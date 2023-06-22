Asrın depreminde, devlet refleksinin en hızlı sergilendiği şehir. Askerin anında sahaya çıktığı şehir.

Kargaşa yaşanmasın, trafik tıkanmasın diye, depremin ilk günü, AFAD, Kızılay ve ilk yardım araçları dışında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı şehir.





Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaret ettik... Tebrik ve teşekkür için.

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Mücahit Durmuşoğlu



Milletvekilliği yaptı... 2 dönem...

AK Parti.

Deprem sürecinde Osmaniye'deydi.

Halkın içindeydi... Depremzedenin yarasını sarmak için gece gündüz çalıştı.

Ama... Partisi bu defa onu aday göstermedi.

Durmuşoğlu, "Neden aday yapılmadım?" diye küsmedi... Şehirden ayrılmadı... Adaymış gibi çalıştı.

Geçen gelişimizde onu, sahada görmüştük.

Bu defa yine sahada karşılaştık... Üreticilerin sorunlarıyla meşgul oluyor, dert dinliyor, çözüm için çaba harcıyordu.

Kutluyoruz.

Siyasette küsmek yok... Halka da küsülmez, partiye de.

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Konteyner yaşam



Konteyner mahallesi... 2 bin 200 konteyner... Aklınıza ne gelirse... Çarşı, kütüphane, terzi, et lokantası, market, büfe...

Kurslar bile düşünülmüş... Konteynerde, el sanatları kursu... Giyim üretim teknolojileri kursu... Dekoratif el sanatları, çanta kursu.







Mahalle gündüzleri kalabalık... Akşamları canlı... Konteyner komşulukları.

Çay... Kahve... Kısır... Meyve... Geç saatlere kadar sohbet.

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Ekonomi



Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 45'i... Osmaniye'de.

Diğer illerde yetiştirilen fıstık da buraya getiriliyor... Zira fıstığın pazarı Osmaniye.

Büyüklü küçüklü, 350 fıstık işletmesi... 10 bin çalışan.

Üretim iyi... Üretici memnun. Kadirli ilçesi... Turp üretiminin merkezi... İstanbul'a, Ankara'ya turp gidiyor.

Ve... Mısır... Ayçiçeği... Zeytin. Ürünlerin para etmesi, depremin sarstığı Osmaniye'ye ilaç gibi gelmiş.

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Bir siyaset bilmecesi

Osmaniye, 4 milletvekili çıkarıyor.

2018 seçimleri... AK Parti 2... MHP 1... CHP 1.

Ve 2023... Tablo değişmedi... Yine AK Parti 2... MHP 1... CHP 1.

Fakat... Partilerin oy oranları değişti.

AK Parti'nin oy oranı düştü, MHP'nin de.

Milletvekili çıkaramayan İyi Parti'nin de.

Oyunu artıran tek parti CHP.

2018'de yüzde 17.33 oy almıştı...

2023'te aldığı oy yüzde 23.54.

İlginç değil mi? Nasıl oldu? CHP, ne yaptı da oyunu yükseltti?

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Büyükşehir

Kadir Kara... Belediye Başkanı... 3'üncü dönemi.

Depremin olduğu sabah... Sahadaydı... Arama-kurtarma çalışmalarına bizzat katıldı... Bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Başkan, Osmaniye'de, 7'den 77'ye herkesin beklentisini dile getirdi:







Osmaniye büyüyor... Kalıplarına sığmıyor.

Sınırlarımız genişletilmeli... Denizle buluşmalıyız... Büyükşehir olmalıyız.

Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam ortasındayız... Bir de denize açılırsak, şehir olarak, patlama yaparız.

Sokakta görmüşsünüzdür... Halk, büyükşehir diye yatıp kalkıyor.

Evet... Çiftçinin derdi bu, sanayicinin de, esnafın da...

Konteyner mahallesinde yaşayan depremzedenin de.

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Zamana karşı yarış

Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Göreve hızlı başladı.

Adıyaman... Kahramanmaraş... Hatay... Osmaniye... Depremde sarsılan illerde.

Özhaseki, Bakan olunca... Etrafa bir haber saldı:







- Kimse beni nişana, düğüne, sünnete, festivale davet etmesin... Davetine gitmedim diye de kimse darılıp gücenmesin... İşimiz çok... Düğün derneğe ayıracak zaman yok.

Özhaseki'nin bu tavrı, bütün yöneticilere örnek olmalı.

Sorunlar birikti... Yöneticiler, zamanla yarışmalı.

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Doktor dokunuşu

Asu Kaya... Doktor... CHP aday gösterdi... Osmaniyeli de tanıdığı, sevdiği adaya oy verdi... İşte CHP'nin oyundaki artışın nedeni.

İsrafil Avcı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Dedi ki:

Dr. Asu Kaya, aile hekimiydi... Tabip Odası Başkanı'ydı... Hiç yerinde durmazdı... Köy köy dolaşırdı.







Kenar mahallelere giderdi... Her zaman yüzü gülerdi.

Varlıklı bir aileden geliyor... Eşi de öyle... Fakir fukaranın ilaç parasını cebinden öderdi.

Siyaset yapmazdı... Parti ayrımı gözetmezdi.

CHP... İşte böyle bir kişiyi aday yaptı... Bu kadar basit... Seçmen, partiden ziyade adaya oy verdi.

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Fıstık gibi müze

Yer fıstığı çok... Zaman zaman otoyolda fıstık dağıtılıyor... Vali Erdinç Yılmaz anlattı.

100-150 gramlık poşet... Hediyelik... Sürücü durduruluyor. "Hız yapma... Ceza yeme... Fıstık ye... İyi yolculuklar" denilerek uğurlanıyor.

Hem şehrin reklamı yapılıyor hem de sürücüye uyarı ve hizmet. Unutmadan...

Osmaniye'de yer fıstığının müzesi bile var... Fıstık Müzesi.

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Bravo

Deprem... Can kaybı bin 10.

Ölenlerin içinde kimlik kaydı olmayan yok.

Yıkanmadan, kefene sarılmadan, namazı kalınmadan gömülen yok.







Enkaz altında kalan yabancı uyruklular da var... DNA...

Kimlik tespiti... Ve ailesi aranmış.

Aile... İran'dan gelmiş, cenazeyi almış.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Ulusoy, bu süreci başarıyla yöneten bir devlet adamı... Övgüyü hak ediyor.

Başarıyı Ankara da biliyor... Osmaniye Cumhuriyet Savcıları, Jandarma Akademisi'nde, doğal afetlerde cenaze kimliklendirmesi dersi veriyorlar.

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Hasar tespiti

Depremin ilk anda yıktığı bina... 273.

Acil yıkılması gereken 527 bina vardı... Yıkılmış, enkaz kaldırılmış.

Ağır hasarlı bina 9 bin... Yıkım başlamış.

Orta hasarlı bina bin 94... Sıra bu binalarda... Güçlendirme yapılacak... Yıkılması gerekenler de yıkılacak. Şehirde işyerlerinin çoğu açık... Hayat, normale dönüyor.

Devletin şefkati, milletin hayırseverliği öylesine güçlü ki... Geri dönüş başlamış... Depremde başka illere gidenler evlerine dönüyor... Tabii... Konteyner eve.