Esra, Elif ve Esma... Üç kız kardeş... İstanbul Bayrampaşa'da geçen çocukluk günleri. Esma'nın hayali üniforma... Askerlik... Astsubaylık.

2011... Astsubay okulundan başarıyla mezuniyet.

Ardından... Komando eğitimi... Yine başarılı.







Sonra... Bomba imha kursu... Bir başarı daha.

Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözde bomba uzmanlarından biridir

Şırnak... Bombalı terör olayları... Onlarca bombayı etkisiz hale getiren, çok kişinin hayatını kurtaran bir kahraman.

Ama... Kader... 9 Aralık 2019... PKK tuzağı... Esma Astsubay, el yapımı bombayı etkisiz hale getirmek isterken... Patlama... Ve... O artık cennette.







TPAO... Yerli ve milli gururumuz... Şırnak'ta... Petrol sahalarından birine Şehit Esma Çevik adını verdi.

Bu sahada, 10 kuyuda petrol bulundu... Üretiliyor.

Ve kuyular şehit Esma'nın adını taşıyor.

Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-1 gibi.

Şehit Astsubay Esma Çevik Kuyusu-2 gibi.

Kuyuların kulelerinde elbette ay yıldız.

Türkiye seni unutmuyor Esma Astsubayım.

***



Şehitler ölmez



İsimleri parklarda, üst geçitlerde, okullarda, kültür merkezlerinde, kütüphanelerde, sokaklarda yaşıyor... Yurdun her yerinde.

Ve Şırnak'ta... Gabar'da, Kato'da petrol sahalarında.







Gabar'da... Yeni bir kuyu daha kazıyoruz.

Nov-1500 tipi kule, günün 24 saati devrede.

Şu anda 1850 metre derinlikteyiz.







Hedef derinlik... 3 bin 150 metre.

Petrole... 3 bin metrede ulaşacağız.

İşte bu kuyunun adı... Öğretmenimizin adı... Şehit Aybüke Yalçın-2 Kuyusu.

Birincisi çoktan üretimde... Hatıra olarak, dört küçük kutu petrol aldık.

***



'Yemin ettik'



Petrol sahasında dev tanklar var... Petrol tankları.

Tankların üzerinde, "Yemin ettik" yazılı.







TPAO ekibinin yemini var... "Enerjide tam bağımsızlık" yemini.

Petrol... Kuyulardan tanklara aktarılıyor.

Sonra... Tankerlerle Batman'a gönderiliyor... Sisteme giriyor.







Ve... Boru hattıyla Hatay Dörtyol'a.

Oradan da... Gemiyle İzmir Aliağa rafinerisine.

Petrol sahasındaki büyük tanklar her gün doluyor doluyor, boşalıyor.

Tankerler petrol taşıyor... Döviz taşıyor.

***



Petrol sahasında şantiye yemeği



Sahadayız... Öğle vakti... Yemek saati... TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin... Kule Mühendisi İbrahim Hakkı Çeçen... Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş... Komutanlar... Şantiye yemeği.

Sohbet o kadar güzel ki...







Masadakiler öyle şeyler anlatıyorlar ki...

Dinlerken ve not alırken... Yemeği unutuyoruz.

Masadan kalkarken farkına varıyoruz ki... Yoğurttan başka bir şey yememişiz.

Ama... Gabar'ın havası... Petrolün kokusu... Mutluluk... Doymamıza yetiyor.

***



Petrol bayramı



Petrol sahasına giden yollarda çalışma var... İş makineleri dağları yarıyor.

Bir yandan da boru hatları döşeniyor.

İki petrol sahası var... Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik... İki saha arasındaki mesafe 15 kilometre.

Kuş uçuşu çok yakın... Fakat...







Dağlar, dağlar, dağlar... Ve viraj, viraj, viraj... Türkiye'nin en zor yolu.

Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Yoruldunuz mu?" diyor:

- İsterseniz biraz dinlenin.

- Hayır, hayır... Türkiye'nin umudu... Petrolü gördük ya... Bütün yorgunluğumuzu unuttuk.

Türkiye'nin her yerinde, Kurban Bayramı kutlanırken... Bayram sevinci yaşanırken... Şırnak'ta... Gabar'da... Kato'da... Kapanlı-1 bölgesinde... Alkemer-1 ile Yağızoymak-1 bölgelerinde... Petrol bayramı mutluluğu yaşanıyor.

***



Dört metre kar



Mühendislere, ustalara, işçilere sorduk:

"Kış nasıl geçti?"

Çok kar yağmış... Kar kalınlığı dört metreyi geçmiş.

- Ne yaptınız? Çalışma aksadı mı?

- Zaman zaman... Mecburen... Ama hava yumuşayınca hızlandık... Üretimi artırdık.

***



Ve... Gabar 2023



Şırnak Valisi Osman Bilgin, şehit makam şoförü Ali Batmaz'ın oğlunu buluyor.

Makam aracına alıyor... Babasının şehit olduğu yere götürüyor.

Şehidin oğlu ağlamaya başlıyor... Kendinden geçiyor.

Dün... Gabar Dağı denilince akla terör geliyordu... PKK... Kalaşnikof... Saldırı... Çatışma... Şehit haberleri.

Bugün... Gabar Dağı... Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde petrol kuleleri... Petrol kuyuları... Petrol tankları... Yemyeşil arazi... Koyunlar, kuzular... Çobanlar... Şırıl şırıl akan sular... Köyler... Mutlu insanlar...

Bölge... Dolu dolu huzuru yaşıyor... Huzurun tadını çıkarıyor.

***



Müjde müjde



Bölge öyle bereketli ki... TPAO personeli gece gündüz çalışıyor... Yeni arayışlar peşinde koşuyor. Müjde müjde... Silopi... Çalışkan beldesi... Bu civarda da petrol var.

İki petrol kulesi birden kuruldu.

Selçuk-1 kulesi... Ve Üçağaç-1 kulesi.

Sondaj 7/24 devam ediyor.

***



Alarm



Matkap, yeri deliyor... Yerin altı kaya... Matkap, kaya maya dinlemiyor. Bir kuyunun başındayız... Sondaj, 1850 metre derinlikte. Matkap, saatte 2-3 metre ilerlemeye devam ediyor.

Matkabın üzerindeki yük... 13 ton ağırlığında.

Bu ağırlığa dağ mı dayanır?

Soruyoruz:

- Petrole yaklaşıldığını nasıl anlayacağız?

Kuyu mühendisi İbrahim Hakkı Çeçen, "Belli olur" diyor:

- Petrole yaklaşırken gaz çıkmaya başlar... Ve erken uyarı sistemi alarm verir... Petrol bulundu alarmı.

***



Gabar 1985



Şırnak'ın ilçe olduğu dönem... Köylerde sağlık taraması yapılıyor.

3 Nisan 1985... Kaymakam Halil Uymaz... Doktor Uluçay Bayram... Hemşire Emine Karahan... Üsteğmen Mehmet Ekin... Polis Mehmet İşler... Gabar Dağı'nda, Kırkkuyu Köyü'ndeler.

55 kişi sağlık taramasından geçiriliyor... Koruyucu aşılar yapılıyor.

Ve... Köye veda.

Dönüş yolunda terör saldırısı... Üç yönden çapraz ateş.

Doktor... Hemşire... Üsteğmen... Polis... Makam şoförü Ali Batmaz olay yerinde şehit. Kaymakam yaralı... Baygın... Öldüğü sanılıyor.

Şehitler toprağa veriliyor... Kaymakam Halil Uymaz tedavi görüyor. Şırnak'ta... Aradan geçen 38 yıla rağmen hâlâ bu olay konuşuluyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Babam, ağabeyim ve ben, yıllardır buralara adım atamıyorduk" diyor.

***



Gabar'dan Kato'ya



Gabar Dağı... Yükseklik 2848 metre... Şırnak'ın kuzeydoğusunda. Kato Dağı... 2900 metre... Büyük İskender'in aşamadığı dağ... Beytüşşebap'ta.

Yarın... Yine sahadayız... Dağlardayız... Gabar'dan Kato'ya uzanacağız.