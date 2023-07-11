Niğde'nin Bor ilçesinde... Çukurkuyu beldesindeyiz... 15 Temmuz hain darbe girişimini önleyenlerden sembol isim Şehit Ömer Halisdemir'in memleketindeyiz.







Türkiye onu unutmuyor... Unutturmuyor. Yılın 12 ayı ziyaretçi yağıyor... Çanakkale... Kayseri... Trabzon... Eskişehir'den...

Çukurkuyu'nun fahri hemşerisiyiz.







Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir ve yiğidin/şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile birlikteyiz.

Yabancı plakalı bir araç yaklaşıyor... Almanya'dan... Gurbetçi... Yaz tatili.







Anne... Baba... İki çocuk... Biri kız... Erkek olanı mezara koşuyor.

Ve... Şehide sesleniyor:

- Benim adım Ömer Halis... Münih'ten geliyoruz... Seni çok seviyoruz.

***



Müze-merkez



Ömer Halisdemir Kültür Merkezi... Müze gibi.

Kahraman askerin özel eşyaları... Türkiye'nin her köşesinden, yüzlerce çocuğun gönderdiği mektuplar.

Gazeteler... Manşetler.

SABAH... 18 Temmuz 2016... İLK KURŞUN İLK KAHRAMAN.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri... "Bu iş daha bitmedi gevşemeyin."

"Yaşasın demokrasi" başlıklı yazımız...

Bu sırada... "Pat" diye bir ses... Beyaz bir güvercin... Kültür merkezinin önüne düşmez mi?

Karnından yaralı... Ve ayağından.

Doğan Halisdemir... Ayaküstü ilk tedaviyi yaptı.

Ahmet Halisdemir... Veterineri aradı.

Acele veterinere gittik... Kültür Merkezi ziyaretimiz yarım kaldı.

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Tarım Lisesi



Çukurkuyu... Nüfus 3 bin... Yazları artıyor.

Tarlalar çadır dolu... Güneydoğu'dan çalışmaya gelenler... Kavun, karpuz tarlalarında... Domateste... Patateste... Bahçelerde. Çalışanlar içinde





Suriyeli de var... Sığınmacı... Ama az.

Gezerken... Tarım Lisesi gördük... Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, "Talep fazla" dedi:

- Bu coğrafyada tarım önemli... Herkes çocuğunu göndermek istiyor... İlçelerden, beldelerden, köylerden öğrenci çok... Ama gelip gitmeleri büyük sorun... Kalacak yurt olsa öğrenci sayısı ikiye, üçe katlanır.

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Şehidin hayali



Emekli çok... Sigorta emeklisi... BAĞ-KUR emeklisi... Bu ay zamlı maaş alacaklar.

Ev kirası yok... Sebze, meyve bol... Emeklinin biri, "Evinin bahçesinde bir şeyler yetiştir, karnın doyar" diyor.







Diğeri... "Çalışana ekmek çok" diye konuşuyor.

Doğan Halisdemir, "Ömer'in... Şehit kardeşimin hayaliydi" diyerek söze giriyor:

Bağı, bahçeyi... Koyunu, kuzuyu çok severdi.

Bütün hayali emekli olup Çukurkuyu'ya yerleşmekti.

Bayramlarda mutlaka gelirdi... Ve her gelişinde aynı şeyleri söylerdi... "Emekli ol... 100 koyun besle... Sazını çal, türkünü söyle, keyfine bak."

***



'Ya beni de götür...'



Uzaklardan davul sesi geliyor... Sonra yanık bir türkü... Ahmet Halisdemir, "Düğün mevsimi" diyor:

- Ürün iyi... Sebze, meyve bol... Milletin cebine para giriyor... Kızını gelin ediyor... Ya da oğlunu everiyor.

Soruyoruz:

- Bu akşam kimin düğünü var? Doğan Halisdemir'den öneri... Davet:

- Bu gece burada kalın... Birlikte düğüne gidelim.

- Olur... Ama bir şartla... Şehit Ömer'in sazını getireceksin... Ve sevdiği türküleri çalıp söyleyeceksin. Doğan'ın gözleri sulanıyor:

- Biliyorsunuz... Neşet Ertaş'ı çok severdi... Türkülerini söylerdi... "Ya beni de götür ya sen de gitme" gibi... "Zahide" gibi.

***



Hepimize emanet



Şehidin iki çocuğu var... Elif Nur ile Ertuğrul.

Elif Nur... 22... Bu yıl, diş hekimliği fakültesini başarıyla bitirdi.

Ertuğrul... 20... Yazılım mühendisliği okuyor.

Şehidim... Rahat uyu... Onlar, millete emanet.

***



İşte böyle bir yer



Çukurkuyu... Nereye baksanız, Ömer Halisdemir.

Ömer Halisdemir Kültür Merkezi.

Ömer Halisdemir Bulvarı.

Ömer Halisdemir Düğün Salonu.

Ömer Halisdemir Taziye Evi.

Ömer Halisdemir Kapalı Pazar Yeri.

Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı.

Ömer Halisdemir Parkı.

Geziyoruz... Genç bir kız... Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde okuduğunu söylüyor.

Sokakta top oynayan bir çocuk... Soruyoruz:

- Büyüyünce ne olacaksın?

- Astsubay olacağım... Ömer Halisdemir olacağım.

***



Acil ihtiyaç



Her gelişimizde sorarız... "Çukurkuyu'nun ne sorunları var?"

Ve... İlgilileri ararız. Bir defasında Mehmet Özhaseki'yi aramıştık... Yine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı.

Çukurkuyu'nun bir ihtiyacını söylemiştik.

Bir haftada gerekeni yapmıştı. Devletin kasasından değil... Kendi kesesinden. Şimdi... Çukurkuyu'nun acil ihtiyaçları... Damperli kamyon... Bir de, iş makinesi (kepçe.)

Ve... 30 kilometrelik yolun asfaltlanması... Bu yapılırsa Niğde yolu da kısalacak, Adana yolu da.

Doğan Halisdemir... "Yazarsanız çok seviniriz" dedi. Ahmet Halisdemir, "Ah" diye iç çekerek...

- Sayın Cumhurbaşkanımız, bir belediyeye telefon ediverse, ertesi gün bütün sorunlar çözülür.

***



Nur içinde uyu

Darbe gecesi... Ankara-Gölbaşı... TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı.

Darbeciler... Başlarında Tuğgeneral Semih Terzi... Karargâha girmek istediler.

Astsubay Ömer Halisdemir... Korkusuz asker... "Giremezsiniz" dedi... Generali vurdu...

Darbecilerin kimyasını bozdu.

15 Temmuz gecesinin seyrini değiştirdi.

Kurşun yağmuru karşısında şehit düştü...

Fakat... Adı ve anısı gönüllerde yaşıyor.

Üniversitede... Cadde ve bulvarlarda... Okullarda, parklarda...

Türk milleti... Hain darbe girişiminin, karanlık ve uzun gecenin simge ismi Ömer Halisdemir'i unutmuyor.

Çukurkuyu... Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde... Anı defterleri var... Binlerce ziyaretçinin yazıları, şehidimizin unutulmadığının ve unutulmayacağının kanıtı.

Nur içinde uyu kahraman asker.