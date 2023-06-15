Asrın depremi... 50 binin üzerinde can kaybı... Bölgede, herkes kendi derdinde... Gündelik hayat... Kalıcı konutlar... Geçim... Çocukların eğitimi.

Ama... Akşamlar uzun... Konteyner komşulukları... Kahve sohbetleri.

Konulardan biri... "Ne olacak CHP'nin hâli? Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi?"







Bölgedeki meslektaşlar... Kimi anket yapıyor, kimi sokakta vatandaşın nabzını tutuyor.

Soruyoruz... Deprem bölgesindeki insanlar neler söylüyorlar?

Adıyaman'dan başlayalım... İbrahim Aslan... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Mercan TV'nin sahibi:

- Merkezde... Besni'de, Kâhta'da, Çelikhan'da... CHP'liler, "Kılıçdaroğlu artık bıraksın" diye konuşuyorlar.

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İskenderun

Cumhurbaşkanlığı seçimi... İlk tur...

Recep Tayyip Erdoğan öndeydi... Yüzde 47.47.







Kemal Kılıçdaroğlu... Yüzde 47.02.

İkinci tur... Erdoğan, yarışı yine önde bitirdi... Yüzde 50.56.

Veysel Cıncık... Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı... Dedi ki:

- Anket yaptık... Sonuç, "Kılıçdaroğlu gitsin" çıkıyor.

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Adana

Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur... Kılıçdaroğlu önde... Yüzde 54.04.

Adana'da... Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen, ne diyor?







Yanıt Savaş Çokduygulu'dan... 5 Ocak Gazetesi sahibi:

- CHP seçmeni değişim bekliyor... Araştırmalarımıza göre, genel başkan değişikliğini isteyenler giderek artıyor.

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Malatya

Kemal Deniz... Eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Günlük SÖZ Gazetesi'nin ortağı:

- 100 kişiden 60'ı diyor ki... Seçimde başarısız oldu... Kılıçdaroğlu, artık gitmeli.

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Samandağ

Hatay'ın 123 bin 447 nüfuslu ilçesi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Kılıçdaroğlu, yüzde 92.51.

İlçe hareketli... Balık lokantaları, dönerciler, A-101... Konteyner dürümcü... Bakkal... Manav açık.

"Deprem... Fırsat bu fırsat... Fiyatları artıralım" diyen yok.







Kamuoyu yoklaması yaptık.

CHP seçmeni, Kılıçdaroğlu hakkında kötü söz söylemiyor.

Fakat... Daha fazla yıpranmadan gitmesini istiyor.

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Hatay

Cumhurbaşkanlığı seçimi... Birinci turda, Kılıçdaroğlu önde... Yüzde 48.08.

İkinci turda ise Erdoğan birinci... Yüzde 50.14.

Türkiye'de... Seçmenin oyunun, kırmızıdan turuncuya çevrildiği tek il... Hatay.

Bu değişim nasıl oldu? Araştırdık.

Defne... İlk tur... Kılıçdaroğlu, yüzde 90.41.

Defne'de çöken altyapıyı yeniden yapan... AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi... Defne'de, "Erdoğan'a yüzde 8.41 oy çıktı" diye altyapı çalışması durmamış... Tam tersine hızlanmış.

Samandağ... CHP'nin kalesi... Kılıçdaroğlu, ilk tur... Yüzde 91.79.

En büyük yardım/destek AK Partili Mamak Belediyesi'nden... "Bize oy çıkmadı" diye küsmek yok... Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, desteği artırmış.

Konya... Bursa... Kocaeli... AK Partili üç Büyükşehir Belediyesi... Konteyner kentler... Hatay'ın yarasını sarmak için yarışmışlar.

Sonuç... Kıl payı da olsa... Kırmızıdan turuncuya.

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Ahde vefaAhde

Eski bakanlar Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Murat Kurum, Fatih Dönmez... Bakanlığı devam eden Dr. Fahrettin Koca... Hatay'ı, komşu kapısı yapmışlar.

Oy istememişler... Hizmet etmişler.

Yazmazsak olmaz, Hatay'da herkes onlardan söz ediyor...

Saygıyla... Dualarla.

***



Sokağın nabzı

Dolaşmaktan yorulduk... Seyyar satıcı, "Biraz dinlenin" dedi... Soğuk içecekler var.

Ev yapımı limonata... Şalgam... Vişne suyu... Ayran... 5 lira.

Patron Murat Öncü... Eski kilosu 292... Mide ameliyatı, spor... Şimdi 125 kilo.

Yardımcısı Mehmet Topuz... Osmaniye, Bahçe ilçesinden... Devletten emekli.







"Kime oy verdiniz?" dedik.

Murat, hastanede olduğunu, oy kullanamadığını söyledi.

Mehmet... "Milletvekili seçiminde MHP'ye... Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a" dedi.







"İşler nasıl?" diye sorduk... Yanıt Mehmet Topuz'dan:

- Dürüst çalışacaksın... Kanaat etmesini bileceksin... Şükredeceksin... Her şey para değil... Bu ülkede herkese ekmek var.

Hüseyin Yayman... Limonata içti... Simit yedi.

Bize gelince... Dışarıda bir şey yemek, içmek yasak... Seyrettik, fotoğraf çektik.

***



Zamanın durduğu an

Asrın depremi, saat 04.17'de oldu... Ve... Meydan saatleri o anda durdu.







Felaketin üzerinden aylar geçti... Ama Kahramanmaraş ile Antakya'daki meydan saatleri hâlâ deprem anını gösteriyor.

Yetkililerden rica etsek... Saatler yeniden ayarlansa.

Sürekli olarak deprem saatini hatırlamak, insanların moralini bozuyor.

***



İzin bekleyen tarih

Adana, Gaziantep, Kilis... Hatta depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş bir yana... Hatay bir yana.

Hatay... Depremde en büyük darbeyi alan şehrimiz.







Özellikle de Antakya... Defne... Samandağ.

Herkes istiyor ki... Hasarlı binalar bir an önce yıkılsın... Enkaz kaldırılsın. Fakat... Antakya'nın her köşesi tarih.

Pek çok hasarlı binanın üzerinde şu yazı var:

"T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı... Tescilli kültür varlığıdır... İzinsiz müdahale edilemez."

İyi de... İzin ne zaman çıkacak? Herkes bunu sordu... Biz de yetkililere sormuş olalım.

***



Yıkıma 'dava' engeli

Bina demeye bin şahit lazım... Durumu, ağır hasarlının da ötesi.

Antakya'nın göbeğinde... Kurtuluş Caddesi üzerinde.

Ama... Yıkım ekipleri, el süremiyor. Neden mi? Bina, davalık olduğu için.







Ahı gitmiş vahı kalmış duvarlarda, "Davalı" yazısı... "Mahkemede" yazısı var.

Ne davası? Mahkeme ne kadar sürer? Allah bilir.

Depremi yaşayan illerde böyle binalar çok.

Çürük diş gibi göze batıyor.

Aman çare... Bir an önce.

***



Çiftçinin derdi!

Mehmet Çelik... Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı.







"Buğdayda verim iyi" dedi:

- Fiyat da iyi... Soya iyi... Mısır iyi... Havuç iyi... Kavun çıkmak üzere... Tek düşüncemiz şu: Buğdayı tüccara mı satsak, fabrikaya mı, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne mi?

***



Niğde

Günlerdir sahadayız... Ankara'ya dönüş vakti.

Niğde... Çay molası.







Şerife Türkeş... Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde İl Temsilcisi.

Kent Türk TV Niğde Sorumlusu... Sohbet sırasında dedi ki:

- Anket yaptım... Kılıçdaroğlu'nun işi zor... CHP'ye oy veren bir öğretmen şunu söyledi: Kılıçdaroğlu ile yola devam ederse, CHP, benden oy beklemesin.