KÜTAHYA-AFYONKARAHİSAR

Araştırmacılara, üniversitelere, siyaset bilimcilere önemli bir görev düşüyor.

Araştırma merkezi olan siyasi partilere de.

Konu/soru 1:

Ege'nin, İç Batı Anadolu bölümündeki Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Erdoğan yüzde 86.79 oyu nasıl aldı?

Halk cahil mi?

Aslanapalı, iki paket makarnaya, yarım ton kömüre mi oy verdi?

Öyle, masa başında, ekranda, sosyal medyada ahkâm kesmeye gerek yok... Buyurun sahaya.

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ARKA BAHÇE



Avrupa'da... Örneğin Almanya'da... Siyasi partilerin, arka bahçeleri vardır.

Vakıflar... Araştırma merkezleri... Siyaset okulları... Profesörler... Doktoralı uzmanlar.

Ya bizde... Hangi partilerimizde arka bahçe var?

Bu, 2'nci soruydu.

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SİMAV



Kütahya'nın büyük ilçelerinden... 63 bin nüfus.

Frigler... Lidyalılar... Persler... Romalılar... Bizanslılar... Zengin bir tarih.

Termal... Kaplıcalar... Yerliyabancı turist... İlçeye önemli gelir.

Termal suyla ısıtılan seralar... Kış ortasında domates, biber, patlıcan... Zenginlik kaynağı.

Eğitim düzeyi yüksek... Gelişmiş bir ilçe... Meslek yüksek okulu var.

Doğru Yol Partisi döneminin sağlık bakanlarından... Rahmetli İsmail Karakuyu... Simavlıydı.

Sevgili İsmail Küçükkaya... Simavlı.

Simav'da, yüksek bürokrat, akademisyen çok.

Atölye çalışması... Konu/ soru 3:

İzmir'e 250 kilometre uzaklıktaki Simav, 28 Mayıs'ta Erdoğan'a yüzde 70.65 oyu nasıl verdi?

Makarna, odun, kömür, giyecek derseniz... Simavlının ihtiyacı yok ki.

Ey uzmanlar! Araştırmacılar!

Buradayız... Bekliyoruz.

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GERÇEK GÜNDEM



İhsan Tunçoğlu... 35 yıl, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

Mehmet Emin Güzbey... 15 yıl, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı... Gazete sahibi... Televizyon programcısı.

Ve... Daha pek çok meslektaş.

Bölgeyi birlikte dolaştık.

Ekonomide canlılık bekleyen, enflasyonun düşmesini isteyen, emekli maaşlarının artması için gün sayan çok.

Ama... Makarnaya, kömüre tenezzül eden yok.

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'CAHİL' Mİ DEDİNİZ?



Kütahya... Dumlupınar Üniversitesi... 47 bin öğrenci.

Afyon... Kocatepe Üniversitesi... 34 bin 497 öğrenci.

Kütahya'da dünyayla rekabet eden fabrikalar... Kütahya Porselen... Güral Porselen... Kütahya Şeker... Gediz Plastik... Alpino Mobilya...

Afyon... Mermer fabrikaları... Dünyanın her yerine ihracat... 5 yıldızlı oteller... NG Afyon, İkbal, Akrones, Oruçoğlu, Korel Otel...

Verimli ovalar... Meralar... Tarım, hayvancılık.

Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar... Herkes işinde gücünde.

28 Mayıs... Cumhurbaşkanlığı 2'nci turu... Erdoğan... Kütahya yüzde 70.59... Afyonkarahisar yüzde 67.84.

Şimdi... Soru 4... Yanıtını birlikte arayalım:

Bölge insanına... Erdoğan'a oy verdi diye... "Cahil" demeye kimin, ne hakkı var?

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İHSANİYE



Afyonkarahisar'ın ilçesi... 30 bin nüfus... Belediye Başkanı CHP'li... Tunay Türkmen.

Kurtuluş Savaşı... 13 ay, Yunan işgali... Kahramanca direniş... Yüzlerce şehit.







Toprağı eşeleseniz savaş kalıntıları çıkar... Top, tüfek mermileri... Şehit kemikleri.

Siyasi/sosyal araştırma... Soru 5:

Erdoğan'a yüzde 80.57 oy veren kahramanlar diyarı İhsaniye, cahil mi? Makarnacı mı?

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AYAZİNİ



Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya üçgeni arasında tarihi yerleşim alanı.

1999'da, belediye olmuştu.

Sonra... Göç verdi... Nüfus azaldı... Köye dönüştü.

3 bin yıl önce Frigyalılar yaşamış.

Mağaralar... Kaya mezarları... Tarihi kalıntılar.

Afyonkarahisar'a 30 kilometre.

Bu coğrafyanın Kapadokya'sı.







Köy, turizme kazandırılınca... Yerli-yabancı turist yağınca... Pansiyonlar, lokantalar, kafeler, yöresel ürün satan işyerleri, müzeler açılınca... Köye dönüş başlamış.

Nüfus da artıyor, emlak fiyatları da.

3-4 yıl önce 50 bin lira eden evler, şimdi 3 milyon, 5 milyon lira.

Köy 350 hane... Seçmen sayısı 750.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yaptınız?

Muhtar Bekir Yılmaz'ın yanıtı:

- Erdoğan'a yüzde 90 oy verdik... Afyonkarahisar rekoru bizim.

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KÖYLÜ, MİLLETİN EFENDİSİ



Seçim... Siyaset... Araştırma... Soru 6... Doğrudan Muhtar Bekir Yılmaz'a:

- Cahil misiniz? Makarna, kömür mü aldınız? Neden sözleşmiş gibi hepiniz Erdoğan'a oy attınız?

Muhtarın yanıtı:

Makarnaya, kömüre, patatese, soğana oy verilir mi?

Bu sözleri hakaret sayarız.

Köylüyüz... Ama cahil değiliz.

Erdoğan'a değil de PKK ile iş tutana mı oy verecektik?

Yürüyen bir sistem, dönen teker var... Çomak sokmanın âlemi yok.

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ARANIYOR!



Dolaş babam dolaş... Yorulduk... Ayazini'de çay molası.

Etraf kalabalık... Cumartesi-pazar, 6 bin ziyaretçi... Hafta içi 2-3 bin.

Eski ahırlar, turistik mekân olmuş.

Cafe Midas'ta çay içtik.







Karşısı Teddy Coffee... Eski ahır.

Köy ama... 33 turistik işletme var... 100'den fazla da çalışan.

Köyden, 135 kişi turizm eğitimi için Kapadokya'ya gitmiş... 65 kişi de kırsal kalkınma kursu almış.

Köylüyle sohbet ettik... Cahil aradık... Bulamadık.

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YAVUZ KOCAŞABAN



Cumhuriyet Sucukları... Afyonkarahisar'ın markası... Kuruluş 1923.

İç piyasa... Ulusal marketler... Ortadoğu ülkelerine ihracat... Sucuk, pastırma, kavurma.

Çalışan sayısı 450.







Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaşaban'a sorduk:

- Afyonlu, cehaletinden mi Erdoğan'a oy verdi?

- İstikrar için... Güvendiği için... Huzurun, birliğin, dirliğin bozulmaması için oy verdi... Kimse cahil değil ki.

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İSTİKLAL MARŞI... ŞÜKÜR NAMAZI



Afyonkarahisar... Türkiye'nin en büyük kavşağı... Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e yolların kesişme noktası.

Şehit kanıyla sulanmış coğrafya... Hassas bölge.

Ankara-Afyonkarahisar yolu... İstiklal Marşı'nın 4 mısrası... Dev tabelalar... Belirli aralıklarla yol kenarında:

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı."







Böylesine önemli bir fay hattında... Altılı Masa'nın, görünmeyen ayağı HDP ile sıcak teması, milleti ürkütmüş.

İşte, 28 Mayıs sandığındaki oy patlamasının en önemli nedeni.

Öylesine ki... 29 Mayıs sabahı... Afyonkarahisar-Zafer Meydanı... Şükür namazı.

İmam kim derseniz? Belediye Başkanı Mehmet Zeybek.