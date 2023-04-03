ADIYAMAN

Havaalanı... Saat 08.45... Bizi alacak dostumuzun aracı kaza yapmış... Hava soğuk... Yağışlı.

Adıyamanlı biri yaklaştı... Yanında oğlu var.

- Şehre gidiyorum... Sizi götürebilirim... Gelirseniz çok sevinirim.

Tanıştık... Ali Bilgiç... Gıda ve inşaat işiyle uğraşıyor.

Yol boyunca sohbet... Ali dedi ki:

Kalabalık aileyiz... Akrabalarımdan 108 kişiyi depremde kaybettik.

Deprem değil, bir tufandı.

Devletimiz elinden geleni yaptı... Bin şükür.

İş makinelerimle, kendi imkânlarımla 19 kişiyi enkazdan canlı çıkardım.

Bu depremde canını kurtaran, kendisini dünyanın en şanslı insanı saysın.

Devletimiz, milletimiz var olsun... Gidecek başka yerimiz yok.

***

O ARTIK ADIYAMANLI



Adıyaman... Yerle bir olan binalar... Ağır ve orta hasarlı olup, yıkılacak olanlar şehrin yüzde 68'i.

Can kaybı 8 bin 600.

Düşünün artık felaketin büyüklüğünü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, artık Adıyamanlı.







Haftalardır burada... Sabah şehir merkezinde... Öğle vakti Besni'de... Akşam Gölbaşı... Günde üç vardiya çalışıyor... Kâhta, Sincik, Çelikhan, Samsat dolaşıyor.

Depremzedeler, iftarı bir bakan ile yapmaktan... Sorunlarını bir bakan ile paylaşmaktan mutlular.

***

MERCAN TV



İbrahim Aslan... Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Yerel yayın yapan Mercan TV'nin sahibi.







Stüdyo... Haber merkezi... Depremde hepsi yok oldu.

Yayın, çadır stüdyodan devam ediyor.

Gökmen Çiçek... Kayseri Valisi... Koordinatör Vali olarak Adıyaman'da.







- İbrahim Bey... Size bir konteyner verelim... Yayını oradan yapın.

- Teşekkürler Sayın Valim... Çadıra alıştık... Bütün ekip çadırlardayız... Konteyneri bizden daha çok ihtiyacı olana verin.

***

MELİKGAZİ



Kayseri Melikgazi Belediyesi... Hızır gibi yetişmiş.







Mimar Sinan Parkı.

Mimar Sinan Çarşı.







Çadır... Konteyner... Yiyecek... Giyecek... Temizlik malzemesi... Pastırmasıyla, sucuğuyla, mantısıyla... Kayseri, Adıyaman'a taşınmış.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok dua alıyor.

***

EĞİTİM



Beşpınar bölgesi... Çadırlı, konteynerli büyük bir eğitim kampüsü... Vali Gökmen Çiçek'le birlikte ziyaret ettik.

Kızılay çadırı... AFAD çadırı... Azerbaycan Çadırı... Çin çadırı... Özbekistan çadırı... Konteynerler.







Çadır derslikler... Gönüllü öğretmenler... Günde altı saat ders.

Liseye giriş sınavına hazırlık... Üniversite sınavına hazırlık... Yabancı dil... Fen... Edebiyat... Öğretmen eksiği yok.

Çadır kütüphane... Mobil kütüphane... Hepsi düşünülmüş.







Taşımalı eğitim... Her sabah öğrenciler çadırlardan, konteynerlerden alınıyor... Öğleden sonra dönüyorlar.

Gökmen Çiçek ile derslik derslik dolaştık... Herkes mutlu... Öğretmen de öğrenci de.

Zil çaldı... Teneffüs... Öğrenciler etrafımızı sardılar... Hatıra fotoğrafı.

***

DÖNÜŞ ZOR



Deprem... Adıyamanlılar, kenti terk etmiş.

Kimi... Başka bir şehirdeki akraba evine.

Kimi... Erzurum, Bursa, Aydın'a.

En büyük göç... Mersin'e.

Geri dönen var... Ama az.

İbrahim Aslan dedi ki:

- Erzurum'a gidenler döner ama... Mersin'dekilerin bir kısmı dönmez... Oraya yerleşirler.

***

YÜKSELEN MORAL



Kalıcı konut... Herkesin beklentisi... Gecikmeden... Bir an önce.

Adıyaman-Kâhta yolu üzerinde... Örenli Mahallesi'nde... Büyük bir arazi... Zemin sağlam.

Temel atıldı... Proje, 4 bin konutluk.

Temel... Şehirde heyecan yarattı... Temel demek, umutların yeşermesi demek.

Temelin atılması... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun şehirden ayrılmaması, her gün bir başka çadırda orucunu açması moralleri yükseltmiş.

***

ÇADIR "OUT"... KONTEYNER "İN"



Başını sokacak bir çadır bulan... Şükrediyor.

Kızılay çadırı... AFAD çadırı... Azerbaycan çadırı... Özbekistan çadırı... Çin çadırı... Oturanlar mutlu... Şanslı.

Konteynere yerleşenlerin ise... Keyiflerine diyecek yok.

Konteyner sayısı her gün artıyor.

Vali Gökmen Çiçek'ten müjde:

- Bayrama kadar 9 bin kişiyi konteynere yerleştireceğiz.

***

YARDIM SAĞANAĞI



Şehri dolaştık... Yıkım devam ediyor.

Acil yıkılması gereken binaların yüzde 45'i yıkılmış.

Enkaz taşıyan kamyonlar... Vızır vızır.







Gezerken... Ankara Sincan Belediyesi'nin tabelasını gördük... Konteyner mahalle... Konteyner çarşı yapıyor.

Sonra... Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yardım ekibi ile karşılaştık... Ramazan hediyesi... Yiyecek... Giyecek... Çocuklara oyuncak.

Az ileride... Ordu Büyükşehir Belediyesi... Adıyamanlı'nın yanında.

Yardım yağmuru... Sağanak gibi.

***

NORMALLEŞME



Akşama doğru... İftara yakın... Caddede bir duman... Kebap kokusu.







İbrahim Aslan... "İşte hayatın normalleşmeye başladığının göstergesi" dedi.







Evet... Yavaş yavaş... Normalleşme.

Dükkânlar açılmaya başlamış... Bravo ŞOK'a... Konteyner markette satışa başlamış.