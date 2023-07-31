Asrın depremi... Bu pazar büyük felaketin üzerinden 6 ay geçmiş olacak... Durum nedir?

Adım adım bölgeyi dolaşmaya devam.

Doğanşehir... Malatya'nın en ağır hasarlı iki ilçesinden biri... Diğeri Akçadağ.







140 can kaybı... Binlerce bina yıkıldı.

Ama... Devlet millet dayanışması... Kardeş şehir Sivas'ın desteği... Çanakkale ruhuyla kenetlenme... İlçe ayağa kalkıyor.

Kalıcı konutlar yükseliyor.

"Yeni bir Doğanşehir" doğuyor.

***



Harap... Viran... Doğan



Tarihi bir yerleşim yeri... Milat öncesine uzanan geçmiş.

1800'lü yılların öncesinde... İlçenin adı Viranşehir imiş... Halkın söylemiyle Harapşehir.







Deprem... Doğanşehir'i yine viran, harap duruma getirdi.

Bugün ise... Canlı bir Doğanşehir gözledik.







Sancaktepe konteyner kenti... Sivas Belediyesi konteyner çarşısı... Yaylalar... Mesire yerleri... Gurbetçi turizmi... İlçe çok hareketli.

Çamlıca'da çay içtik... Yemyeşil... Dere... Havuz... Balık... Hayli kalabalık.

Nisan'da gelmiştik... Yazmıştık... O günden bu güne... Doğanşehir derlenmiş, toparlanmış.

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Dikkat çekici ayrıntı



Bölgede... Depremle sarsılan illerde, ilçelerde... Dikkatimizi çeken bir şey var... Bizce önemli.

Depremde yıkılan kamu binası çok.

Konut... Az ya da çok katlı... Veya villa... Çok.







Fakat... Fabrika pek fazla değil.

Fabrika yapılırken çimentoya, demire, plana, projeye daha çok özen gösterilmiş.

Pek çok yerde... Apartmanın altındaki lokantayı... Banka şubesini büyütmek için kolon kesilmiş.

Fabrikada ise... Kimse kolon kesmemiş.

Evet... Dikkatimizi çekti... Paylaşmak istedik.

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"Onlarla" gurur duyuluyor



Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek... Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Ve... Deprem zamanında Doğanşehir'de görev yapan Sivas ekibi... Doğanşehirli'nin gönlünde taht kurmuşlar.

Depremzedenin yardımına koşmuşlar.

Yetimin başını okşamışlar. Vali Yılmaz Şimşek, 2.5 ay boyunca, hastanede konaklamış.

Doğanşehir, hızlı bir şekilde kendine geliyorsa... Hayat kısa sürede normale dönüyorsa... Sivas desteğinin, Sivas kardeşliğinin büyük katkısı var.

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Acaba neden?



Doğanşehir... Kaymakamlık binası... Yıkılmış.

Belediye Başkanlığı... Yıkılmış.

Milli Eğitim Müdürlüğü... Yıkılmış







Atatürk İlköğretim Okulu... Yıkılmış.

Karşıyaka İlköğretim Okulu... Yıkılmış.

Deprem... Doğal felaket... Yıkıp geçiyor... Fakat... Ayakta kalan da var... Hayli fazla.

Örneğin...

Malatya'da... Daha önceki depremin ardından yapılan TOKİ konutları sapasağlam... Asrın depreminde hasar almamış. Ama... Gösterişli, lüks "residance yıkılmış ya ağır ya da orta hasarlı. Neden dersiniz?

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Kalpten kalbe giden yol



Depremden hemen sonra... 12 farklı yerde... 20 bin kişi kapasiteli yemek dağıtım noktası...

Günde 30 bin ekmek yapılan fırın...

Çadır... Konteyner... Mobil röntgen cihazı... 623 ton yakacak... 400 TIR yardım malzemesi...

Çocuklar ihmal edilmedi... 3 bin 500 çocuğa 10 binin üzerinde oyuncak verildi.

Kırsalda yaşayanların ihtiyacını karşılamak için 13 hayvan çadırı kuruldu.

Ve... Hepsini... Daha fazlasını... Sivas yaptı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Doğanşehir'de insana dokunmuşlar... Kalplere girmişler.

İkisini de aradık... Kutladık.

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İnsan hikâyeleri



Fikret Uluca... Mühendis... Halivakti yerinde.

Depremde evine bir şey olmamış... Sağlam zemin... Düzgün inşaat.

Deprem olunca... Fikret, evin kapısını açmış... "Evi yıkılan gelsin" demiş.

Aylarca... 5 aileyi evinde misafir etmiş... Tanrı misafiri







Depremde başka şehirlere gidenler, Doğanşehir'e dönmeye başlıyorlar... Kaldıkları yerler, konu komşunun, Fikret gibi halivakti yerinde olanların evleri... Dedik ya... Onlar, Tanrı misafiri.

Dostlarla sohbet ederken... Yine bir "insan hikâyesi" anlattılar. Ağabey ve kardeşi... Depremde ikisi de eşlerini kaybetmişler.

Ve çocuklarını... 5 çocuk. Bizi... Bu iki kardeşle görüştürmek istediler... "Hayır" dedik.

Konuşup da ne diyeceğiz? Kanayan yarayı mı deşeceğiz?

***



Cevapsız soru



Sohbet... Hacı Bayram Çelik dedi ki:

- Felaketlerde müthiş kenetleniyoruz... Ama sonra yine bölünüyor ve birbirimizi yiyoruz... Neden?

Herkes, "Doğru" dedi... Ama kimse de "soruya" yanıt vermedi.

Sadece Doğanşehir'le bir esnaf şunları söyledi:

- Depremde devletin refleksini de gördük, milletin şefkatini de.

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CHP'ye güven meselesi



Seçim... Siyaset... Hükümet... Muhalefet...

Doğanşehirli ne diyor?

Çok kişi, bu konulara girmiyor.

Sıcak gündem... Ekonomi... Emekli maaşları... Kalıcı konutlar.

Rıdvan Budak... Eski DİSK Genel Başkanı, eski CHP Milletvekili Rıdvan Budak değil... Bu Rıdvan Budak, başka... Dedi ki:

- Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kaybedeceğini anladı... Genel başkanlığa asılıyor... Vermezler... Ekrem gelirse, CHP bölünür... Onu isteyen kadar istemeyen de var.

Hacı Bayram Çelik'e döndük:

- Sen ne diyorsun?

- Seçmen, CHP'yi dinledi... Fakat iş oy vermeye gelince, vermedi... Neden mi? Seçmen CHP'ye güvenmedi.

Bu sırada... Sohbete kulak misafiri olan bir Doğanşehirli... Emekli öğretmen... Söze girdi:

- CHP'liler birbirlerine güvenmiyorlar ki millet onlara güvensin... Herkesin elinde bir kaset var... Herkes birbirinin kasetini çıkarıyor.

***



Gözlük yağmuru



Doğanşehir nire, Trabzon Köprübaşı nire?.. 600 kilometre. İstanbul Sancaktepe nire?.. Bin 100 kilometre.

Bu iki ilçemizin belediyeleri...

Ve Köprübaşı'nın, Sancaktepe'nin hayırseverleri, Doğanşehir'e yardım yağdırmışlar.

Öğrenciler... Depremzede öğrencilere, mektup... Harçlık yollamışlar.

Unutmadan... Gözlükçülerden de söz etmeliyiz... Özellikle, Sivas Gözlükçüler Derneği'nden.

Depremde... Çok kişi gözlüğünü kaybetmiş.

Ama... Çaresi var... Sivas'ın gözlükçüleri ne güne duruyor?

***



Yarın... Pazarcık



Doğanşehir'e veda ederken... Çadırda kalan kimse yok... Depremzedeler konteyner kentlerde... 14 konteyner kent var.

Ekonomi çok önemli... Sivas'ın kurduğu... 58 dükkândan oluşan Sivas Çarşısı, Doğanşehir'i canlandırmış... Konteyner çarşı temiz ve ucuz... Beğendik.

Allah'a ısmarladık Doğanşehir... Ver elini, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık.