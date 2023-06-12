Seçim geçti... Yeminler edildi... Yeni döneme girildi... Vatandaş ne diyor? Yollardayız.

Aksaray... Pozantı... Tarsus... Adana... Ceyhan... İskenderun... Kırıkhan... Antakya... Samandağ... Defne... Hassa... Altınözü... Anadolu kazan biz kepçe, halkın arasındayız.





İlk gözlem:

Vatandaş yeni kabineye avans vermiş... Yönetim bu avansın kıymetini bilmeli.

Özellikle, ilk 100 gün... Önümüzdeki 3 ay... Çok önemli.

***



Defne

40 kişiyle konuştuysak, 35'i CHP'li.

Cuma... Akşam... Televizyon... Canlı yayın... Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

İstifa etmeyeceğini, yaptığı her şeyin doğru olduğunu, pişmanlığının bulunmadığını söylüyor.

Defneli'nin biri... Sesini yükseltiyor

- Yapma be Kemal Abi... Artık ben bile seni savunamıyorum.

Yanımızdakilere soruyoruz:

- Kim bu?

Turizmciymiş... Depremde evi ve işyeri yıkılmış... Koyu CHP'liymiş.

***



Kırıkhan

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... Depremde, 11 yakınını kaybetti.

Yeminden sonra soluğu Hatay'da almış.

Bizi şantiye şantiye gezdirdi... İlçe ilçe.







Kalıcı konutlar için, kollar sıvanmış... Temeller atılmış... İnşaatlar tam gaz. Kalıcı konutlar için, kollar sıvanmış... Temeller atılmış... İnşaatlar tam gaz.

Kırıkhan... 2 bin konut yapılacak.







Özyörük Mahallesi... 836 konut... Demir döşeniyor... 370 işçi... 65 iş makinesi.

Mühendisler bize bilgi vermek istediler... "Hayır" dedik:

- Aman vakit kaybetmeyin... İşiniz aksamasın.

***



Samandağ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur:

Erdoğan... Yüzde 7.49.

Kılıçdaroğlu... Yüzde 92.51.

Ağır hasarlı binalar... Enkaz... Konteyner kent... Mobil aşevi... Pek çok işyeri açık... Hayat devam ediyor.

Cumartesi sabahı... Kahvede sohbet... Herkes akşamki TV programını konuşuyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini... Eleştiren eleştirene.

Kahveci... Elbette CHP'li... Bize soruyor:

- Siz ne diyorsunuz?

Etrafımıza bakıyoruz... Herkes ne söyleyeceğimizi merak ediyor.

Yanıtımız kısa:

- Gerçekle saklambaç oynanmaz... Kemal Bey, gerçekle saklambaç oynuyor.

Kahvecinin tepkisi:

- Ağzınıza sağlık... Sizi öpeceğim.

***



Alan memnun veren memnun

Trafik yoğun... TIR'lar...

Kamyonlar... İş makineleri.

Hatay... Türkiye'nin en büyük şantiyesi.

Yüzlerce kamyon... Demir yüklü... Yıkılan binaların demirleri.







Hüseyin Yayman, "ihaleden" söz ediyor... İlginç.

Yıkılacak bina çok... Binlerce.

İhale açılıyor... Bina yıkım ihalesi.

Müteahhit, binayı yıkmak için para almıyor... Devlete para veriyor.

Binayı... Enkazdan çıkacak demirin karşılığında yıkıyor.

Bina yerle bir... Müteahhit demiri kamyonlara yükleyip götürüyor.

İyi iş... Alan memnun, veren memnun... Hızlı çözüm.

***



Suavi... "Sezar'ın hakkı Sezar'a"

Sanatçı var sanatçı var... Sanatçıdan sanatçıya fark var.

"Politik görüşten" söz etmiyoruz... Herkesin düşüncesine saygımız var.

Depremden sonra "bölgeye" çok sanatçı geldi... Toplumda karşılığı olan isimler... Sağ olsunlar.

Fakat... Çoğunun... Geliş gidişleri "rüzgâr gibi."

Özçekim yaptılar... Bir, iki çocuk sevdiler... Fotoğrafları sosyal medyada paylaştılar.

Suavi... Şarkıcı... Hatay'a eşi ile birlikte geldi... Çadırda kaldılar... Karı-koca, haftalarca yemek pişirdiler... Depremzedelere dağıttılar.

Evi barkı yıkılan, yakınını kaybeden insanlarla birlikte yatıp kalktılar.

Ve... Bunun "reklamını" hiç ama hiç yapmadılar.

Tanışmadık... Ama yazmaya karar verdik... Bunu söylediğimizde Hüseyin Yayman dedi ki:

- İyi edersiniz... Sanatçılarımızın çoğu maalesef sınıfta kaldılar.

***



Müslüm Gürses

Yollarda yüzlerce TIR... Yurt içine, yurt dışına... Deprem bölgesine giden TIR'lar.

Bazılarının arkasına Müslüm Gürses var.







Yıllarca hor görülen, televizyonlara çıkarılmayan sanatçı... "Garibanların sesi."

"Aydınlar" ise... Son yıllarında "az biraz" ilgi gösterdi... O kadar.

Hani... Cuma akşamı, Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonda "toplumun bazı kesimlerini ihmal ettiklerini" itiraf etti ya... Müslüm Gürses, o kesimlerin, "gönüllerde yaşayan" temsilcisi.

***



Adana

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin dostlarımıza bir hatırlatma...

Seçim biteli 2 hafta oldu... "Seçim afişleri, lider fotoğrafları kaldırıldı."

Ama Adana'da... Bulvarlarda, meydanlarda... Hala koca koca Kılıçdaroğlu resimleri... Altında da "geliyor gelmekte olan" yazıları.

Sevgili Karalar... Sevgili Çetin... Adana'da Kılıçdaroğlu, yüzde 54.04 oy aldı... Ama "gelemedi... Yarı yolda kaldı."

O afişleri kaldırın... Zira Adanalı fotoğrafların üzerine "yazı yazmaya, sakal ve ülkücü bıyığı çizmeye başlamış."

***



Taşpınar

Tarihi bir belde... Aksaray'a bağlı... Niğde yolu üzerinde... El dokuması halısı, kilimi meşhur... Kök boya.

Her yerde bayrak asılı.

Evin duvarı... Bayrak... Ve Atatürk.







- Ey Taşpınarlı... Seçimde ne yaptınız?

- Bin 83 Erdoğan... 530 da Kılıçdaroğlu.

- Neden Erdoğan'a çok oy verdiniz?

- Başladığı işler var, bitirsin diye.

- Kılıçdaroğlu'na az oy vermenizin sebebi?

- HDP'ye kol kanat germeyeceğidi...

Yanlış itti.

***



Hatay "Valisini" bekliyor

Rahmi Doğan... Hatay Valisi idi.

Depremin kırkı çıkmadan istifa etti... "Sivas'tan milletvekili olmak için."

Ama listeye giremedi.







Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl... "Vali vekili... Tam gün sahada."

Evinin yolunu unuttu... Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yatıp kalkıyor.

Çalışkan... Depremzedelere kol kanat geren, "devlet baba."

Hatay'da... Çok kişi bize aynı soruyu sordu:

- Siz bilirsiniz... Hatay'a ne zaman vali atanacak?

"Bilmiyoruz" diyemedik.

"Sayın Cumhurbaşkanı, valiler kararnamesi üzerinde çalışıyor" diyerek geçiştirdik.

***



Arkası yarın

Bitmedi... Yeni başladık... Daha Uzun Çarşı var... Konteyner kentler var... Araç mezarlığı var... Deprem yaralısı ilçeler var.

Adana var... Aksaray var... Var oğlu var.

Yarın... Yine bölgedeyiz.