Anadolu'ya açılan kapı... Erzurum, Bayburt, Gümüşhane... "Derin Türkiye." Rus işgalini yaşamış coğrafya.

Hassas bölge... Siyasette önemli bir "fay hattı."







28 Mayıs'ta Erdoğan'ın aldığı oy "her şeyin" özeti:

Erzurum Yüzde 73.56.

Bayburt Yüzde 82.95.

Gümüşhane Yüzde 78.54.

***

DADAŞIN GEN HARİTASI



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in makam odasının duvarında iki tablo asılı.

Biri... Mustafa Kemal Paşa'nın, "Erzurum milletvekili" olduğunun belgesi. (Osmanlı Meclisi Mebusanı.)







Diğeri... Adnan Menderes'in, "Erzurum'un fahri hemşerisi" olduğuna dair Belediye Meclisi kararı.

Erzurum'da, Atatürk Mahallesi de var... Adnan Menderes Mahallesi de.

Dadaşlar... Su katılmamış Atatürkçü.

Siyasi eğilim... Menderes çizgisi.

***

MENDERES... DEMİREL... ÖZAL... ERDOĞAN... "ÖNCE ERZURUM"



Adnan Menderes... Süleyman Demirel... Seçim kampanyalarında, "Erzurum'un yeri bir başka... Önemli ve öncelikli." 6 Kasım 1983 seçimleri...

Anavatan Partisi Genel Başkanı'nın ilk mitingi Erzurum'da.

"Hürriyet.com.tr-25 Mayıs 2018"... Paylaşalım:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran için mitinglerine yarın, daha önceki üç seçimde olduğu gibi milli mücadelenin sembol şehri Erzurum'dan başlayacak."

***

KIRILMA NOKTASI



Kılıçdaroğlu, seçimden önce HDP'nin kapısını çalınca...

CHP'nin bazı mitinglerinde "Apo'ya özgürlük... Selo'ya özgürlük" sloganları atılınca...

CHP yönetimi bu sloganlara ses çıkarmayınca...

"Derin Türkiye" kararını vermiş:

"Öyleyse... Oylar Erdoğan'a."

***

GÜNÜN SORUSU



Köksal Yavuz... Erzurumlu dostumuz... Birlikte dolaştık... Belki 40 kişiye sorduk:

- Bunca desteğe rağmen Kılıçdaroğlu neden kaybetti?

Aldığımız yanıtlardan satırbaşları:

Kılıçdaroğlu, sorunları çözeceğine halkı inandıramadı.

Bir Cumhurbaşkanı, 6-7 yardımcı ile ne yapacak?

HDP ile yakınlaştı... İşte meselenin püf noktası.

Ülkücü olduğunu söyledi... Bozkurt işareti yaptı... Ama tutmadı... Çocuk mu kandırıyorsun?

Bayburt'ta da aynı gözlemi edinmiştik... "Halk cahil" söylemine tepki çok.

***

İYİ PARTİ... "KAPORTA ÇİZİLDİ"



Altılı Masa dağıldı... İyi Parti, artık masada değil.

Erzurumlu'nun yorumu:

- Doğrusunu yaptı... Geç bile kaldı.

Birkaç ay önce İyi Parti'nin durumu "iyiymiş."

Ama Meral Akşener'in, "masayı terk etmesi... Kumar masası demesi... Ve sonra da masaya geri dönmesi" milletin kafasını karıştırmış.

İyi Parti, "gerilemeye" başlamış.

Millet İttifakı'ndan ayrılmasından sonra İyi Parti, derlenip toparlanır mı? Eski gücünü yakalar mı?

Erzurumlu taksici dedi ki:

- Arabanın kaportası çizildi.

***

OKAY MEMİŞ



Erzurum Valisi... Depremden hemen sonra Hatay'daydı... 2.5 ay kaldı... Erzurum ekiplerinin, "562 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını" söyleyelim, başka söze gerek yok.

Erzurum'un, "Cağ Kebabı" meşhur.







Okay Memiş, cağ kebapçıları Hatay'a götürdü... Her çadırkentte, her konteyner kente bir cağ kebapçı.

Vali... Erzurum'da çarşıda, pazarda... İlçelerde, köylerde... Halkın içinde.

Hatay'da da... 590 mahalleyi tek tek dolaştı... Yiyecek, giyecek, su dağıttı.

Ziyaret ettik... Tebrik ve teşekkür ziyareti.

***

MENŞURE NİNE



Erdoğan seçimi kazanınca, "83 yaşındaki Menşure Nine koç kesmiş."

Etini, fakir fukaraya dağıtmış.

Menşure Nine'nin siyasetle, partiyle ilgisi yok.

Kimseden bir beklentisi de yok.







Seçim öncesi muhalefetin bazı söylemleri, Menşure Nine'yi rahatsız etmiş... Ve nine, adak adamış... Duaya başlamış.

Erdoğan kazanınca... Menşure İğrek, "Çok şükür" demiş:

- Allah dualarımı kabul etti.

Sonra... Şükür namazı... Ve kurban.

Sözde aydınlar... Erdoğan'a oy verenleri, "cahil... Makarnacı" diye aşağılayanlar... Sorumuz sizlere:

83 yaşındaki Menşure Nine, iki paket makarna için mi Erdoğan'a oy verdi ve koç kesti?

***

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ



Eğitimse eğitim... Liyakatse liyakat... Çalışkanlıksa çalışkanlık... Tevazu... Halkla ilişki... "Tam puan."

2009... Brüksel Bölge Milletvekili seçildi... "Başı kapalı tek milletvekili."

Belçika'da... Meclis Başkanı, parti başkanları, her partiden milletvekilleri, "Onu tebrik etti."







Onun milletvekili seçilmesinden rahatsızlık duyanlar, gazetelere mektup yazanlar, tepki gösterenler oldu... "Kimler mi?"

Kimler olacak? Belçika'daki Türkler'in içindeki "Bir avuçluk kesim... Malum takım."

Mahinur Özdemir Göktaş, başarılı bir performans sergileyince... "Eleştiriler kesildi." Belçika'daki Türklerin "kahramanı" oldu.

Sonra... Cezayir Büyükelçiliği... Ve şimdi de bakanlık.

İyi tanıyoruz... Başarılar diliyoruz.

***

GURBETTEN GELEN BAKAN



Anadolu-Avrupa Hattı... 2 Haziran-Cuma günkü yazımızın başlığı.

Belçika'daki Türklerin çoğunun "Emirdağlı" olduğunun altını çizmiştik.

Erdoğan'ın Belçika'dan "yüzde 74.70" oy aldığını belirtmiştik... Avrupa rekoru.

Şimdi... "Emirdağ kökenli... Belçika doğumlu" Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı."

Gözün aydın Emirdağ.

Gözünüz aydın "gurbetçiler."

***

KABİNE... "ATEŞLEME" BEKLENİYOR



Hayırlı olsun... Yeni kabinenin yolu açık olsun... Halkın beklentisi, "Roketin ateşlenmesi... Sorunların çözümü için zamana karşı yarışın sergilenmesi."

Kabinede bir "Dadaş" var... Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Tekin... Erzurumlu, "Erdoğan'a teşekkür ediyor."

Mehmet Şimşek... Hazine ve Maliye Bakanı... Sokağın yorumu: "Emanet ehline verildi."

Yaşar Güler... Genelkurmay'dan, Milli Savunma'ya, "yavaş geçiş... Bölge için sürpriz değil... İyi karşılandı."

Halk, tek tek isimlerden ziyade, yeni kabinenin "hızını, neler yapacağını, çözüm bekleyen sorunları" konuşuyor.

***

GÜLE GÜLE BARLAS



Hıncal Uluç... Engin Ardıç... Ve Mehmet Barlas... Altı ay içinde üç dostumu kaybettim... Sabır ver Allah'ım.

Anılar, anılar... Yarım asırlık arkadaşlık... Unutulur gibi değil.

Güle güle sevgili Mehmet Barlas.

Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum.

Bir başka âlemde buluşan üç kardeşimin, mekânları cennet olsun.

***

KURBANLIK PAZARI



Önümüz bayram... Dadaşlar diyarında kurban satışları başladı.







Erzurum'dan anlatacağımız çok şey var.

Yarın.