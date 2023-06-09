Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valiliği'ne atadı... Hayırlı olsun. Davut Gül... Eğitim gönüllüsü...

Sıfır ego... Sıfır gösteriş... İşi gücü millete hizmet.







Rahmetli Prof. Necmettin Erbakan, "Ben işinin delisi olanı severim" derdi.

Tanısaydı... Erbakan Hoca, "Davut Vali'yi çok severdi".

Bugün... Yakından tanıdığımız başarılı bir devlet adamının hikâyesi.

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Şirvan'dan başlayan eğitim harekâtı

Yıllar önceydi... 2003... Nuri Okutan, Siirt Valisi.

Odasına, genç bir kaymakam girdi... Şirvan Kaymakamı Davut Gül:

Sayın Valim, bir projem var... Eğitimle ilgili.

Bir ilkokul öğrencisi üç kitap okuyup özetini çıkarırsa... Öğretmeni de bu öğrenciyi çalışkan buluyorsa... Kaymakam olarak, öğrenciyi ödüllendirmek istiyorum. n Ödül olarak çeyrek altın vereceğim.

Bu uygulamayla ilçemizde eğitim düzeyinin yükseleceğine inanıyorum.

Vali Okutan, "Kutluyorum" dedi:

- Çok iyi bir proje... Arkandayım... Kaynağı ben sağlayacağım.

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Bravo

Şirvan'da... Çocuklar Kitap Okuyor projesi tuttu.

23 Şubat 2004... SABAH... Bir yazı yazdık... "Şirvan kitap bekliyor" diye... Projeyi anlattık.

Ve yazımızı, "Bravo Şirvan Kaymakamı" diyerek noktaladık.

Şirvan'a kitap yağmaya başladı... Türkiye'nin her yerinden.

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Ödül

Merak ettik... "Şirvan'da durum nedir? Kaymakam Bey, neler yapıyor?" diye.

İlçeye gittik... Okulları gezdik... Ve gördüklerimizi yazdık... 23 Eylül 2004.

Kaymakam Davut Gül, ödülü güncellemişti... Artırmıştı.

Üç kitaptan sonra, beş kitap daha okuyup özet çıkarana, bir çeyrek altın daha.

Sonra... Yedi kitap daha oku... Al sana yine bir çeyrek altın.

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Kızını okutana 50 milyon

Yine Şirvan... Yine Davut Gül... Yeni proje... Hedef kitle, kızını okula göndermeyen aileler.

- Kızını okula yollayan her aileye, ayda 50 milyon lira destek. (Liradan henüz altı sıfırın atılmadığı dönem.)

Şirvan'da... Okula giden kız çocukların sayısı bir yılda yüzde 30 arttı.

Başarı... Yarış başladı... "Okuyup kaymakam olacağım... Öğretmen olacağım."

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Gürün

Devlet hizmeti... Nöbet değişimi... 2006... Davut Gül, Gürün (Sivas) Kaymakamı.

2007... Gürün'e gittik.

Davut Gül, sahadaydı... Köy okullarında.

Eğitim kampanyası, Gürün'de tam gaz sürüyordu.

Kızlar okula... Okuma yazma seferberliği... Yükselen eğitim kalitesi... Başarıya ödül.

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Dedeler, nineler sınıfları doldurdu

Valiler kararnamesi... 1 Haziran 2016... "Davut Gül, Sivas Valiliği'ne..."

Gittik... Kutladık... Kucaklaştık.

Aklı fikri eğitimdeydi.

Kampanya 1:

Dedeler... Nineler... Okuma yazma bilmeyenler... Haydi okula.

60 yaşında... 70 yaşında... 80 yaşında öğrenciler... Çoğu kadın.

Öğrenci sayısı tavan yaptı... 13 bin.

Başarıya ödül... Kimine çeyrek altın... Kimine beyaz eşya.

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Çok okuyana seyahat

Sivas... Kampanya 2:

- 16 kitap okuyup... Özet çıkaran öğrenciler... Seyahate gönderilecek...

Tarihi ve turistik yerlere.

Kitaplar devletten... Birinci kitabı, Vali Davut Gül seçiyor... Diğerlerini öğrenci.

Sivaslı öğrenciler... Harıl harıl kitap okumaya başladı.

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Üniversiteliye burs

Sivaslı bir genç, üniversitede okuyorsa...

Öğrencinin ailesinin ekonomik durumu iyi değilse... Karşılıksız burs.

Kaynak... Sivas Hizmet Vakfı.

Vali Davut Gül... Vakıf Başkanı.

İstanbul'dan... Avrupa'dan... Sivaslı zenginlerden, burs için para yağmaya başladı.

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'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor'

Yeni bir valiler kararnamesi... 2018...

"Sivas Valisi Davut Gül, Gaziantep Valiliği'ne..."

Davut Gül, Gaziantep'e gelir gelmez kolları sıvadı... Ve kampanyayı başlattı:

"Ben okuyorum, Gaziantep okuyor."

17 bin gönüllü öğretmen... Ev ev geziyorlar... Öğretmen... Anne, baba, çocuk... Kitap okuyor.

21 Aralık... En uzun gece... Vali... Büyükşehir belediye başkanı... Okul müdürleri... Daire başkanları... Şehrin ileri gelenleri... Evleri ziyaret... Haydi kitap okuyalım.

Gaziantep... 18 yaş altı nüfus bir milyona yakın.

Kampanyanın başarısı... 10 numara, 5 yıldız.

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100'üncü yılda 100 okul

Yıl 2021... Gaziantep savunmasının, şanlı direnişin 100'üncü yıldönümü.

Vali Davut Gül'den, günün anlam ve önemine uygun bir kampanya:

- 100'üncü yılda 100 okul.

Hayırseverler sıraya girdiler... Bir değil, iki, üç okul yaptıran oldu.

Abdulkadir Konukoğlu... Kampanyaya ilk katılanlardan...

Birkaç okul birden.

Ahmet Zilan... Hayırsever... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kayınpederi... Vali Davut Gül'ü ziyaret etti:

- İki okul yaptıracağım... Ama yaşlıyım...

İnşaatla uğraşacak dermanım yok... Okulları yapmaya yetecek parayı getirdim... Siz yaptırır mısınız?

Vali Davut Gül, okulları yaptırdı... Ama... Ahmet Zilan göremedi... Allah rahmet eylesin.

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Emanet ehlinde

Ali Yerlikaya... Ağrı Valisi iken tanışmıştık.

Sonra... Gaziantep'te Vali iken görüştük.

Ardından İstanbul Valiliği... Ve şimdi zirvede... İçişleri Bakanı... Kutluyoruz.

İstanbul Valiliği'ne ise... Yine Gaziantep'ten... Kaymakamlık yıllarından izlediğimiz, konuştuğumuz, Davut Gül dostumuz atandı. Ali Yerlikaya'nın bıraktığı emanet, ehline verildi.

Başarılar diliyoruz.

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Ve... Gülden öğretmen

Vali Davut Gül'ün eşi... İngilizce öğretmeni.

Eğitim kampanyalarında, Gülden Hanım da görevli.

Gülden öğretmenin görevi:







Hangi köyün okula, hangi okulun kütüphaneye ihtiyacı var?

Hangi aile maddi imkânsızlıktan çocuğunu okutamıyor?

Gülden Gül, geziyor, soruyor, öğreniyor... Ve Vali Bey'e rapor veriyor.

Gerisi kolay... Davut Gül, hemen bir hayırsever buluyor. Sorun çözülüyor.