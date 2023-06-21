Anketçiler... Seçimden sonra çoğu dut yemiş bülbül gibi sustu... Sesleri solukları çıkmıyor... Ortalıkta görünmüyorlar. 2001 konteyner evin bulunduğu mahallede, depremzedeler bize anketçileri sordular.







Ve... Selam yolladılar.

Şaka değil... Gerçek... Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da yanımızdaydı.

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Sıcak gündem



Kemal Kılıçdaroğlu... Ekrem İmamoğlu... Özgür Özel... CHP'de Genel Başkan değişecek mi? Bu hafta sonunda İyi Parti kongresi toplanacak, neler konuşulacak? Asgari ücret... Temmuzda memura, emekliye yapılacak zam...

Birçok ilçede sıcak gündem... İl olmak. Midyat... Tarsus... Alanya... Polatlı... Bandırma... Çorlu...

Osmaniye'de ise... Sıcak gündem... Büyükşehir olmak.

Sokakta, çarşıda, kırsalda... Herkesin konuştuğu konu bu.

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Konut inşaatı tam gaz



Mevsimler değişti... Yaz gelmek bilmiyor... Hava bir ısınıyor, bir soğuyor... Ve yağmur başlıyor.







Yağmur... Depremde evleri yıkılanlar için yapılan konutların inşaatını etkilemiyor.

Osmaniye'de merkezde... Toprakkale'de... Kalıcı konut inşaatları tam gaz.

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Memlekete yabancılar



Konteyner kent... Depremzedeler ile sohbet.

Söz, oyuncudan açıldı... Adı önemli değil... Zira aynı kafada olan çok... Depremzedelerle ilgili ne dediğini de biliyorsunuz:

- Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar, başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Neyse...

Depremzede yaşlı kadın... "Cehaletine verdik" dedi.

Marketçi... "Ya oyuncunun bu sözlerini alkışlayanlara ne demeli?" tepkisiyle söze girdi.

Ve... Emekli öğretmen... Kitabın ortasından konuştu:

- Maalesef... Aydınlarımızın bir kısmı doğduğu, yaşadığı topaklara yabancı.

Kalabalıktan, "Ağzına sağlık hocam" sesleri yükseldi.

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Vali amca



Asrın depremi... Yıkılan binalar... Can kayıpları... Büyük acı.

Çocuk... Sevimli... Çalışkan... Dersleri iyi... Konteynerde... "Depremde, enkaz altında kalan bisikletini" özlüyor.







Üzülme çok... Devlet baba var... Vali amca var.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan, öğrencilere karne hediyesi... Bisiklet... Bilgisayar.

Küçüklere oyuncak...

Engellilere tekerlekli sandalye...

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Devlet Bey Konağı



İnşaatı bitmiş... Ama Devlet Bahçeli, konağın bitmiş halini görmemiş.

Kapıda... Selçuklu amblemi.







Sayın Bahçeli... Gördük, beğendik... Konağınız sizi bekliyor.

Unutmadan... Devlet Bahçeli'nin, bilinmesini, konuşulmasını istemediği bir konu var.

Depremde... Memleketi Osmaniye'ye... Diğer illere... TIR'lar dolusu yardım yaptı.







Ama... Yardım kolilerinin üzerinde MHP amblemi yok... Bahçeli adı yok.

Yardımlar... Parti kasasından değil, Devlet Bey'in kesesinden.

Ve... En önemlisi... Bahçeli, bunun konuşulmasından son derece rahatsız oluyor.

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Klima müjdesi



Çadırlara veda... Konteyner mahallesine merhaba. Konteynerlerin çoğunun üzerinde çanak anten var.

Şimdi... Konteynerde oturanların Vali Erdinç Yılmaz'dan istekleri:

- Biliyorsunuz... Osmaniye'nin yazı çok sıcak olur... Klima mümkün mü?

- Merak etmeyin... Bütün konteynerlere klima konulacak... Osmaniye'dekilere de, Kadirli ilçesindekilere de.

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Balıkesir... Altındağ



Göreceksiniz... Bugün olmazsa yarın... Önümüzdeki aylarda... Ya da yıllarda... Osmaniye merkezde... İlçelerde... Bir caddeye, sokağa, parka, okula, kültür merkezine, sağlık ocağına... Bir yere... Balıkesir adı verilecek...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ismi de verilebilir...

Veya Altındağ.

Ankara'nın 414 bin nüfuslu Altındağ ilçesinin Belediye Başkanı Asım Balcı'nın adı da.

Eğer... Osmaniye, asrın depreminden sonra hızla derlenip toparlandıysa Balıkesir ile Altındağ'ın kardeşliklerinin payı büyük.

Depremin üzerinden 4 ay geçti... Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hâlâ Osmaniye'de.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin araçları, ekipleri hâlâ Osmaniye'de.

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Hayat devam ediyor



Konteyner mahallesi... Kuaför Gülhan.

Fön çekme 100 lira... Saç kesimi 150... Saç boyama 250.

Ama... İlle de sarışın olmak isterseniz... Bin lira.

Bir başka konteyner... Erkek kuaförü... Müşteri çok.

Saç tıraşı 30, sakal 20 lira.

Saç-sakal-yıkama... Fön... 60 lira.

Osmaniye'yi birlikte dolaştığımız arkadaşlara takılıyoruz:

- Gelmişken tıraş oluversek.

İsrafil Avcı, sözlerimizi ciddiye alıyor:

- Ama... Belediye Başkanı Kadir Kara sizi bekliyor... Gecikiriz.

***



Seçme ve seçilme



Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur:

Erdoğan... Yüzde 66.2.

Kılıçdaroğlu... Yüzde 33.8.







Devlet Bahçeli Meydanı... Kamuoyu yoklaması.

- Ey Osmaniyeliler... Neden Erdoğan'ı seçtiniz?

- Yerli ve milli... Burası, Devlet Bahçeli'nin şehri... Cumhur İttifakı... Sandıktan Erdoğan'ın çıkacağı belliydi.

- İkinci soru... Neden Kılıçdaroğlu'nu seçmediniz?

- Osmaniye, Türkmen diyarı...

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yakınlaşması milletin çok zoruna gitti.