herkesi dinliyor.







Çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Depremde evini barkını kaybedenlere babalık yapıyor... "Devlet Baba."

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Keçiören

Ankara'daki depremzedeler ile konuştuk.

Sadece Çankaya'da misafir edilenlerle değil... Keçiören'dekilerle de.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bizi gezdirdi... Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş'tan gelen çok.







1. Gelenler... Bir an önce dönmek niyetindeler.

2. Ama... Artçı deprem korkusu... Dönüşü geciktiriyor.

3. Bağı, bahçesi, tarlası olan... Dönüş başlamış.

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Evim yuvan olsun

Evini depremzedeye açanlardan da söz etmeliyiz.

Örneğin İhsan Aydeğer...

Hatay Vakfı Başkanı.

Ankara'nın arka bahçesi Beynam'da "hafta sonu evi" var... Bir site içinde... Yazları gidiyor.

Koca bir villa.

İhsan Aydeğer... Villasını açmakla kalmamış... Sitedeki pek çok villayı da kiralamış... Depremzedeleri ağırlıyor.

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Ekip çalışması

Çankaya Kaymakamı Murat Duru'nun "sistemini" beğendik.

Kime yardım yapılacağının kararını kendisi değil, bir "ekip" veriyor.

Ekipler... Dört kişiden oluşuyor.

Depremzedelerin bulunduğu mahallelerden... "Okul müdürü... Muhtar... İmam... Ve öğretmen."

"Ekip" ihtiyaçları belirliyor.

Gerisi kolay... Kimin, ne ihtiyacı varsa karşılanıyor.

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Gözlem

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, haftalardır depremzedeler ile haşır neşir.

Gözlemini söyledi:

- Dürüst insanlar... Şükür nedir biliyorlar... Devlete, millete dua ediyorlar.

Benzer sözleri Çankaya Kaymakamı Murat Duru'dan da dinledik:

- Hepsi de kanaatkâr... Dürüstler... Şunu da isteriz, bunu da diyen yok.

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Mamak

Murat Köse... Mamak Belediye Başkanı... Deprem bölgesinde karşılaşmıştık... Defalarca.

Mamak'tan yardım yağdırmıştı.







Murat Köse'nin "yardımı" bu defa Ankara'da devam ediyor.

Depremzedeye misafirhane... Çocuklarına kurs... Sağlık hizmeti... Psikolojik destek.

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AVM raporu

Merak ettik... AVM'ler yardım olarak ne yapıyorlar diye.

Türkiye'de... Nüfusa göre en çok AVM... Ankara'da.

Sadece Çankaya ilçesinde 16 AVM var.

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, AVM'lerin genel müdürlerini topladı... "Elinizi taşın altına sokun" dedi.

Kimse itiraz etmedi... Hepsi de "olur" dedi ama... Yarısı... Elini taşın altına soktu...

Depremzedeye yardım.

Öteki yarısı... Kulağının üzerine yattı... Kayıp.

Unutmadan... İki AVM'nin hakkını teslim edelim... One Tower... CEPA.

En yüksek yardım ikisinden.

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İşte 'Z' kuşağı

Başkent Üniversitesi'nden... Bilkent'ten... Hacettepe'den... Gazi'den... Ankara Üniversitesi'nden... Diğer üniversitelerden... Bin 200 genç... Kız öğrenciler... Başı açık, başı kapalı.

Erkekler... Kimi küpeli... Kimi uzun saçlı.







Sosyal medyada örgütlendiler... Çankaya Kaymakamı'ndan "deprem görevi" istediler.

Kaymakam Murat Duru görev verdi:

- Her gün aranızdan 70 kişi, yardım koordinasyon merkezimize gelsin.

Gençler... Geldiler... 100'ün üzerinde TIR... Yardım malzemesi dolu... Gençler haftalarca "yardımları paketlediler... Sırtlarında taşıdılar... TIR'lara yüklediler."

"Z" kuşağı... Atatürk'ün, "Cumhuriyeti emanet ettiği" gençlik... İşte bu gençlik.

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Ankara'daki Kırşehir

Ankara'daki Kırşehirliler... "Kırşehirli Dernekler Federasyonu." Başkanı Hilmi Gökçınar.

Hatay'da... "Konteyner mahalle" kurdular:

"Kırşehir Mahallesi."

Mahallenin "sokaklarına" isim verdiler... Tabela astılar:

Neşet Ertaş Sokağı... Ahi Evran Sokağı... Cacabey Sokağı... Âşık Paşa Sokağı.

Hilmi Gökçınar... Şimdi Ankara'daki depremzedelere ev sahipliği yapmakla meşgul.