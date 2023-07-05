BEYTÜŞŞEBAP (ŞIRNAK)

Geçit vermeyen Kato Dağı... Yüksekliği 2 bin 900 metre... Şırnak-Hakkâri sınırında. Dağın eteğindeki Faraşin Yaylası... 2 bin 650 metre... Bir doğa harikası... Çiçek tarlası.







Yaylanın ortasında Yamaçaltı 1 kuyusu... Sondaj devam ediyor

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyor:







- Kato'daki petrol rezervi Cudi Dağı'ndan, Gabar Dağı'ndan kat kat fazla.

Faraşin Yaylası... Binbir çeşit çiçek... Şırıl şırıl akan dere... Ve derenin yanında sondaj kulesi... 7/24 mesai... Hedef 3 bin metre derinliğe, petrol denizine inmek.

***



40 yıllık hasret



Bölgede... 40 yıldır terör olayları yaşanıyor.

Batı... Terörü destekliyor... Paraysa para... Silahsa silah.







Türkiye'nin, kendi sınırları içindeki petrol denizine ulaşması istenmiyor.

Şimdi... Bölgeye huzur gelince... TPAO, dağları deliyor... Türkiye'yi yerli ve milli petrolle buluşturuyor.

Gurur duyulacak bir olay... Büyük başarı.

***



Yol



Şırnak yolu, hani ne derler, "kaymak gibi".

Bölünmüş yol... Asfalt... Tüneller... Gaza bas, gerisini düşünme.

Fakat... Petrol sahalarına giden yollar öyle değil... Dağlar... Virajlar... Uçurumlar.







Dikkatli gitmek zorundasınız... Yolun dışına çıkmanız tehlikeli... Zira arazi mayınlı... Teröre karşı önlem.

Ekipler yol genişletme çalışmalarına başlamışlar... Ama kolay iş değil... Zor bir coğrafya.

Yoruluyorsunuz... Fakat... Kuyudan çıkan petrolü görünce bütün yorgunluğu unutuyorsunuz.

***



Hedefi 12'den vurmak



Gabar Dağı'nın tepesi... Şehit Aybüke Yalçın 1 kuyusu.

Sondaj başlarken... Hedef, "75 günde petrole ulaşmaktı".

Ama... Zamana karşı yarış... Ekipler öylesine çalıştılar ki... 56 günde hedefe ulaşıldı.

Şimdi... Bu kuyunun petrolü sisteme akıyor.

Ve... 1.5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj... Şehit Aybüke Yalçın 2 kuyusu... Sondaj çalışmaları 20 Mayıs'ta başladı... Araştırmalar, 3 bin 150 metrede petrol olduğunu gösteriyor.

Hedef... "77 günde petrolü çıkarmak."

Ve... Yine zamana karşı yarış... Herkesin arzusu programlanan tarihten önce Türkiye'ye yeni bir müjde vermek.

***



Kör Kandil 1



Şırnak-Van sınırında... Gabar Dağı'nda... Yeni bir kuyu daha...

Kör Kandil 1 kuyusu. Kuyu... Sınırın Şırnak tarafında... Van'ın Çatak ilçesi yakınında.

Yakında... Müjde gelebilir. Yine Şırnak... Silopi ilçesi... Çalışmalar gösterdi ki, yerin altı petrol denizi.

Öyleyse... "Bismillah... Hayırlı olur inşallah."

Kurban kesiliyor... Sondaj çalışmaları başlıyor.

***



Şırnak Valisi



Valilik binası... Makam katı... Katın bir tarafında, Vali Osman Bilgin'in odası var... Ve vali yardımcılarının... Özel kalem müdürlerinin... Sekreterlerin.

Katın diğer tarafında ise... TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in odası... Ve TPAO personelinin odaları.

- Vali Bey... TPAO'ya özel bir ilgi gösteriyorsunuz.







- Hayır... Özel ilgi değil... Ben de TPAO görevlisiyim.

Vali Osman Bilgin'in iki sloganı var.

Biri... "Valilik eşittir TPAO."

Diğeri... "TPAO eşittir istikbalimiz ve istiklalimiz."

***



Mektup 1



Numan Kurtulmuş... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni Başkanı.

Uzlaşmacı bir siyaset ve devlet adamı... Kutluyoruz.

Ve... "Acaba" diyoruz:

Sayın Başkan, Şırnak'a gelse... Gabar'a... Kato'ya... Beytüşşebap'a.

Ama... Yalnız gelmese... Parlamento'dan bir heyet ile gelse.

Heyette... İktidardan, muhalefetten... Her partiden milletvekilleri olsa.

Türkiye... Kendi petrolünü çıkarıyor... Oluk oluk... Büyük mutluluk... Siyaset üstü bir olay.

Bunu... Her görüşten milletvekilleriyle paylaşmakta yarar var.

***



Mektup 2

Alparslan Bayraktar... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.

Ve... Melih Han Bilgin... TPAO Genel Müdürü.

Bölgeye, bir medya gezisi düzenleseler... Havalar daha da ısınmadan.

Şırnak... Kato... Gabar... Şehit Esma Çevik kuyusu... Şehit Aybüke Yalçın kuyusu... Alkemer... Yağızoymak... Silopi... Yazılı medya... Görsel medya... Yerli ve yabancı medya... Petrol sahalarını gezseler.

Mühendisleri dinleseler... İşçilerle sohbet etseler... Konteynerde yemek yeseler.

Ve... Petrolün çıktığını görseler... Kamerayla kayıt altına alsalar... Nasıl olur?

***



'Görmeyenler' için...

Meclis Başkanı'na... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na... TPAO Genel Müdürü'ne mektup yazmamızın nedeni var.

Zira... Siyasetçi... Gazeteci... Sivil toplum lideri... Çok kişi, hâlâ bazı gerçeklere inanmıyor.

Karadeniz'de doğalgaz çıktı... Burun kıvıranlar oldu... "Hadi canım sen de" diye, dudak bükenler de.







Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu... 10 binlerce insan gezdi... Buna rağmen, şüphe duyan... "Gemi değil maket" diyen var.

Şırnak... Gabar... Kato... Petrol... Bölge bayram yapıyor... Ama kimileri bu büyük başarıya, "iktidarın reklamı" diye bakıyor.

Özetle... Bazı insanlar, görmedikçe inanmıyorlar.

Öyleyse... Göstermek gerek... Ve birer de hediye vermek.

Hediye... Birer plastik şişe dolusu petrol.

Biz, dört şişe getirdik... O kadar çok isteyen var ki.

***



Gözde kurum TPAO

Şırnak'ta... Valiliğin teknik kadrosunda görev yapan personelin yüzde 20'si, Vali Osman Bilgin'in emriyle, TPAO'da geçici görevli.

Vali... TPAO'nun... TPAO çalışanlarının üstüne titriyor.

Bunun için kimseden övgü ya da teşekkür beklemiyor.

"Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider" misali... Vali Bilgin'in tavrı Şırnak'ta kurumsallaşmış.

TPAO denilince akan sular duruyor.

Sokaktaki çocuğa sorun... "Büyüyünce ne olacaksın?" diye.

"Petrol mühendisi olacağım... TPAO'da çalışacağım" diyen çok.

***



Orda bir Namaz Dağı var uzakta

Pazartesi... Salı...

Çarşamba... Üç gündür buraları yazıyoruz... Şırnak'ı... Dağları...

Petrol kuyularını.

Artık... Veda zamanı. Vali Osman Bilgin bırakmıyor. "Gelmesi sizden, yolcu etmesi bizden" diyor:

- Namaz Dağı'nı... İdil'deki tarihi Mağaraköy'ü görmeden gidemezsiniz.

Öyleyse... Bir gün daha bölgedeyiz... Devamı yarın.