Fatma Meriç Yılmaz... Profesör Doktor... Kızılay'ın yeni genel başkanı... Oybirliğiyle seçildi... 9 Temmuz 2023.

Zor bir dönemde yüklendiği bu onurlu görevde başarılar diliyoruz.

Türk Kızılay... Bizim Kızılay'ımız.

Dün, bazı yöneticilerin hataları oldu... Eleştirildi.

Ama... Dünü, dünde bırakmalıyız.

yız. Kızılay... Yeni yönetimiyle, yeni ufuklara yelken açıyor... Bu asırlık çınarı, günlük siyasi çekişmelerin üzerinde tutmalıyız... Ve ilerlemesine, yükselmesine destek olmalıyız.

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Bağış



Deprem süreci... Halkın Kızılay'a verdiği destek bir ara düştü.

Sonra... Artışa geçti. Destek artışı devam ediyor.

Kan bağışında ise hiç aksama, eksilme olmadı.

Halkımız, kan bağışını bütün tartışmaların üzerinde tutuyor...

Övünülecek bir olay.

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Gölbaşı taşınmasın

Malatya... Adıyaman... Kahramanmaraş... Yollardayız.

Akçadağ... Doğanşehir... Gölbaşı... Kâhta... Besni... Pazarcık... Türkoğlu... Nurhak... İlçe ilçe dolaşıyoruz.

Direksiyonda... Tevfik Türel... Türkiye Kızılay Derneği Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürü.







Anavatan Partisi kurucularından, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı rahmetli Sudi Türel dostumuzun oğlu.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel dostumuzun kuzeni.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine girerken... "Gölbaşı yerinde kalsın. Gölbaşı halkı" yazısını okuyunca duruyoruz... Bu yazı, neyin nesi? Gölbaşı halkının talebi nedir?







Gölbaşı... Depremde ağır hasar gördü. Can kayıpları... Yıkılan binalar.

50 bin nüfuslu ilçenin zemini sağlam değil... Yeni yapılanma için sağlam zemin lazım... İlçenin, Malatya yönüne doğru kaydırılması gerekiyor.

Halkın isteği... Yıkılanların yerine tek katlı... En fazla iki katlı binalar yapılsın... Yeter ki, Gölbaşı yerinde kalsın.

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Büyük değişim



Yola devam... Konumuz yine Kızılay.

Türkiye'nin 973 ilçesi var... Hedef...

Her ilçede bir Kızılay aşevi.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek.

Kızılay'ın büyük değişim projesi.

Lojistik merkezler kurulacak.

Manisa'da... 45 bin metrekare.

Malatya'da... 35 bin metrekare.

Adana'da... 10 bin metrekare.

Bütün bölgelerde mutlaka lojistik merkezler olacak.

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Kurban payı



Kurban Bayramı... Kurban bağışı... Vatandaş desteğini esirgemedi.

Konteynerlere yaşayanlara et dağıtıldı.

Kızılay kart sahibi bütün ailelere kurban eti.

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Konteyner yerine çelik ev



Malatya'da... Kızılay'ın konteyner fabrikası var... Sistem Yapı.

Tam kapasite... 3 vardiya çalışması halinde... Günde 250 konteyner üretiliyor.

Şu anda... Konteyner yapımı durdu... Hafif çelik yapı üretimine geçildi.

Konteyner. 3 yıl, 5 yıl dayanıklı.

Hafif çelik yapı ise... 30 yıl dayanıklı... Tek katlı da var, iki katlı da, 3 katlı da... Bildiğimiz ev.

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Afetzede Kızılaycılar



Asrın depreminin olduğu illerde yaşayan Kızılaycı da çoktu.

10 ilde, 2 bin 300 Kızılay çalışanı/ gönüllüsü.

Bir kısmı enkazın altından çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkan Kızılaycı, hemen diğer insanların yardımına koştu.

Fedakâr Kızılaycılar... Kendi istekleriyle deprem bölgesinde görev yapmaya devam ediyorlar.

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Acil müdahale

Deprem süreci... Kızılay, her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek verdi.

500 milyon öğün yemek... Allah razı olsun.

TAMP... Türkiye Acil Müdahale Planı. Ana hedef:

Gıda... Türkiye'de, ihtiyacı olan herkese. Afet durumunda, bütün dünyaya.

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Rahmetle



Kader... 13 Kızılaycı, enkazdan sağ çıkamadı.

Bir de gönüllüler var... Gönüllü ordusu.







Deprem sürecinde destan yazanlar... Kadınerkek.

Kimi masal anlatıcı... Kimi çocuk gelişim uzmanı... Kimi psikolog...

Kader... 13 Kızılay gönüllüsü... Deprem sürecinde sizlere ömür.

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Sıcak yemek



Deprem bölgesinde şu anda...

Sadece çadırda kalanlara yemek veriliyor.

Konteynerde kalanlara ise... Sıcak yemek yok... Paket dağıtılıyor... Gıda paketi... Hijyen paketi.







31 Temmuz'dan sonra... Genel olarak, aşevi uygulamasına son verilecek.

Fakat yerelde sıcak yemek uygulaması sürecek... İhtiyaç sahibi herkese yemek.

Örneğin... Kahramanmaraş... Yerel Kızılay, günde 2 bin 500 kişiyi doyuracak.

Bu 2 bin 500 kişiyi "kim" belirleyecek? Valilik... Belediye... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

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Kış hazırlığı



Hedef... Kışa girilirken, kimse çadırda kalmayacak.

Konteynerlerin tamamı ısıtmalı olacak.

Bu konuda çalışmalar sürüyor... Aksama olmayacak.

Unutmadan... Depremzedelerin öğrenci çocuklarına burs. Bütün önlemler alındı.

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Sosyal market



Daha önce, deprem bölgesinde Kızılay'ın sosyal marketlerini görmüştük... Yazmıştık.

İhtiyaç sahiplerine... Bulgur, pirinç, çocuk maması, süt, yağ... Gıda kolisi... Giyim eşyası... Ayakkabı.







Bazıları kapandı.

Dört sosyal market, hâlâ hizmete devam ediyor.

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Psikolojik destek



Çok ama çok önemli.

Karavanlarda... Mobil çocuk dostu alanlarda... Psikososyal destek.







Çocuklarla etkinlikler... Bireysel görüşmeler... Grup çalışmaları... Şimdiye kadar 172 bin 937 kişi Kızılay'ın bu hizmetinden yararlandı.

Durmak yok... Görev bitmedi... Hizmet sürüyor.

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Hepimizin kurumu



Çamaşırhaneler... Mobil duşlar... Su arıtma cihazları... Öylesine önemli ki.

Türk Kızılay'ının... Deprem sonrasında... Bugün hâlâ devam eden bir hizmeti...







Yüzlerce... Binlerce Kızılay personeli... Bazıları Kızılay gönüllüsü.

Bir kişinin... Birkaç kişinin eksiği, gediği, yanlışı oldu diye bu büyük kurumu/ aileyi kırmayalım... İncitmeyelim... Yıpratmayalım.

Kızılay... Bizim Kızılay'ımız.