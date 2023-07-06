Bölgede yaşayanların "kutsal" saydıkları dağ... Zirve yüksekliği 2 bin 114 metre.

Şırnak ile Silopi arasında... İlde, ilçelerde, köylerde Namaz Dağı ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılıyor.Dağ... Öylesine yüksek ki... Bölgenin gözetleme kulesi.

Tırmandık... Askeri üs bölgesine ulaştık.

Jandarma taburu... 7/24 görevde... Tabur, bütün yakın coğrafyaya hâkim.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Namaz Dağı'na çıkmayan bölgeyi anlayamaz" demişti... Doğru.

Aşağılar petrol sahası... Kuyular kazılıyor... Hava sıcak.

Yukarılarda ise üşüyorsunuz.

***



Ay yıldızın gölgesi yeter



Namaz Dağı... Kış aylarında kar insan boyu.

Tabur personelinin günlerce mahsur kaldığı oluyor... Kimse ulaşamıyor.

Ay yıldızlı bayrağın altındayız.

Uzaklara bakıyoruz... Bize, uzaklara dair bilgi veriliyor:







Şu taraf... İlerisi Van'ın Çatak ilçesi.

Şurası... Görebiliyor musunuz?... Siirt-Pervari.

İlerisi... Irak.

Karşısı... Kel Mehmet Dağı... Yüksekliği 3 bin 196 metre.

Uzaktaki alabildiğine derinlik... Suriye.

Gabar Dağı... Tam karşıda.

Kato Dağı... Cudi Dağı... Karşınızda... Aşağısı Mezopotamya.

Bölgeye gelip de Namaz Dağı'na çıkmamak büyük eksiklik.

Unutmadan... Tabii ki izin gerekiyor.

***



Mesafeler



Namaz Dağı, nelere, hangi uzaklıkta? Tepedeki tabelalarda yazılı:

Washington 9 bin 521 kilometre... Tokyo 8 bin 249.

Adana 638... Ankara 877... Bursa 1526...







Cudi Dağı 23... Gabar Dağı 26...

İstanbul 1128... Elazığ 317... Ardahan 674.

Burası... Hani ne derler, rüzgârın püfür püfür estiği bir yer... Yayla.

***



Mehmetçik yüreği



Mehmetçik... Duvara resim yapmış... Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe'de.

Resmin altında... Atatürk'ün bir sözü yazılı:







"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir."

Bu sırada... Mehmetçik sesleniyor:

- Çayınızı getirdim.

Namaz Dağı'nın tepesinde çay... Üşümüştük... İçimizi ısıtıyor.

***



Şair komutan



Seyfullah Aydın... Jandarma Yarbay... 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanı.

Vatan görevinde... Namaz Dağı'ndan koca bir coğrafyayı gözetliyor.

Ve... Bazen de şiir yazıyor.







Şiirleri... Taburun duvarında:

"Vatan" şiirini okuyoruz:

"Senin aşkınla açan bir gülüm,

Uğrunda görsem de binlerce zulüm,

Parola, işaretim ya istiklal ya ölüm,

Uğrunda, benim için nedir ki ölüm?"

***



Mağaraköy



Şırnak... İdil ilçesine bağlı bir köy... 1993'te terör nedeniyle boşaltıldı... Şimdi köye dönüş zamanı.

Köy boşaltılınca... Köylü Belçika, Almanya, Hollanda'ya gitmiş... Bazıları da İstanbul'a... Başka illere.

130 hane... Evlerin çoğu mağara.







Kapadokya gibi bir yer... Ya da Midyat gibi.

Vali Osman Bilgin, Mağaraköy ile yakından ilgili.

Altyapı... Elektrik... Su... Yol... 50 milyon lira harcandığını söyledi.

Hedef... Köyü turizme açmak.

Turist, mağara otelde kalacak.

***



Faraşin Yaylası



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde... 2 bin 625 metre yüksekliğinde... Huzur yaylası.

Terör nedeniyle yıllardır pek gidilemiyordu. Şimdi ise... Kamp da yapılıyor, petrol de aranıyor.

Bitki örtüsü öyle zengin ki... Faraşin Yaylası'nın balı bir başka.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'ın söylemiyle:

- Suni petek yok... İlaçlama yok... Organik karakovan balı... Kilogramı 700 lira.

Bir de, eski usul bal var... El değmiyor... Arı, sepette bal yapıyor... Kilosu 1500 lira.

Başkan Aşan'a takılıyoruz:

- Ankara'da, İstanbul'da kilosu 200-250 liraya bal var.

- Arının görmediği bal... Sakın yemeyin.

***



Haydi bölgeye yatırıma



Osman Geliş... Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bölgeyi birlikte gezdik.

Nereye gittiysek aynı manzara... Genç nüfus.

Gençlerle konuştuk... Temel şikâyet... İşsizlik.

Bölgeye yatırımcı gelmeye başlamış... Fakat... Yetersiz.







Kimse... Makarna... Kömür... Maddi yardım istemiyor.

Herkesin arzusu... Osman Geliş'in söylemiyle, "Devletin ezber bozacak bir politika geliştirmesi".

Soruyoruz... "Ne gibi?"

Osman Geliş, anlatıyor... Dinleyenler, "Ağzına sağlık... Atana rahmet" diyerek başını sallıyor:

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Beş babayiğit arıyorum" dedi... Sonunda nur topu gibi ulusal markamız Togg doğdu.

İstanbul, Ankara, Gebze... Sanayi patladı... Oralarda sıkıştı... Tayyip Bey, yatırımcıları bizim bölgeye yönlendirmeli... Teşvik etmeli.

Bursa'daki, Kocaeli'ndeki yatırımcıların KDV'si gelse Şırnak, Paris olur.

***



'Köyümüze geri dönelim'



Köylü, büyük Atatürk'ün söylediği gibi milletin efendisi fakat...

Terör nedeniyle köyler boşaldı... Efendi, köyünü terk etmek zorunda kaldı.

Huzur... Petrol... Köye dönüş başladı.







Bu yaz... Boşaltılan köylerin 36'sı daha yerleşime açılıyor.

Köyüne dönecek olan efendi, ilk iş olarak hayvancılık yapacak... Önemli gelir kaynağı.

Ama... Başlangıçta, tavaya yağ koymak misali ekonomik destek lazım.

Pek çok ilde... Örneğin, Aksaray'da bu model uygulanıyor... Valinin önderliğinde... Ve çok da başarılı... Valilik, koyun, kuzu dağıtıyor... Düşük faiz... Uzun vade.

Modelin, Şırnak'a taşınması lazım... Bütün bölgeye.

***



Huzurla gelen değişim



Geldik... Gezdik... Konakladık... Değişimi gördük.

Bölgeye huzur iklimi gelince yatırım başlamış.

Hayvancılık... Yükselen ekonomi.

Dün, 200 bin küçükbaş vardı.

Bugün, 2 milyona yaklaşmış.

Vali Osman Bilgin, hedefi söyledi:

- 12 milyon... Buraya SÜTAŞ'ı bekliyoruz... Yazarsanız mutlu oluruz.

Ve... Bölgenin beklentisine ilişkin... Son not... Şırnak-Van karayolunun bir an önce bitmesi.

Bu yol bitsin, petrolle tanışan Şırnak, uçuşa geçecek.

***



İşte ekonomik gösterge



Şırnak'a kadar gidip de Habur'a uğramamak olmaz... Sınır kapısı.

TIR kuyruğu... 7/24 TIR... Müthiş bir trafik.







Her gün, 3 binin üzerinde TIR, giriş/çıkış yapıyor... Diğer araçlar hariç.

Günübirlik bavul ticareti hariç.

Gümrük... Türkiye tarafı... Düzenli... Tertemiz... Saat gibi işliyor... TOBB'un eseri... Kutluyoruz.