Devlet refleksi... Kriz yönetimi... Organizasyon... Yaraların sarılması... Sezar'ın hakkı Sezar'a... Osmaniye gerçekten başarılı... Hem de çok.6 Şubat... Yüzyılın depreminin olduğu saat: 04.17.

Yarım saat içinde kriz masası kurulmuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz... Belediye Başkanı Kadir Kara... Diğer yetkililer... Seferberlik başlamıştı.







Jandarmaya... Askeri birliğe görev: "Enkazda arama kurtarma çalışması hemen başlasın."

Yemek fabrikasına talimat: "40 bin kişiye sıcak yemek."

Polisten önlem... "Şehir içi araç trafiği dursun... Yollarda tıkanma olmasın."

Öyle bir kriz yönetimi ki... Belediye Başkanı Kadir Kara, arama kurtarma ekibinin içindeydi... Bir kadını enkazdan çıkardı.

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Ramazan hazırlığı

Beyoğlu Yemek Fabrikası... 5 bin metrekare kapalı alan.

Çalışanların çoğu kadın.

Günde 100 bin kişiye yemek çıkaracak kapasitede... Bölgenin en büyüğü.

Depremin ilk gününden bu yana... Devrede.

Gezdik... Gördük... Beğendik.







Pazar günü... Öğle yemeği; sebzeli tavuk... Pirinç pilavı... Akşam yemeği; etli nohut... Bulgur pilavı.

Pazartesi... Öğle yemeği; et kavurma... Pirinç pilavı... Akşam; etli türlü... Bulgur pilavı.

Ramazan... Hazırlık tamam... 40 bin kişiye iftar vermeği... Ve sahur kahvaltısı.

Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür.

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Devlet Bahçeli

Yapıyor ve yaptığının bilinmesini, konuşulmasını istemiyor.

Sadece memleketi Osmaniye'ye değil, depremin vurduğu her yere yardım ediyor... Ama kimse, yardımın kimden geldiğini bilmiyor. Sadece Osmaniye'ye... Bir değil, iki değil... 10 TIR yardım malzemesi... Yiyecek... Giyecek... Battaniye...

Aklınıza ne gelirse. Partinin kasasından değil... Devlet Bahçeli'nin kesesinden.

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Başsavcı

Bulunduğunuz şehirde, Cumhuriyet Başsavcısı kim?

Adını biliyor musunuz?

Osmaniyeli biliyor... Uygur Kaan Arısoy... Başsavcısını çok da seviyor.

Ev kirasına fahiş zam yapmak isteyen mi var? Kendisini, savcının huzurunda buluyor.

Fırsatçı... Sattığı mala deprem zammı yapan... Hemen savcılığa çağrılıyor.

Böyle başsavcıyı kim sevmez?

***



Osmaniye... Bir başka

Çocuklar... Yarınlarımız.

Kızılay görevlileri, ip çeviriyorlar.

Çocuklar ip atlıyorlar.







Ve psikologlar... Destek çadırlarında çocuklarla gün geçiriyorlar.

Akşamları... Belediyenin mobil sineması geliyor... TIR... Çocuklara çizgi film.

Vakit ilerleyince... Çocuklar yatınca... Bu defa, büyüklere film.

***



Hizmette sınır yok

Çadır kent... Konteyner kent... Cumhuriyet Meydanı... Kent Meydanı... Dereobası... Ve daha pek çok yerde.

TIR geliyor... Belediyeden...

Çamaşır TIR'ı. Depremzedenin çamaşırları yıkanıyor, kurutuluyor.

"Osmaniye bir başka" dememiz, boşuna değil.

***



'İçgüveysi'

Akşam... Evli evine, köylü köyüne.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı dostumuzun, evine doğru değil de, başka yöne gittiğini görünce sorduk:

- İsrafil... Nereye?

- Abi... Kayınpederin evine.

Sonra... Başladı gülmeye:

- 27 yıllık evliyim... Hiç kayınpederimin evinde kalmamıştım... Depremde bizim ev hasar görünce... Ailece kayınpederimin evine sığındık.

Osmaniye'de... İsrafil gibi "sığınmacı" çok.

Kayınpederin evi... Babanın evi... Amcanın evi... Halanın evi... Dayının evi.

***



Normale dönüş

Depremde... Şehirden ayrılan, Antalya veya başka illere gidenler olmuş... Ama fazla değil.

Gidenler... Geri dönmeye başlamışlar.

Bazı işyerleri hasarlı... Kapalı.

Açık işyeri çok... Gökşen Kokoreç Midye... Fırın Cafe... Simit Köşkü... Pastel Kahvaltı Restoran... Pasaport Pizza... Ata Veteriner Kliniği... Mes Döner... Can Pasta.

Evet... Normalleşme... Yavaş yavaş.

***



Kader değil... Cinayet

Doktor Metin Tamer Sitesi... İnşaat sağlam.

Ama sitedeki iki blokta kolon kesilmiş... Şimdi enkaz yığını.







Bilkent Sitesi... Sapasağlam.

Ama binalardan birinde kolon kesilmiş... Bir enkaz daha.

En çok can kaybı... Kolonları kesilmiş binalarda.

Ve... Bir ayrıntı: Kolon kesenler depremden çok önce mahkemeye verilmişler... Davalar devam ederken... 6 Şubat... Deprem.

***



Sayın Cumhurbaşkanım

Askerin ve polisin, ağzı var, dili yok.

Sorunlarını söylemekten çekiniyorlar. Sizin bilmenizi istiyorlar.

Depremle sarsılan Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya "Şark" sayılıyor... Buralarda görev yapan subay, astsubay, polis Şark hizmetinde.

Ama... Depremzede Osmaniye Şark sayılmıyor.

"Elçiye zeval olmaz." Asker kime söylesin, Milli Savunma Bakanı'na mı? Polis kime dert yansın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mı?

Bizi, "abi" bildiler... Size duyurmamızı istediler.

***



'İnce Memed'

Osmaniye destanı bitmedi... Köylere de gideceğiz.

Osmaniye'ye gelip de ünlü romancımız Yaşar Kemal'in köyünde çay içmemek olur mu?

Köy ne âlemde? Depremde hasar çok mu?

Yarın... İnce Memed'in yazarının köyünü anlatacağız.