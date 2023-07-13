Tarihin yazıldığı topraklar... Hitit... Frig... Klasik dönem... Bakır Çağı... Höyükler... Roma dönemi kalıntıları.

Uçsuz bucaksız ova... Yıldırım Bayezid ile Timur'un ordularının, Ankara Savaşı'nı yaptığı coğrafyadayız.

Orduyu doyuran yemek kazanlarının kaynadığı yerdeyiz.

Savaş bitmiş... Osmanlı ordusu, ağırlıklarını... Kazanları bırakıp gitmiş.







İlçe adını oradan almış... Kazan.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin merkezi... Başkenti bombalayan jetlerin havalandığı Akıncı Üssü ilçenin sınırları içinde.

Ve... O karanlık gecede şanlı direniş... 9 şehit... 92 yaralı...

Gazi Meclis kanun çıkardı... Kahramanlar diyarı ilçenin adını Kahramankazan yaptı... 25 Ekim 2016.

Togg'un direksiyonundayız... Köy yollarında.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarlaların arasındaki bir evi işaret ediyor:

- Geldik... İşte orası... 15 Temmuz şehidi muhtar Ali Anar'ın evi.

***



Vatan aşkıyla toprağa düşenler



Ali Anar... 35 yaşındaydı... 15 Temmuz günü... Tarladan yorgun döndü... Erken uyudu... Ve jet sesleriyle uyandı.

Darbe girişimi... Hemen giyindi... "Nuray" dedi:







- Vatanı kurtarmaya gidiyorum... Hakkını helal et.

İstikamet... Akıncı Hava Üssü.

Nizamiyenin önüne vardı... Haykırdı... İçeriye girmek istedi... Kapıya tırmandı.

Ve... Saat... Sabaha karşı 04.04... Akıncı'dan açılan ateş... Muhtar Ali Anar, şehit oldu.

Arkada... 7 emanet bıraktı... Kahramankazan'a emanet... Devlete, millete emanet.

Eşi Nuray ile... 4 kız, 2 de erkek evlat... Hüseyin, Nahide, Elif, Şerife, Yurdagül, Muhammet.

***



Ana yüreği



Yurdagül Anar... Şehidin annesi... Yıllar geçti ama gözyaşları dinmedi.

Gözlerinden biri kapandı... Tek gözüyle kaldı.

O gözünden de geçen ay ameliyat oldu... İnşallah onu da kaybetmez.

Ateş... Düştüğü yeri yakıyor... Hem de alev alev.

***



En şerefli bedel



Nuray Anar... Şehit eşi... "Abi şuraya otur... Başköşeye" dedi:

- Ali, orada otururdu... Cumhurbaşkanımız evimize geldi... Oraya oturdu... Kuran-ı Kerim okudu... Yaramıza merhem oldu.

Teşekkür ettik.







Başköşeye, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u oturttuk... Aileye kol kanat geriyor... Kendi ailesi gibi görüyor.

Biz... Nuray Anar'ın yanına oturduk... Ağlamaya başladı:

- Abi... Bu vatanda yaşamanın bir bedeli var... Biz bu bedeli ödedik... Rabbim, Ali'me şehitlik şerefini nasip etti.

***



Gözyaşı dolu anılar



Hüseyin, çocukların en büyüğü... 22 yaşında... Ziraat fakültesinde okuyor.

En küçük Muhammet... 12... Beşiktaşlı... Evin bahçesinde top onuyor... Annesi, "Hep evin camlarını kırıyor" dedi... Muhammet, doktor olmak istiyor.

Elif... 17... Ya asker olacak ya da polis. Şerife... 16... Hayali psikoloji okumak.

Çay... Sohbet... Anılar... Darbe girişimi... Şehidin eşi dedi ki:







Dünyamız yıkıldı... Rabbim kötülere fırsat vermesin.

Kocam, Allah'ın sevdiği kuluymuş, onu seçti, Peygamberime komşu etti.

Bize düşen iyi evlat yetiştirmek... Okutmak.

Devletimizin, belediyemizin sayesinde ayaktayız... Bizi kimsenin bir lokma ekmeğine muhtaç etmediler.

Yuvam yıkıldı... Dünyam yıkıldı... Ama devletim beni dik tuttu.

***



Salon duvarları



Evin salonu... Misafir odası da diyebilirsiniz.

Fotoğraflar... Anılar... Cumhurbaşkanı Erdoğan... Eşi Emine Erdoğan ile aileyi ziyareti... Şehit çocukları... Şehidin eşi...







Şehidin, halıya dokunmuş fotoğrafı.

Cumhurbaşkanı'nın verdiği övünç madalyası.







Ali Anar'ın resminin olduğu ay yıldızlı saat.

Salondan, balkona çıkılıyor.







Nuray Hanım, "Ali ile bu balkonda otururduk" diyor.

Balkondan, bahçeye iniyoruz... Gül, gül, gül... Gül bahçesi.

Nuray Hanım, gül bahçesine girerken, "Ali'min kokusunu alıyorum" diyor.

***



Acılar paylaştıkça azalır



Ateşin düştüğü yerde... Şehit Muhtar Ali Anar'ın acısı hâlâ ailesinin yüreğinde. Ama... Emine Erdoğan gelip de şehidin eşine, "Sen artık benim kızımsın... Çocukların da bundan böyle benim torunum" diyerek sarılınca... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 kez ziyaret edip Kuran okuyunca.

Ve... Şehidin eşi Nuray Anar'a, "Senin evlatların artık devletin çocukları" deyince... Aile teselli bulmuş... Acılar azalmış.

***



Ömer Halis'ler ölmez



Serhat Oğuz... Yılların öğretmeni... Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü... Ve şimdi Belediye Başkanı. 15 Temmuz sonrası bir oğlu olmuştu... Adını Ömer Halis koymuştu... Yazmıştık... O yazı hâlâ, Serhat Oğuz'un telefonunda.







Bebek Ömer Halis, henüz 9 aylıkken cennete uçtu. Şimdi... Oğuz ailesini 4.5 yaşında oğlu var... Geçen ay sünnet oldu... Adı Ömer.

Ömer Halisdemir... 15 Temmuz'un simge ismi... Kahramankazan'da o kadar çok adaşı var ki.

***



"İş'te Kardeşlik"



İlçe halkı kahramanlığı kadar yardımseverliğiyle de gönüllerde.

Asrın depremi... Kahramankazan, derhal alarma geçti.

Başkan Serhat Oğuz kampanya açtı:

- Evim evindir... Evi yıkılan gelsin... Evimize yerleşsin.

4 bin 500 depremzede, evlerde misafir edildi. Ortaklık sakinleşince... Depremzedelere konteyner verilince... Çoğu geri döndü. Ama... Bin kişi gitmedi... Onlar, yeni Kahramankazanlı.

Serhat Başkan, hemen bir kampanya başlattı:

İş'te Kardeşlik.

Belediye... Depremzedeye iş buluyor.

Eleman ihtiyacı olan esnaf... Sanayici... Çiftçi, belediyeye geliyor... Belediye de eleman sağlıyor... Depremzede.

Serhat Oğuz, "400 depremzede kardeşimizi işe yerleştirdik" dedi.

***



Yazmazsak olmaz



Kahramankazan Belediyesi'nde çalışanlar arasında şehit yakını çok.

15 Temmuz şehitlerinin eşleri... Çocukları... Kardeşleri... Ve terör şehitlerinin yakınları...

Belediye yönetimi... Her daim şehit yakınlarını, gazileri gözetiyor... Kol kanat geriyor.

Teşekkürler Başkan Serhat Oğuz.