Lider, kitleleri peşinden sürükleyen, heyecan veren, uğrunda kavga edilen insandır.

Eğer... Antakya Uzun Çarşı'da... Adana Melek Girmez'de... Pozantı'da... Aksaray'da... Lokantada, kahvede... Lider hakkında ileri geri, ölçüsüz, yakışıksız sözler ediliyorsa...

Ve kimse de çıkıp, "O benim liderim" diyerek sesini yükseltmiyor, liderini aslanlar gibi savunmuyorsa...Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor demektir.

***



Büyük göç

Hatay... Bir duvar yazısı... "Geri dönecez."

Evet... Geri dönecekler... Ama ne zaman?







Asrın depremi... 406 bin kişi Hatay'ı terk etti... Başka şehirlere gitti... En çok da Ankara, Mersin, Konya ve Karaman'a.

Seçim... Oy kullanmaya, 200 bini Hatay'a geldi... Ve... 150 bini geri gitti.

Hatay'a geri dönüş zaman alacak... Kalıcı konutlar bitene kadar.

Ama... Gözlemimiz o ki... Hak sahiplerine evleri verilse bile... Gidenlerin bir kısmı, gittikleri illerde kalacaklar... Yeni bir hayata başlayacaklar.

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Dağ lokantası

Otoyol... Toros Dağları'nda bir dinlenme tesisi... Pelit Taşpınar.

Günde bin kişinin uğradığı... Yemek yediği... Çay içtiği... İhtiyaç giderdiği, büyük bir tesis.

Aracı, Hüseyin Yayman kullanıyor... Direksiyonu tesise çevirdi... "Kahvaltı edelim" diye.

Memduh Pelit, Ayhan Şahin, Necip Yılmaz bizi karşıladılar, buyur ettiler.







Oturduk... Yanımıza gelenler oldu.

Çay... Zeytin, peynir... Siyaset, seçim, sohbet.

Necip... "Kılıçdaroğlu, şemsiyenin altına HDP'yi aldığı gün seçimi kaybetti" dedi.

Memduh... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten söz etti:

- Burayı bilir... Yoldan geçerken uğrar... Bizi tanır... Bakan olduğuna sevindik... Ziyaretine gideceğiz.

Ayhan... Söze girdi:

- Meral Hanım, masadan kalktı, sonra geri döndü... Darbe yedi... CHP'nin HDP ile dostluk etmesi de İyi Parti'ye zarar verdi.

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Pozantı

Adana'nın ilçesi... Nüfus 20 bin... Cumhurbaşkanlığı seçimi...

Erdoğan... Yüzde 62.01.

Kılıçdaroğlu... Yüzde 37.99.

Soru... Adana'da önde giden (yüzde 54.04) Kılıçdaroğlu, Pozantı'da neden geriledi?

Yanıt, Necip Yılmaz'dan geldi:

- Kılıçdaroğlu, bu soruyu kendi kendisine sormalı... "Nerede hata yaptım? Neden Pozantı'dan oy alamadım?" diye.

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Kırmızı çizgi

Aksaray... Ağaçlı Tesisleri... Dinlenme molası... Orhan Ağaçlı ve dostlarla sohbet.

28 Mayıs... Erdoğan, yüzde 75.38... Kılıçdaroğlu, yüzde 24.62...







Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Celil Acar, "Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği, kırmızı çizgiyi geçtiği anda kesinleşti" dedi.

- Celil... Hangi kırmızı çizgi?

- HDP ile işbirliği. Bizim kırmızı çizgimiz. HDP ile işbirliği yapan buralardan oy alamaz.

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Belen

Hatay'ın ilçesi... Depremin yaraları sarılıyor, ilçe derlenip toparlanıyor.

28 Mayıs... Belen... Erdoğan, yüzde 67.64... Kılıçdaroğlu, yüzde 32.36.

Kahve... Sohbet... Belenli emekli dedi ki:

- Kılıçdaroğlu'nu çok pışpışladılar... O da havaya girdi... Kaybetti.

Kahveci... Söze girdi:

- Kendileri çaldılar, kendileri oynadılar... Sosyal medyayı iyi kullandılar... Anketleri gerçek sandılar... Kendi söylediklerine kendileri inandılar.

***

Siyah Togg

Hatay'a Togg geldi... Önce kim binecek? Elbette en üst mülki idare amiri... Vali Vekili Oğuzhan Bingöl.

Erzurum'un dadaşı Oğuzhan Bingöl, Z kuşağından bir gence haber yolladı... Çağırdı.







Yaş 18... Annesini, babasını, kardeşlerini depremde kaybetmiş.

Togg'un direksiyonuna ilk geçen... İşte bu genç oldu.

Vali Vekili Oğuzhan Bingöl sevindi, görenlerin gözleri doldu.

***



Kırıkhan'daki Karadeniz

Kırıkhan... 408 evler... Halkın söylemiyle, "Lazlar Mahallesi".

1929... Sel... Trabzon Çaykara... Evleri su götürmüş... 29 kişi ölmüş.

Ve göç... Çaykara'dan, Hatay Kırıkhan'a.

Önce 408 ev... Sonra mahalle büyümüş... Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bile var.







Kırıkhan... Hüseyin Yayman'ın memleketi... 28 Mayıs... Erdoğan, yüzde 78.57... Kılıçdaroğlu, yüzde 21.43.

Numan Bölükbaşı... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Kırıkhan'ın varlıklı insanlarından... Ama yazları Karadeniz'e gidiyor... Yazlığı Çaykara'da... Yaylada.

Seçimi konuşuyorduk... Numan dedi ki:

Bizim mahalle... Erdoğan 1016... Kılıçdaroğlu 180.

Erdoğan hemşerimiz... Tuttuğumuzu bırakmayız.

Rahmetli Mesut Yılmaz'ı da tutmuştuk... Oğlumum adı Mesut.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ortaklığı millete ters geldi.

***



Ağlatan mektup

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl'e dedik ki:

- Sakın bu mektubu kaybetmeyin... Saklayın... İleride yapılacak olan Deprem Müzesi'ne konulsun.

Mektup... Gönderen bir öğrenci... Zarfın içine para da koymuş... 15 lira.







Öğrencinin okul harçlığı.

Depremzede bir Hataylı kardeşine verilmesini istiyor.

Oğuzhan Bingöl... 15 lirayı, AFAD'a teslim etti... Tutanakla.

Mektup ise... Valilikte... Dosyada.

***



Mobil hayat

Mobil eczane... Mobil banka... Mobil noter... Mobil kuruyemiş... Mobil köfteci... Mobil market... Mobil iç giyim...







Mobil manav... Mobil ikinci el telefon... Mobil dondurmacı... Mobil ayakkabıcı.







Malatya'da... Kahramanmaraş'ta... Adıyaman'da... Hatay'da... Mobil hayat öyle yaygın ki.

***



Gönül perdesi

Abdurrahim Karakoç... Diyor ki:

"Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,

Sevgiyi bulasın, yakına gel ki,

Kalıplar gerçeği göstermez belki.

Gönül perdeleri sökülsün de gör."

Halkı anlamak, bilmek için... Hatay'daki Palandöken Mahallesi yaşam konteynerlerinde barınan depremzedeleri görmek için...

Adana'da... Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenin, şimdi neler söylediğini dinlemek için...

Kahramanmaraşlının, Hataylının, Tarsuslunun, yeni kabineden beklentilerini yazmak için...

Yarın... Yine Anadolu'da, gönül perdelerinde dolaşmaya devam.