Seçimin üzerinden 10 gün geçti... Aşkale'de, İspir'de... Palandöken'de, Aziziye'de... Rüstempaşa Çarşısı'nda, Atatürk Caddesi'nde... Neler konuşuluyor? Sokağın gündemi... Halkın beklentileri?

Herkesin gözü kulağı bugün yapılacak "kabine toplantısında".

Siyasette yumuşama... Yeni üslup... "Genel beklenti."

Parti sayısı 100'ün üzerinde... Çoğu tabela... Vatandaş, "parti enflasyonundan rahatsız".

Yükselen değer "yerli ve milli". Togg, TCG Anadolu, İHA, SİHA, Mavi Vatan, Gabar petrolü, Karadeniz doğalgazı ile ilgili eleştiriler/alaylar... "İnsanları rahatsız ediyor."

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Kısa soru... Net yanıt

Erzurum, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı illerden... Türkiye altıncısı.

Büyükşehirler arasında ise... İkinci sırada... Birinci Kahramanmaraş.

Soru:

Erdoğan'ın fazla oy almasının, seçmenin Kılıçdaroğlu'na soğuk bakmasının sebebi nedir?

"Belediyelere özerklik... Selo'ya af... HDP ile yakınlaşma... Diyorsak yapacağız söylemi" Erzurumluyu rahatsız etmiş.

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Çift lokomotif

Eğer... Bir ilde "atanmış" ile "seçilmiş" el ele, uyum içinde çalışmayı başarıyorlarsa, "o il sınıf atlıyor". Örnek mi? İşte Erzurum.

Kentsel dönüşüm... Çarpık yapılaşma yerle bir... Tarihi eserler ortaya çıkıyor.







Kış turizmi... 8 bin yatak var... Hedef 12 bin... Yeni oteller yapılıyor.

İstihdam için kollar sıvanmış... Oltu'da 19 fabrika... Amaç, Erzurum'u sanayi kenti yapmak.







Bu ay 15 fabrikanın temeli atılacak.

Vali Okay Memiş... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen... Erzurum'un iki lokomotifi... Aman nazar değmesin.

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Şehir hastanesi

Görmesek inanmazdık... Yurtdışından hasta geliyor... Özellikle de Nahçıvan'dan.

Erzurum Şehir Hastanesi... Bin 500 yatak... 15 bin çalışan.

Odalar tek kişilik.

Hastane... "Bölgenin" sağlık merkezi... İyi ki yapılmış... Erzurumlu da memnun, komşu kentler de.

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Kurban pazarı

Türkiye'de... Büyükbaş hayvan varlığında... Konya birinci, Erzurum ikinci.

"Sayıyı" sorduk... 1 milyonun üzerinde.

Önümüz bayram... Kurbanlık piyasası giderek canlanıyor.

Erzurum geleneği... 7 kişi ortak kurban kesiyor... Büyükbaş.







Tosun... Bir tona yakın... 120 bin lira.

Düve... Yaklaşık 300 kilo... 40-50 bin lira.

Elbette küçükbaş da var... Koç... 3 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen... Büyükbaş kesiyor... 7 hisse.

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Mobil mezbaha

Mobil mezbahalar hazır... Şehrin değişik yerlerinde.

Bayram günü, "büyükbaşı" getir... Kasaplar kessinler... Parçalasınlar... Etlerini poşetlere koysunlar... Al evine götür.







Şimdi... Bir mobil mezbaha daha yapılıyor... "Adıyaman'a gönderilecek."

Adıyaman'da kurban kesecekler için "Erzurum'un hizmeti". Teşekkürler Mehmet Sekmen.

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Misafirler

Dokuz bin depremzede... Onlar, "Erzurum'un misafirleri".

Evlerde, yurtlarda, misafirhanelerde kalıyorlar.

Yiyecek, giyecek sorunu yok.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen seferber olmuşlar... Depremzedelere iş buluyorlar... Yeni yapılan fabrikalara yerleştiriyorlar.

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İmamoğlu'nun dikkatine

Büyük adamların, günlük programları vardır... Her sabah basına açıklanır... Kamuoyunun da haberi olur.

Ekrem İmamoğlu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Büyük adam.

Cuma günlerinin basılı programında "namaz" da varmış... Cuma namazı.

Erzurum'da öğrendik.

Dadaşlar... "Yanlış" dediler:

- Namaz, bir devlet adamının resmi programına yazılmaz... Yakışmaz... Birisi Ekrem Bey'i uyarmalı.

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Türkeş'in otomobili

Alpaslan Türkeş'in, "50 yaşındaki aracının" Erzurum'da olduğunu bilmiyorduk.

Chevrolet... Caprice Classic... Sahibi Erzurumlu işadamı Haluk Ertek.

Oy kullanmaya bu araçla gelmiş.







Dadaşlar bir âlem... Bir grup cirit sporcusu... Atlarına binmişler... İstikamet seçim sandıkları.

Seçimden sonra... Sandıktan Erdoğan çıkınca... Dadaş, sevincini nasıl gösterecek? "Bay bay Kemal tatlısı" dağıtarak.

Şaka değil, gerçek.

Dedik ya... Dadaş bu... Bir âlem... Espride sınır yok.

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Bir siyaset masalı

Karayazı, Tekman, Hınıs ve Karaçoban'da, "HDP seçmeni" var... Ama bu seçime kadar milletvekili çıkaramadılar.

14 Mayıs... Yeşil Sol Parti... Erzurum'da milletvekili çıkardı... Nasıl oldu? Yanıtı... İlginç bir siyaset hikâyesi.

İslam Yıldırım... Karşılığı olan bir Dadaş... AK Parti'ye adaylık başvurusunda bulunmuş.

Ama... Aday yapılmamış.

O da bağımsız aday olmuş... Seçilememiş... Fakat 13 bin oy almış... AK Parti'nin oyunu bölmüş.

Oy bölünmesi, Yeşil Sol Parti'ye yaramış... Bir milletvekilliği.

Gürcükapı'da... Kahvedeki sohbette... Dadaşlar, "bunları" anlattılar... Ve hikâyeyi şöyle bağladılar:

- Eğer İslam Yıldırım aday yapılsaydı, AK Parti 5 milletvekilliği alacaktı... Yeşil Sol Parti milletvekili çıkaramayacaktı.

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Erzurum vicdanı

Narman... Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Tekin'in memleketi.

Vali Okay Memiş anlattı; Narman'da bir kadın ineğini satmış... Parasını "depremzedelere" yollamış.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen anlattı; Narman'ın köylerinde kadınlar tandır ekmeği yapmışlar, "depremzedeler" için.

Diğer ilçelerde... Horasan'da, İspir'de, Aşkale'de, Oltu'da... Millet, "yardım için yarışmış".

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Halkın sesi

Kahve... Sohbet... Siyaset... Seçim... Yeni hükümet

Erzurumlunun biri... Emekli... Dedi ki:

- Meral Hanım'ı tuzağa düşürdüler.

Sonra... Aşkaleli çiftçi söze girdi:

- Temel Karamollaoğlu'nun o grubun içinde ne işi var?

Konu CHP'ye gelince... Kahveci fikrini söyledi:

- Davul CHP'nin sırtındaydı, tokmak küçük partilerin elinde... Parsayı onlar topladı.

Ve... Emekli öğretmen... Sözü Mevlânâ'ya getirdi:

- Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol... Kılıçdaroğlu bir gün HDP'ye gitti, ertesi gün ülkücü olduğunu söyledi... Mevlânâ'nın öğüdüne kulak vermedi.

Yeni hükümet... Herkesin beklentisi... "Sıkı çalışsınlar... Gece, gündüz."