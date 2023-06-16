Kızılderili atasözüdür... "Bir ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise... Aynı ağacın dalları kavga halinde... "Saç saça" denir ya... Aynen öyle.Soru... Bu ağaç meyve verir mi?

"Evet" diyen elini kaldırsın.

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CHP'NİN DURUMU



Eğer... Sol siyaset mesaj, fikir, proje, ideoloji üretemiyorsa...

Ve... Muhafazakâr siyaset ile milliyetçi siyasetin koltuk değnekliğinden medet umar hâle geliyorsa...

1. Kendisini ateşe atar.

2. Taraftarları karalar bağlar.

İşte koskoca CHP'nin içinde bulunduğu durumun özeti.

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DÜN... BUGÜN



Profesör Aslı Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkınca...

CHP yönetiminin izlediği politikayı eleştirince...

1. Kılıçdaroğlu'nun tepkisi... "Ciddiye almıyorum" olmuştu.

2. Aslı Baykal... Linç edilmişti... Yaylım ateşine alınmış, topa tutulmuştu.

Kadere bak...

Dün Prof. Baykal'a küfredenler, bugün Kılıçdaroğlu'na küfrün katmerlisini etmekte yarış halindeler.

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MERDİVEN



Kemal Kılıçdaroğlu, merdiveni yere yatırınca başarıya giden yolun daha kolay olacağını zannetti.

Ah!.. Ne büyük yanılgı.

Merdiveni tırmanmaya üşenerek... İktidara... Külliye'ye yürümeyi düşünmek... Rüya görmek gibi bir şey.

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DOĞRUCU DAVUT 1



Yılmaz Ateş... Eski CHP Milletvekili... Eski TBMM Başkanvekili.

22 Ekim 2019... Televizyon programında konuşurken... CHP ile FETÖ sözlerini aynı cümlede kullanınca...

1. Kıyamet koptu... Kellesi istendi.

2. Savunması bile alınmadan, yıllarını verdiği partisinden ihraç edildi.

Yılmaz Ateş'in suçu, günahı neydi?

Şimdi, yargısız infazcılardan biri çıkıp da özür dileme erdemini gösterebilecek mi?

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DOĞRUCU DAVUT 2



Eşref Erdem... Eski Ankara Milletvekili... 8 yıl Genel Sekreter Yardımcılığı, 7 yıl da Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

1. Yıllarca, "Tutarlı siyaset... Proje üretimi... Sosyal demokrat ideoloji... Örgütün önemi... Taban politikası" dedi... Kimse dinlemedi.

2. Arayıp soran olmadı... Eşref Erdem de kimseye küsmedi, darılmadı... Köşesine çekildi.

3. 12 Eylül 2010'da yapılan referandumda, Anayasa değişikliğine "Evet" diyeceğini açıkladı... Vay, sen misin bunu söyleyen? İhraç talebiyle disipline sevk... İhracını beklemeden, yıllarını verdiği partisinden istifa etti. Yine kimseyi kırıp dökmeden.

Dün... Sohbet ediyorduk... Dedi ki:

- Sağa özenerek... Sağa yaslanarak... Başkasına benzemeye çalışarak bir şey yapılamaz. Siyasette, seçim kazanılamaz.

Eşref Erdem yıllarca, "Toplumun önüne ciddi, tutarlı, iddialı, CHP'yi iktidara taşıyacak bir hikâye yazarak çıkalım" derken, burun kıvıranlar... Şimdi, yüzüne nasıl bakacaklar?

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TERS YÖN



Trafikte... Bütün araçlar, sizin kullandığınız aracın üstüne üstüne geliyorsa... Ters yola girdiniz, ters yönde ilerliyorsunuz demektir.

Büyük hata... Devam edemezsiniz... Ya bir araca ya da bir yere toslarsınız. Kaza yaparsınız.

Frene basın ve hızla normale dönmeye bakın.

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HAKSIZ DAVA



Cemil Çiçek...

Yılların siyasetçisi... Hukukçu.

Bir sözü var... Hiç unutmayız:

"Haksız davayı savunmak zordur."

Sağa sola... CHP'deki bazı isimlere... Kimi yazarlara ve televizyonda konuşanlara... Kılıçdaroğlu'nu savunanlara bakıyoruz da... Cemil Çiçek'in sözünü hatırlıyoruz.

Haksız davayı savunmak... Öyle zor ki.

Savunanlar, öyle zorlanıyorlar ki.

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ÖZENTİ



Anadolu'da bir söz var, hiç duydunuz mu?

"Kaz yürüyüşüne özenen tavuk, boynunu kırar."

Yılların Cumhuriyet Halk Partisi... Muhafazakârlıkta AK Parti ile yarışmaya kalkarsa... Partinin Genel Başkanı, "Ülkücüyüm" der ve bozkurt işareti yapmaya başlarsa...

Kaza kaçınılmazdır.

Geçmiş olsun.

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GERÇEK FIRTINASI



Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak görmeyi asla kabul etmiyorum" diyor ama...

Yıllarca birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarının bir kısmı tam aksini söylüyor.

Gerçek de bu... Hayal kırıklığı... Büyük yenilgi.

Gerçek, fırtına gibidir... Gün olur ağacın dallarını sallar, gün olur siyasetçi koltuklarını.

Fırtına... 28 Mayıs akşamından bu yana giderek şiddetini artırıyor.

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TİLKİ RÜYASI



14 Mayıs öncesi... Seçim kampanyasının en ateşli günleri... Konya Ereğli... CHP mitingi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı" anonsuyla kürsüye davet edildi.

Sadece Ereğli'de mi? Her yerde.

Gazeteci... Anketçi... Televizyoncu... Kılıçdaroğlu'na öylesine bir gaz verildi ki... Kemal Bey de, "Cumhurbaşkanı oldum" zannetti.

Bir Rus atasözü var... Yazmanın tam zamanı:

"Uyuyan tilki rüyasında yakaladığı tavukları sayar."

Ama... Her rüya gerçek olamıyor.

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ZEHİRLENME



Çeşit çeşit... Saymakla bitmez.

Bozuk gıda zehirlenmesi... Mantar zehirlenmesi... Sahte içki zehirlenmesi... Aşırı doz uyuşturucu zehirlenmesi... Soba dumanı, egzoz gazı, havagazı kaçağı zehirlenmesi...

"Zehirlenmenin CHP ile ne ilgisi var?" diyeceksiniz.

Çok ilgisi var.

Türkiye'de en çok gezen gazeteci olarak gözlemledik ki... CHP... Seçimden önce ciddi olarak zehirlenmişti... Özgüven zehirlenmesi.

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YENİ ŞARKI ZAMANI



Oradaydık... Kurultay salonunda... Erdal İnönü'nün, kendi isteğiyle genel başkanlığa veda ettiği tarihi toplantıda... Ankara Atatürk Spor Salonu'nda.

İnönü, salona girerken... Müzik sonuna kadar açılmıştı... Samanyolu.

Delege... Davetli... Binlerce kişi şarkıya eşlik ediyorlardı... Gözyaşları içinde... Dev koro:

"Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek

Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek."

Aradan yıllar geçti...

Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor döneminde... Gitmesi gerekiyor... İşi zor... Çok çok zor.

Zira... CHP kulislerinde şimdi farklı bir şarkı söyleniyor:

"Kapı açık... Arkanı dön ve çık... İstenmiyorsun artık."