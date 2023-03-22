OSMANİYE

Pandemide de böyle olmuştu... Kovid 19 korkusu... Köye kaçış. Deprem... Köy kıymete biniverdi... Aynı şarkı... "Hadi gelin, köyümüze geri dönelim."







Şehirden... İlçelerden... Köylere gelen gelene.

Dereobası... Kırmıklı... Şekerdere... Dervişiye... Tehçi... Çardak... Çonu... Ve diğer köyler... Nüfusları birden arttı.

Hamite... Eski adı Gökçedam... Yaşar Kemal'in doğduğu köy... Depremden önceki nüfus bin 200.

Şimdi... 3 bine dayandı.

***



Hasar tespiti

Deprem köyleri de vurdu ama...

Şehirdeki kadar değil.

Köy evi... Tek kat... Ya da iki.

Kolon kesmek yok... Çimentodan, demirden çalmak yok.

Hasar sınırlı... Birkaç ahır... 3-5 evin duvarında çatlak.

Yaşar Kemal'in köyü... 4 ev hasarlı.

Battal Gürdağ, Musa Doğan, Mustafa Koşar ve Mehmet Cömert'in evleri.

***



Yaşar Kemal

Hemite Köyü... Ortasından nehir geçiyor... Seyhan.







Yaşar Kemal Parkı... Nehrin kıyısında... Bakımlı... Tertemiz.

Parkta... Yaşar Kemal Kültür Evi var... Hasarsız.







İleride bir heykel... Ünlü yazarın, unutulmaz romanının kahramanı... İnce Memed.

Köyün nüfusu birden yükselince... Parka ilgi de artmış.

***



Köy kahvesi

Kahve kalabalık... Hemite'de, köylünün buluşma yeri.

Köylü, "Gelmesi sizden, bırakması bizden" dedi... Sohbet uzadı.







Bu sırada... Kırsala hücum konusu açılınca... Öğrendik ki;

Kiminin evinde 10 kişi kalıyor, kiminde 15... Deprem misafiri.

Rekor... Yaşar Çakar'ın evi... Tam 32 kişi... Adana, Hatay, İskenderun'dan gelen kardeş, enişte, yeğen, bacanak... Çocuklar.

***



Hemite gündemi

Depremin yaşandığı illerde yıkılmış ya da hasarlı cami çok.

Bazı yerlerde ise... Cami sağlam, minarenin yerinde yeller esiyor.

Hemite Köyü... Camide sorun yok... Minare hasarlı... Yıkılacak.

Ama nasıl yıkılacak? Sıkıntı burada.







Köylüler arasında... Günün konusu bu.

Köylünün biri dedi ki:

- İp bağlayıp çekelim, yıkılır... Kadirli'de hasarlı minareler böyle yıkıldı.

Öteki köylü itiraz etti:

- Hangi tarafa çekeceğiz? Minarenin önünde dükkân var... Arkasında ev... İki yanında insanlar oturuyor.

Diğer köylü... Formülü söyledi:

- İp bağlayıp çekmeye gerek yok... Bir depik (tekme) vuralım, minare yere yığılır.

Çoğunluk karşı çıktı:

- Doğru söylüyorsun ama... Minare ya depik vuranın üzerine çökerse.

***



Uğur Erdoğan

Denizli Ticaret Odası Başkanı... Yardım yağdırmış... Çok dua almış.







Çadır kentte bir konteyner... Yönetim yeri.

Konteyner... Ev gibi... Büro gibi... Dayalı döşeli.

Denizli Ticaret Odası'nın hediyesi.

***



Muharrem İnce

Parti kurdu... Seçime katılır mı? Katılırsa kaç oy alır? Bilemeyiz.

Ama gördüğümüz, bildiğimiz bir şey var...







Nereye gittiysek, hangi çadır kenti gezdiysek... Muharrem İnce orada.

İnce'nin gençliğini geçirdiği partiden kopmak zorunda kalması, CHP için bir kayıp. CHP milletvekilleri içinde, Muharrem İnce kadar dolaşan, halkla kucaklaşan kaç kişi var acaba?

***



'Daum Adem'

Adem Hurma... Efsane antrenör... Osmaniyespor'u üçüncü lige o çıkardı.

Sonra ikinci lige... Yine Adem hocanın başarısı. Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum'a çok benzediği için... Osmaniyeli ona "Daum Adem" derdi.

Deprem... Allah rahmet eylesin.

***



Müge Anlı

Daha önce de yazdık... Depremin vurduğu illerde... İlçelerde... Büyük ya da küçük... Mobil aşevleri.







Müge Anlı ve Dostları.

Yine dualar... Teşekkürler.

***



Aile bağları

Allah, bir kez daha bizi depremle imtihan etmesin... Büyük acı.

Aradan 1.5 ay geçti... Yara hâlâ kanıyor.

Ama... Bir konunun altını kırmızı kalemle ve kalınca çizmeliyiz:

Deprem... Aile bağlarını güçlendirdi.

Bir örnekle anlatacak olursak... Osmaniye... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı dostumuz...

Dedi ki:

- Depremden sonra... Bütün aile... Akrabalar... Tam 51 kişi... Ablamın evinin bahçesinde toplandık... Ateş yakıp ısındık... Üç gün bahçede, battaniyelere sarılıp yattık... Hasret giderdik.

***



Melekler... Ve ötekiler

Deprem... Sekiz ulusal kanalda ortak yayın... Yardım kampanyası.

Bir gecede, 115 milyar liranın üzerinde bağış yapıldı.

Ama... Ekranda bol keseden konuşan çok kişi... Sıra parayı vermeye gelince... Derin uykuya yattı. Ara ki bulasın.

Osmaniye'de... Çocukların duygu yüklü mektuplarını okurken... Ekranda bağış yapan, ödemeye gelince çamura yatan hayırseverler(!) aklımıza geldi.







İlköğretimdeki yavrular... Osmaniye'nin depremzede çocuklarına yazmışlar... Mektuplar şimdi Vali Dr. Erdinç Yılmaz'da... Devletin arşivinde.

Elif'in mektubu... Azerbaycan'dan Amir'in mektubu... İstanbul-Şişli Hüseyin Avni Kurşun İlkokulu 3/D sınıfından Zeynep Serra Sağırlar'ın mektubu.

İçine okul harçlığı konulmuş ve zarflarında gözyaşı izleri olan, öğrenci meleklerin mektupları.

İlgililerden rica etsek... Bu mektupların birer demetini, çamura yatanlara yollasalar.

***



Acı gerçek

Şehrin ortasında, Atatürk Caddesi üzerinde bir site, Sefa Evleri.

14 bloktan oluşuyor... Bloklar sekizer katlı.

Her katta iki daire var... Toplam... 224 daire.







Uzaktan bakınca muhteşem... Bembeyaz... Sapasağlam.

Yaklaşınca... Çatlakları görüyorsunuz.

Ve... Sonuç:

Altında işyerleri bulunan sitedeki binaların tamamı yıkılacak. Suç kimde? Kimlerde? Ve... Dişinden, tırnağından artırarak bu siteden daire alan 224 kişinin günahı ne?