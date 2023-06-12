Seçim geçti... Yeminler edildi... Yeni döneme girildi... Vatandaş ne diyor? Yollardayız.
Aksaray... Pozantı... Tarsus... Adana... Ceyhan... İskenderun... Kırıkhan... Antakya... Samandağ... Defne... Hassa... Altınözü... Anadolu kazan biz kepçe, halkın arasındayız.
İlk gözlem:
Vatandaş yeni kabineye avans vermiş... Yönetim bu avansın kıymetini bilmeli.
Özellikle, ilk 100 gün... Önümüzdeki 3 ay... Çok önemli.
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Defne
40 kişiyle konuştuysak, 35'i CHP'li.
Cuma... Akşam... Televizyon... Canlı yayın... Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
İstifa etmeyeceğini, yaptığı her şeyin doğru olduğunu, pişmanlığının bulunmadığını söylüyor.
Defneli'nin biri... Sesini yükseltiyor
- Yapma be Kemal Abi... Artık ben bile seni savunamıyorum.
Yanımızdakilere soruyoruz:
- Kim bu?
Turizmciymiş... Depremde evi ve işyeri yıkılmış... Koyu CHP'liymiş.
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Kırıkhan
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Samandağ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur:
Erdoğan... Yüzde 7.49.
Kılıçdaroğlu... Yüzde 92.51.
Ağır hasarlı binalar... Enkaz... Konteyner kent... Mobil aşevi... Pek çok işyeri açık... Hayat devam ediyor.
Cumartesi sabahı... Kahvede sohbet... Herkes akşamki TV programını konuşuyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini... Eleştiren eleştirene.
Kahveci... Elbette CHP'li... Bize soruyor:
- Siz ne diyorsunuz?
Etrafımıza bakıyoruz... Herkes ne söyleyeceğimizi merak ediyor.
Yanıtımız kısa:
- Gerçekle saklambaç oynanmaz... Kemal Bey, gerçekle saklambaç oynuyor.
Kahvecinin tepkisi:
- Ağzınıza sağlık... Sizi öpeceğim.
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Alan memnun veren memnun
Trafik yoğun... TIR'lar...
Kamyonlar... İş makineleri.
Hatay... Türkiye'nin en büyük şantiyesi.
Yüzlerce kamyon... Demir yüklü... Yıkılan binaların demirleri.
Hüseyin Yayman, "ihaleden" söz ediyor... İlginç.
Yıkılacak bina çok... Binlerce.
İhale açılıyor... Bina yıkım ihalesi.
Müteahhit, binayı yıkmak için para almıyor... Devlete para veriyor.
Binayı... Enkazdan çıkacak demirin karşılığında yıkıyor.
Bina yerle bir... Müteahhit demiri kamyonlara yükleyip götürüyor.
İyi iş... Alan memnun, veren memnun... Hızlı çözüm.
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Suavi... "Sezar'ın hakkı Sezar'a"
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Müslüm Gürses
Yollarda yüzlerce TIR... Yurt içine, yurt dışına... Deprem bölgesine giden TIR'lar.
Bazılarının arkasına Müslüm Gürses var.
Yıllarca hor görülen, televizyonlara çıkarılmayan sanatçı... "Garibanların sesi."
"Aydınlar" ise... Son yıllarında "az biraz" ilgi gösterdi... O kadar.
Hani... Cuma akşamı, Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonda "toplumun bazı kesimlerini ihmal ettiklerini" itiraf etti ya... Müslüm Gürses, o kesimlerin, "gönüllerde yaşayan" temsilcisi.
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Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin dostlarımıza bir hatırlatma...
Seçim biteli 2 hafta oldu... "Seçim afişleri, lider fotoğrafları kaldırıldı."
Ama Adana'da... Bulvarlarda, meydanlarda... Hala koca koca Kılıçdaroğlu resimleri... Altında da "geliyor gelmekte olan" yazıları.
Sevgili Karalar... Sevgili Çetin... Adana'da Kılıçdaroğlu, yüzde 54.04 oy aldı... Ama "gelemedi... Yarı yolda kaldı."
O afişleri kaldırın... Zira Adanalı fotoğrafların üzerine "yazı yazmaya, sakal ve ülkücü bıyığı çizmeye başlamış."
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Taşpınar
Tarihi bir belde... Aksaray'a bağlı... Niğde yolu üzerinde... El dokuması halısı, kilimi meşhur... Kök boya.
Her yerde bayrak asılı.
Evin duvarı... Bayrak... Ve Atatürk.
- Ey Taşpınarlı... Seçimde ne yaptınız?
- Bin 83 Erdoğan... 530 da Kılıçdaroğlu.
- Neden Erdoğan'a çok oy verdiniz?
- Başladığı işler var, bitirsin diye.
- Kılıçdaroğlu'na az oy vermenizin sebebi?
- HDP'ye kol kanat germeyeceğidi...
Yanlış itti.
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Hatay "Valisini" bekliyor
Rahmi Doğan... Hatay Valisi idi.
Depremin kırkı çıkmadan istifa etti... "Sivas'tan milletvekili olmak için."
Ama listeye giremedi.
Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl... "Vali vekili... Tam gün sahada."
Evinin yolunu unuttu... Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yatıp kalkıyor.
Çalışkan... Depremzedelere kol kanat geren, "devlet baba."
Hatay'da... Çok kişi bize aynı soruyu sordu:
- Siz bilirsiniz... Hatay'a ne zaman vali atanacak?
"Bilmiyoruz" diyemedik.
"Sayın Cumhurbaşkanı, valiler kararnamesi üzerinde çalışıyor" diyerek geçiştirdik.
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Arkası yarın
Bitmedi... Yeni başladık... Daha Uzun Çarşı var... Konteyner kentler var... Araç mezarlığı var... Deprem yaralısı ilçeler var.
Adana var... Aksaray var... Var oğlu var.
Yarın... Yine bölgedeyiz.