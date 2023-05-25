Kahramanmaraş... Hatay... Adana... Mardin... Gittiğimiz her yerde, 28 Mayıs Pazar... Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur konuşuluyordu. Turizm başkenti Antalya'ya geldik.

Burada konuşulan konu ise... 29 Mayıs Pazartesi.







Turizmci de... Esnaf da... Pazartesi gününü iple çekiyor.

İbrahim Çeçen... Otelleri var... Antalya'da ve İstanbul'da... Toplam 5 bin yatak.

Çeçen dedi ki:

- Pazartesiden itibaren turizmde canlanma bekliyoruz... Bu yaz güzel geçecek.

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Hasan Subaşı

20'li yaşlar... Adalet Partisi... Gençlik Kolları.

30'lu yaşlar... Antalya Belediye Başkanı... Doğruyol Partisi.

40'lı yaşlar... Antalya'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bir süre siyasete mola.

Sonra... İyi Parti Antalya Milletvekilliği.

Ve... 14 Mayıs seçimleri ile birlikte... Siyasete veda.

Subaşı... "Tadında bırakacaksın" dedi:

- Zamanı gelince çekilmesini bileceksin... Kavgasız gürültüsüz, helalleşerek veda edeceksin.

Alkışlıyoruz... Saygın bir siyaset ve devlet adamı... Ayrıca... Bırakmasını bilmek de büyük erdem.

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Turizmde rekor hedef

Mehmet Nuri Ersoy... Kültür ve Turizm Bakanı.

Doğum yeri İstanbul ama... Kökeni, Antalya İbradı.







Ersoy... Tam gaz... Sahada... Alanya... Manavgat... Kemer... Finike... Gazipaşa...

Sorduk:

- 2023'e girince, 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri demiştiniz... Asrın depremi, bu hedefinizi nasıl etkiledi? Yeni hedef nedir?

Mehmet Nuri Ersoy, "Hedef aynı" dedi:

- Deprem... Turizmde bir yavaşlama oldu... Ama telafi ediyoruz... Hedefte sapma yok.

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'Önemli olan ülkeye hizmet'

Antalya'ya gelip de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmemek olmaz.

"Antalya'nın kaptanı."







Antalyalı... 28 Mayıs seçiminden sonra... Bakanını, yine kabinede görmek istiyor.

Çavuşoğlu'nun sözlerine gelince:

- Kısmet... Önemli olan ülkeye hizmet... Antalya'ya... Alanya'ya hizmet.

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Ali Çandır

Ticaret Borsası Başkanı.

Sebze... Meyve... Üretim... İhracat... Turizm... Çandır'a göre, "Fena değil".

Ama... "Atılım" gerekiyor.

Özellikle Rusya'ya ihracatın artması.

Ve turizmde de rekora koşulması.

Ali Çandır, "Ümitliyiz" dedi:

- Pazartesi itibarıyla ekonomide canlılık yaşanacağını ümit ediyoruz.

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Adlıhan Dere

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı.

"14 Mayıs'tan önce piyasada durgunluk vardı" diyerek söze başladı:

- Birinci turdan sonra yavaş da olsa bir kıpırdanma başladı... İnsanların önünü görebilmesi çok önemli... Gelecek haftayla birlikte piyasa canlanır.

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Celal Kahraman

Kemer bölgesinde 3 otel... Yatak kapasitesi 3 bin.

Mayıs... Doluluk, yüzde 90.

İlk sırada Ruslar var.

Almanlar... Dördüncü sırada.

Sorduk... Diğerleri hangi ülkelerden?

Yanıt... "Her ülkeden." Hollanda... Belçika... Amerika...

Suudi Arabistan... Moldova... Letonya... Estonya... Norveç... Polonya... Ukrayna... Romanya.

Kahraman... "Pazartesiden sonra yüzde 100 kapasiteyi yakalarız" dedi.

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'Bayrakçı' kazandı

Seçil Bayrak... 25 yıllık firma... Bölgenin en büyüğü.

60 kişi çalışıyor.

Onların işi bayrak... Poster... Afiş yapmak.

Mehmet Atılgan... Firmanın lideri...

Dedi ki:

- Son bir ay gece gündüz çalıştık... Büyük boy lider posteri... 10 bin lira... Seçim, bizim sektöre çok iyi geldi.

Sektör... Sonbaharı iple çekiyor... Neden mi?

Mehmet Atılgan'ı dinleyelim:

- 29 Ekim... Cumhuriyetin yüzüncü yılı... Bayrak ve Atatürk posteri satışının zirve yapmasını bekliyoruz... Bütün zamanların en yüksek satışına ulaşmayı umuyoruz.

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YHT kampanyası

Antalya'da bir kampanya:

Eskişehir-Antalya arasında Yüksek Hızlı Tren hattı yapılsın.

Kampanyanın öncüsü... Ticaret ve Sanayi Odası... Hedef... 200 bin imza...

Antalyalı... İmza yarışında.

200 bin imza... Sorun değil.

Zira... Proje ile... İstanbul'a ulaşım da kolaylaşacak, Ankara'ya da.

Kampanyayı/projeyi beğendik.

Bir imza da bizden.

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Bir bilene danışsaydı

Kemal Kılıçdaroğlu, haftalar önce, keşke o sözleri söylemeseydi.

O sözler:

"Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarını koruyacağı ancak Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağı... Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır."

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, turizmi olumsuz etkilemiş.

Rusya... Ve yakın coğrafyasından gelecek olanları ürkütmüş.

Unutmadan:

Sururi Çorabatır... Ailece turizmci... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı iken... 14 Mayıs'ta, CHP milletvekili seçildi.

Kılıçdaroğlu, o sözleri söylemeden önce... Ah keşke... Sururi Çorabatır gibi bir bilene/uzmana danışsaydı.

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Taklit şaşırtır

Şarampol Caddesi... Şehrin nabzının attığı yerlerden... Trafiğe kapalı... Kalabalık.

Esnafla sohbet. Söz CHP'nin milliyetçilik açılımına gelince...

Esnaf lokantasının sahibi dedi ki:

- Karga, kekliğin yürüyüşüne özenmiş... Taklit etmek istemiş... Becerememiş... Kendi yürüyüşünü de şaşırmış.

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Kim inanır? 'Kadir İnanır'

Atatürk Caddesi... Dönerciler... Hediyelik eşya satıcıları... Burger King... McDonald's... Starbucks Coffee... Ocakbaşı.

Dinlenme molası... Mehmet Ali Dim'le kafeye girdik.

Gençler ağırlıkta.

Sohbet... Konu, bir gazetedeki fotoğraf... Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapıyor.

Maksat... Ülkücülere selam.

Gençlerden biri, ortaya soruyor:

- Bu yaştan sonra Kılıçdaroğlu'nun ülkücülüğüne kim inanır?

Kafe işletmecisi... Uzaktan sesleniyor:

- Kadir İnanır.

Kahkahalar, alkışlar birbirine karışıyor.

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'Seçim bitmiş'

Ali Bahar... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Bir "şapkası" daha var:

Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı... 7 yıldır.

Sanayici Ali Bahar, 28 Mayıs'ı... Seçimin ikinci turunu konuşmuyor.







Sonrasına bakıyor.

Kurulacak yeni hükümetten beklentilerini söylüyor.

Enflasyonun inmesi... Gelir dağılımının düzelmesi... İhracatın artması... Kadın ve çocuğa şiddetin, istismarın önlenmesi gibi.

Ali Bahar'ı ziyaretten sonra Mehmet Ali Dim ile şehir turu... Kaleiçi... Işıklar Caddesi... Feneryolu... Lara.

Halkla sohbet.

Çok kişi... Ali Bahar gibi, seçim sonrasından söz ediyor.

Kimi, "Turizm" diyor.

Kimi, piyasanın canlanmasını... Pahalılığın önlenmesini istiyor.

Mehmet Ali Dim... Günün yorumunu yapıyor:

- Antalyalı, seçimi kafasında bitirmiş.