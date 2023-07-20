Asrın depreminde ağır hasar alan ve derlenip toparlanıp ayağa kalkmaya çalışan Malatya'da... Öneriyoruz:

Bir bulvara... Caddeye... Meydana... Ya da parka... Van adı verilmeli.







Vefalı Van... Malatya'ya kardeş olan Van... Evini, sofrasını, kalbini depremzede Malatyalıya açan Van... Malatyalıların yaralarını sarmak için aylardır destek veren Van... Böyle bir jesti çoktan hak etti.

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Üvey değil öz kardeş



Depremden sonra Malatya'da, mobil berberler görmüştük.

Minibüste veya çadırda berberlik yapıyorlardı.

Van'dan gelmişlerdi.







Van Valisi Ozan Balcı: - Vanlı 20 berber, dönüşümlü olarak Malatya'da görev yaptılar...

İhtiyacı olanları tıraş ettiler... Hiçbir ücret almadılar.

Sadece berberler mi?

Van'dan Malatya'ya, engellilerin problemlerini dinleme, çözme ekipleri gitti... 30 ekip.

Depremde bastonunu...

Gözlüğünü... Protezini kaybedenlerin sorunlarıyla ilgilenildi.

Ayrıca... Yaşlılar için... Çocuklar için... Yine ekipler görevlendirildi... Kadınlardan oluşan 70 ekip.

Vali Ozan Balcı'nın, "Malatya'yı kendimize kardeş kıldık" sözü gerçek... Hem de üvey değil, öz kardeş gibi bir kardeşlik.

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Koyun teşviki



Hayvancılık... Yükselen değer.

Vali Ozan Balcı, köy köy dolaşıyor:

- İsteyene 100 koyun... Bir yıl ödemesiz... Beş yıl vadeli... Düşük faiz.

Tam bin 313 aile "Hazırız" demiş.

Ozan Balcı memnun:

- Şu ana kadar 130 binin üzerinde koyun verildi... Hedef 10 bin aile... Bir milyon koyun.

Uçsuz bucaksız ova... Mera çok... Altı gölet ihale edilmiş... Sekiz gölet daha yapılacak.

Göletlerin devreye girmesi... Yağışların iyi olması... Otun, samanın bolluğu... Kırsal kesimi... Besicilik yapanları rahatlatmış.

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Halden anlayanlar



Depremin ardından Van'da bin 500 konteyner üretildi.

Malatya'ya gönderildi.







Van, daha önce deprem yaşadı... 2011 yılında...

Van depreminde kalan bin konteyner vardı... Hemen onarıldı... Bakımları yapıldı... Eksikleri giderildi... Ve... İstikamet Malatya.

13 konteyner okul yapıldı... Malatyalı çocuklar okulsuz kalmasınlar diye.

Vanlılar... Malatya'da konteyner şehir kurdular.

Konteyner çarşı... Evet, o da var.

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Her şeyin başı eğitim



Geçen gelişimizde görmüştük... Sürekli anaokulu yapılıyor.

111 anaokulu... Vanlı memnun.

Vali'nin makamının arka odası, kitap deposu.

Ziyaretçilere kitap hediye ediyor.

Ozan Balcı, "Okul kütüphaneleri yönünden Türkiye'nin en zengin ili olduğumuzu iddia edebilirim" diyor.







13 ilçede halk kütüphanesi.

450 bin kitap.

Öncekilere ek olarak, 250 okul kütüphanesi daha yapılmış.

Biz Vali Balcı ile sohbet ederken, Sanat Sokağı esnafı geldi.

Sorunlarını anlattılar.

Vali dinledi...

İlgilileri aradı...

Sanat Sokağı'na gideceğini söyledi.

Ve... Ziyaretçilerine kitap hediye etti.

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Alkışlar Vali Balcı'ya



Ozan Balcı... Van Valisi... Ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili.

"Malatya'nın derdini kendimize dert edindik" dedi:







Depremle birlikte Malatya'yı kardeş kıldık.

Van'ın bütün imkân, kabiliyet ve potansiyelini Malatya'ya taşıdık.

Malatya'yı, Malatyalıyı sevdik... Yalnız bırakmadık.

5 bin personelimiz dönüşümlü olarak Malatya'da görev yaptı.

Bin aracımız... İş makinelerimiz... Malatya'da çalıştı. Vali Dr. Ozan Balcı... 6 Şubat'tan sonra... İki ay boyunca, koordinatör vali olarak Malatya'daydı.

Teşekkürler Vali Ozan Balcı'ya.

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İcraat... Siyaset



Van'da... Sahilde konakladık...

Uygulama otelinde. Göl manzaralı.

Van Gölü temizleniyor.

Emine Erdoğan'ın himayesi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi'nin gayreti... Yoğun bir çalışma var.

Altı ilçede arıtma tesisleri kuruluyor... Bunda sonra gölün kirletilmemesi için.

Dip temizliği devam ediyor.

Vanlı... Hizmetten memnun.

İkram Kali ile birlikte şehirde dolaşıyoruz... Cumhuriyet Caddesi...

Kahvaltıcılar Sokağı... Peynirciler Çarşısı...

Sokağın sesini dinliyoruz.

Halk... Huzur ortamından...

Valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasından, turizm bereketinden övgüyle söz ediyor.

Sözü, seçime... Oya getiriyoruz.

Peynirci... "O konu ayrı" diyor.

Kahvaltıcı... "Allah için Erdoğan Van'a çok şey yaptı" diye söze başlıyor:

- Fakat... Seçim meselesi başka... Erdoğan'ın yaptıklarını inkâr etmiyoruz... Ama bölge kendine has özelliklere sahip... Geçmişten gelen sorunlar var.

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Ekonominin nabzı



Genç nüfus... İşsizlik... Ekonomik sorunlar... Ama neyse ki iç turizm... Yurdun değişik yerlerinden gelenler... Turlar var.

Bölge ekonomisinin can suyu İranlı turizmi... Bavul ticareti var. 2022... Bir milyona yakın İranlı gelmiş... Konaklayanlar...

Günübirlik gelip dönenler.

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Herkese hizmet



Van'da... Dört yüzme havuzu vardı...

10 yüzme havuzu daha yapılıyor.

İl merkezinde... İlçelerde... 16 kapalı spor salonu inşa halinde.







Kırsalda... 100 Köy Yaşam Merkezi. Kadınlar için.

Merkezde ve ilçelerde 100 Kadın Kültür Merkezi. Tam 21 bin kadın yararlanıyor.

Gezdik... O kadar çok şey gördük ki...

Örneğin, engelli kampüsü. İçinde anaokulu da var, ilkokul da... Uygulama ortaokulu da var, uygulama lisesi de.

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Hayaller gerçek oluyor



Van'da sabah... Hava serin... Sahilde yürüyoruz.

Yoğun bir çalışma var... İşçiler... İş makineleri... Hafriyat... Kazı... Dolgu...

Van'ın 50 yıllık hayali gerçekleşiyor.

Vanlının söylemiyle... Van, denizle buluşuyor.

Sahil yolu... Dokuz kilometre. Yapımı devam ediyor.

Van Gölü kıyısında parklar... Çocuk oyun sahaları... Bisiklet yolları... Piknik alanları... Van sınıf atlıyor.

İstanbul Kadıköy-Bostancı sahil yolu gibi.

Vali Ozan Balcı'yı kutladık... "Halk memnun... Talep yüksek... Sahil yolunu uzatacağız... 19 kilometre olacak" dedi.

Unutmadan:

Van-Ferit Melen Havaalanı da sahilde... İnip kalkan uçak çok... Hava trafiği yoğun... Sahilde otur, uçakları seyret... Gel keyfim gel.