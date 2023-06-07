Seçimler geride kaldı... Milletvekilleri yemini... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemini... Kabine üyeleri açıklandı... Ve yeni bir dönem başladı.

Gündem artık ekonomi... Yatırım, üretim, ihracat, istihdam...

Enflasyonla mücadele... Temmuz maaşları... Memur, işçi emekli maaşlarında iyileştirme.

Ve... Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hâli?

Fakat... Gezdiğimiz yerlerde hâlâ seçim konuşuluyor.

"Erdoğan'ın aldığı oy... Millet İttifakı'nın çöküşü... CHP/Kılıçdaroğlu cephesindeki hayal kırıklığı."

Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardayız... Afyonkarahisar... Kütahya... Kocatepe... Şuhut... Dumlupınar... Zafertepe.

Güne bir soruyla başlayalım.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın memleketi İscehisar'da; AK Parti, yüzde 54.65 oy oranıyla birinciliği nasıl kazandı?

Erdoğan, yüzde 79.50 oyu nasıl aldı?

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İscehisar

Tarihi yerleşim yeri... Milat öncesine uzanan derinlik... Nüfus 25 bin.

Dağlar... Toprağın altı hazine... Mermer.







Gültekin Uysal... Dededen, babadan mermerci... Reisoğlu Mermer.

İşin başında, Gültekin Bey'in ağabeyi Bilgehan ile kardeşi Osman var.

ABD, Almanya, Afrika, Çin, İtalya'ya ihracat.

Uysallar, ilçenin köklü ve saygın bir ailesi... Hayırsever... Bölgeye istihdam yaratıyor.

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Kör Reis

Osman Uysal... Gültekin Uysal'ın dedesi... İscehisar'ın ilk belediye başkanı... Adnan Menderes/Demokrat Parti dönemi... 1952- 1960.

Darbe... 27 Mayıs... Osman Uysal, görevden alınmış.







Hapse atılmış.

Dayak... İşkence... Bir gözü tamamen kapanmış.

Ve... O tarihten sonra adı, Kör Reis kalmış.

Aradan yıllar geçti... Kör Reis, İscehisarlı hemşerilerinin kalbinde yaşıyor.

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Sahip Uysal

Gültekin Uysal'ın amcası... İscehisar'da izi de, tozu da olan, saygıyla anılan bir isim.







O da eski bir belediye başkanı... 1984-1989... Turgut Özal/Anavatan Partisi dönemi.

Gültekin Uysal, işte böyle bir siyasi kökenden geliyor.

Demokrat Parti... Adalet Partisi... Anavatan Partisi okulundan.

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Kamuoyu

Kütahya'yı... Afyonkarahisar'ı... Cumhuriyet'in kazanıldığı toprakları... Mehmet Emin Güzbey ile birlikte dolaştık.

Bölgenin duayen gazetecisi... Yıllarca, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

Afyonkarahisar... ODAK Gazetesi'nin sahibi, yayın yönetmeni, yazarı.

İscehisar'da da beraberdik.

Ey Gültekin Uysal'ın hemşerileri! Gültekin Bey, Altılı Masa'nın bir ayağı... Oy verirken neden onu dinlemediniz?

Bakkalın, taksicinin, manavın, saat tamircisinin, mermercinin, emeklinin yanıtı:

Gültekin Beyimizin, CHP ile hareket etmesi zorumuza gitti... Bize çok ters geldi.

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Neden Erdoğan?

Ahmet Şahin... İscehisar Belediye Başkanı... 2018, Demokrat Parti'den seçildi.

Sonra AK Parti'ye geçti.







- Erdoğan'ın aldığı oy çok yüksek... Yüzde 79.50... Erdoğan'ı böylesine bağrınıza basmanız neden?

Yanıt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre'den geldi... O da mermerci:

- İscehisar'da, 20 yıl önce 15 mermer fabrikası varsa, bugün 1000'e yakın mermer fabrikası var... Tayyip Bey, önümüzü açtı... İş büyüdü... İhracat gelişti... İşçi bulamıyoruz... Her fabrikada Afgan da çalışıyor, Suriyeli de.

Çevremizdekiler... "İbrahim Abi doğru söylüyor" dediler.

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Mavi Togg

Mehmet Emin Güzbey, direksiyona geçti... "Abi, çok rahat, kullanmak ister misiniz?" dedi... Teşekkürler.

Afyonkarahisar'da Togg var... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in aracı.

Seçim kampanyası... Mehmet Zeybek ilçelere gitmiş... Elbette Togg ile.

İlgi büyük... Togg ile fotoğraf çektiren çektirene.







Hani... Seçimden önce Togg'a laf edilmişti ya... "Hani, üretim bandı nerede? Fabrikası nerede? Araç Türkiye'de yapılmıyor... İtalya'dan geliyor" diye.

O sözler Anadolu'da tepki görmüş... Tepki hâlâ devam ediyor.

Unutmadan..

1. Mehmet Zeybek satmaya kalksa... Togg'a 2 milyon lira vermeye hazır çok kişi var.

2. Aldın aldın... Alabilen alsın... Gelecek yıl Togg'un satış fiyatı artar.

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'Olan, Meral Abla'ya oldu'

Eski Bakan Profesör Veysel Eroğlu'nun ilçesi Şuhut'a gittik. Erdoğan, yüzde 71.

Büyükkalecik... Belde... Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı destanı yazdığı Kocatepe, burada. Erdoğan'a yüzde 97 oy.

Sonra Sinanpaşa... Erdoğan yüzde 75... Bolvadin... Çay...

Çok kişiden, aynı sözleri dinledik:

- Olan, Meral Abla'ya oldu... İyi Parti'nin oyu yükseliyordu... Ama masadan kalktı... Sonra, HDP'nin gölgesinin olduğu masaya döndü... Seçmen, şoka girdi... Meral Abla'yı sevenlerin kafası karıştı.

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Patates, soğan... 'Yine Erdoğan'

Patates, soğan... Tencere... Et, tavuk, mercimek... Mutfak... Seçmenin kararında elbette etkili.

Fakat... Ülkenin bölünmez bütünlüğü... Bayrak... Mehmetçik... Vatan savunması... Şehitler...

Seçmenin kararında çok daha fazla etkili.

Seçim sonuçları... Bunun somut göstergesi.

Güneydoğu... "HDP'nin yüksek oy aldığı bölgelerde yerel yönetimlere özerklik... Apo'ya, Selo'ya özgürlük... İmralı'nın kapılarının kırılması" gibi söylemler ve... Amerika'nın, Avrupa'nın Erdoğan karşıtlığı, seçim öncesi yabancı medyanın yayınları, ters tepmiş... CHP'ye/Kılıçdaroğlu'na zarar vermiş.

İnanmayan... Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklara gelsin, halkı dinlesin... Tam zamanı... Hava çok güzel.

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Kabine

Afyonkarahisarlı memnun... Manşet: "Kabinede iki bakanımız var."

Biri... Mahinur Özdemir Göktaş... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı... Emirdağ kökenli.







Diğeri ise... Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Kayserili.

Ama... Afyonkarahisar, Mehmet Özhaseki'yi çok sevmiş... Onların fahri hemşerisi.

Şehrin Özhaseki sevgisi, il merkezinde... İlçelerde... Herkesin dilinde... Manşette.

Erdoğan'dan... Kabineden... Beklenti çok.

***



Yarın

Afyonkarahisar... Kütahya... İlçeler... Beldeler... Dolaşmaya devam.

"Sen ne güzel bulursun... Gezsen Anadolu'yu."