Anadolu... Yozgat... Afyonkarahisar... Kütahya... Çorum... Konya... Niğde... Amasya... Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan" dedi.

Avrupa... Almanya... Fransa... Belçika... Avusturya... İngiltere... Hollanda... Türk seçmenin tercihi... Yine Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine bir atölye çalışmasına ne dersiniz?







Anadolu'nun ortasında bir ilçe... Emirdağ... Afyonkarahisar'a bağlı... Ankara'ya 200, İstanbul'a 400 kilometre uzaklıkta.

Erdoğan'a verilen oy... Yüzde 63.

Avrupa'da... Emirdağlı nüfusun yoğun olduğu ülke Belçika... Erdoğan'ın aldığı oy Avrupa rekoru. Yüzde 74.70.

Emirdağlı neden "Erdoğan" dedi? Yerinde araştırdık.

***



Seçmen tercihi... Güven

Hava güzel... Alparslan Türkeş Parkı... Kalabalık.

Ey Emirdağlılar! Neden Kılıçdaroğlu'na değil de Erdoğan'a oy verdiniz?

Herkes... Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya baktı... "Önce o yanıt versin" gibisinden.

Koyuncu'nun yanıtı:







Millet, Erdoğan'a güvendi... Kılıçdaroğlu'na güvenmedi.

Kalabalıktan biri... Sigortadan emekli:

Kılıçdaroğlu'nun "yerel yönetimlere özerklik" sözü bizi rahatsız etti. Belçika'dan emekli bir Emirdağlı... Yılın yarısı orada, yarısı burada... Dedi ki:

Gosgoca CHP'nin... Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı, oy istemek için HDP'nin ayağına vardı ya... Hepimizin çok gücüne gitti.

***



Gurbetin başkenti

Emirdağ... 23 bin nüfus... Köyleriyle birlikte 45 bin.

Şehrin girişindeki yazı:

"Gurbetin başkenti." Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Biz gurbetin başkentiyiz" diyerek söze girdi:







Sadece Belçika'da 170 bin Emirdağlı var.

Fransa'da... 30 bin.

Danimarka... İsviçre... Hollanda... 50 bin.

Emirdağ... Bir Avrupa kenti gibi... Lüks villalar... Çoğu boş... Avrupa'daki gurbetçilerin evleri... Yaz tatilinde gelip kalıyorlar.

***



Tarımdan sanayiye ekonomi

Ovanın ortası... Tarım... Hayvancılık... Et, süt, yoğurt... Patates.

Ürün para ediyor... Herkes memnun.

Ve... İnanılmaz bir gelişme... Emirdağ, sanayi kenti olma yolunda hızla ilerliyor.

Avrupa'nın en büyük dondurulmuş gıda fabrikası Emirdağ'da... 63 ülkeye ihracat.

İstanbul... Paris... Londra... Dünyanın dört bir yanında... McDonald's'ta, Burger King'de yediğiniz kızartılmış patates... Emirdağ'dan.

Kurutulmuş gıda fabrikası... Tam kapasite çalışıyor.

Yumurta tozu fabrikası... Pasta sektörüne üretim yapıyor... Talep çok.

Yeni yatırımlar sırada... OSB'de yer tahsisleri yapılmış.

Emirdağ'ın hedefi... Belediye Başkanı Serkan Koyuncu söyledi:

Beş yıl sonra, iki milyar dolar ihracat.

***



CHP samimiyet testini geçemedi

Cumhuriyet Meydanı... Kahvehane... Sohbet.

Her partiden Emirdağlı... Hepsi arkadaş... İçlerinden biri dedi ki:







Kılıçdaroğlu, seçimi alabilmek için herkese bir makam verdi... Böyle siyaset olur mu? 7-8 yardımcılı cumhurbaşkanı... Şaka gibi.

Bir diğer Emirdağlı:

Seçmen, CHP'yi samimi bulmuyor... Aristokrat... Halka inemiyor.

CHP'lilere dönüyoruz... "Siz ne diyorsunuz?" diye.

Biri:

CHP babamın, dedemin partisi... Vazgeçemem. Öteki:

Ben CHP'liyim... Fakat... Seçimi alsaydık, İstanbul'a valiyi altı ayda tayin edemezdik... Her kafadan farklı ses çıkacaktı.

***



Siyaset üstü kardeşlik hukuku

Ceylan Aydoğan... Emlakçı... "Tayyip Erdoğan'a oy verdim" dedi:

Esnaf için istikrar önemli... İstikrarı seçtim.

Yan masadan sohbete katılım oldu:

Neymiş, HDP'ye Adalet Bakanlığı verilecekmiş... O da ilk iş, Selo'yu hapisten çıkaracakmış... Avuçlarını yalasınlar... CHP'ye oy verecektim, sırf bu sebepten vermedim. Lokantacı... Söze girdi:

Meral Abla'ya yazık oldu... Masadan kalkması doğruydu, tekrar oturmayacaktı. Ahmet Köksal... CHP İlçe Başkan Yardımcısı... Ona döndük:

Ne güzel... Herkes konuşuyor... Kimse sesini yükseltmiyor. Ahmet Köksal, "Burası Emirdağ" dedi:

AK Partilinin amcası CHP'li... Dayısı MHP'li... Aynı ailede bize de oy veren var, diğer partilere de... Birbirimizi kırmaya gerek yok.

***



'HDP varsa oy yok'

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu:

Brüksel... Tarihi rekor... 100 bin Türk seçmen oy kullandı... Erdoğan, yüzde 75.







Belçika'da bir emekli... Seçimde, Eskişehir Gümrüğü'nde oy vermiş... Söze girdi:

Seçim öncesi, CHP'li Özgür Özel, Emirdağ'a geldi... Güzel konuştu... Kimseye hakaret etmedi... Beğendim... Tam genel başkan olacak siyasetçi... Genç... Kılıçdaroğlu, öyle değil... Hakaret ediyor... HDP ile görüşüyor... Gizli ortak oluyor... Onlara bazı sözler veriyor... Sırf bu sebepten oyumu Erdoğan'a attım.

***



Yüzde 100 Erdoğan

İktidarda 21 yıl... Yıpranmışlık... Ekonomi... Patates, soğan... Karşısında Amerika, Avrupa, Altılı Masa... HDP desteği... Buna rağmen "Erdoğan yüzde 52 oy aldı". Neden?

Emirdağlı kahveci, "Yüzde 52 az bile" dedi.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Yüzde 100 veren yerler var" diyerek kahvecinin sözünü kesti:

Güzelköy... Yüzde 100 Erdoğan çıktı.

Demircili Köyü... 100 seçmeni var... 99 Erdoğan... Bir oy Kılıçdaroğlu... O da, Çay ilçesinden oy vermeye gelen biri.

Sorumuzu tekrarladık:

- Neden?

Yanıtlar hep aynı:

HDP... Selo... Belediyelere özerklik... Apo'ya özgürlük... İHA, SİHA, Togg eleştirisi... Çok başlı yönetim...

***



Emirdağ laboratuvarı

Eğer... Emirdağ'da bir vatandaş, "Erdoğan kazansın, beş kurban keseceğim" diye adak adıyorsa...

Seçimin ertesi günü de... Kurbanları kesip... Belediye aşevine bağışlıyorsa...

Ve bu Emirdağlının, "Erdoğan'la... AK Parti'yle... Siyasetle... Bankayla... Krediyle" ilgisi, beklentisi yoksa...

Muhalefetin, şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.

"Halk cahil" diye ucuz ve modası/son kullanma tarihi çoktan geçmiş sözleri bırakınız.

Emirdağ bir siyaset laboratuvarı. Zahmet olmazsa gelin... Emirdağlıya kulak verin.

***



Noktayı koyarken

Asrın depremi... Emirdağ'dan deprem bölgesine 130 TIR yardım malzemesi.

Belçika'daki Emirdağlıların yardımı... 2 TIR.







Emirdağ'da... Bin kurban kesilmiş... Kavurma yapılmış... Depremzedelere yollanmış.

Depremzedeler gelmişler... Çoğu Hatay'dan... Öğrenci yurdunda... Kamu misafirhanesinde kalan yok.

Hepsi evlerde... Çoğu, Belçika'daki gurbetçinin evi.

Kira mı? O nasıl söz? Depremzede, Emirdağlıların başının tacı.