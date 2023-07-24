MALATYA

Asrın felaketi... Depremin üzerinden 168 gün geçti... Aç ve açıkta kimse yok... Çadırda hayat giderek azalıyor... Depremzedelerin çoğu konteynerde... Kalıcı konut inşaatları yükseliyor... Hayat, yavaş yavaş normale dönüyor.







Ama... Ne Malatya artık eski Malatya... Ne Kahramanmaraş eski Kahramanmaraş.

Devlet-millet işbirliği ilk günkü gibi... Öyle bir dayanışma ki, dünyada benzeri zor bulunur.

19 Temmuz Çarşamba günü, bölgeye geldik.

Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş... Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt... Gölbaşı, Besni, Kâhta... Pazarcık, Elbistan, Dulkadiroğlu... Dolaşıyoruz.

Neler gördük? Kimleri dinledik? Hepsini anlatacağız.

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Artçı sarsıntılar



Cuma akşamı... Mövenpick Otel... Terastayız... Malatya, ışıl ışıl değil... "Şehir, yarı aydınlık" desek yeridir.

Depremin ardından başka illere giden çok... 356 bin kişi gitmiş.

Dönenlerin sayısı... 137 bin.

Apartmanların, birkaç dairesinde ışık var... Diğerlerinde lamba yanmıyor.

Artık yatma zamanı derken... Bir sarsıntı... Artçı deprem.

Sabaha karşı... Bir sarsıntı ile uyanıyoruz... Yine artçı deprem.

Düşünün artık insanların ruh halini.

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Enkazdaki fotoğraf



Cumartesi sabahı erken uyanıyoruz... Artçılardan uyumak mümkün mü?

Saat 07.00... İnönü Caddesi'ndeyiz.







Binaların çoğu yıkılmış.

Bir kısmı da ağır hasarlı... İş makineleri çalışıyor... Yıkım devam ediyor... Hafriyat taşınıyor.

Enkaz arasında... Sevimli bir kedicik... Enkazı eşeliyor... Sanki bir şeyler arıyor

"Kedicik gel" diyoruz... Ve... Kedinin ayaklarının dibinde bir fotoğraf görüyoruz.

Dört erkek... Biri şalvarlı... Kimler acaba? Hayattalar mı?

Eğilip fotoğrafı alıyoruz... Ve kediciği sevip, uzaklaşıyoruz.

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Maziden istikbale



Hulusi Şahin... Malatya Valisi.

Valilik konağının yerinde yeller esiyor... Yıkılmış... Enkaz kaldırılmış.







Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenisini yapacak... Aslına uygun şekilde.

Vali... Geçici Valilik binasında görev yapıyor.

Hulusi Şahin'in makam odasının girişinde... Duvarda bir yazı var:

"Huzur şehri Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz."

Gerçekten... Kollar sıvanmış... Malatya, istikbale hazırlanıyor.

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Önemli



Evet, önemli... Çok ama çok önemli.

Kalıcı konut kadar işyeri inşaatları da önemli.

Zira... Hayatın normale dönmesi için ekonomik çarkın dönmesi şart.

Evet... Çark şimdi de dönüyor dönmesine ama... Konteyner işyerlerinde.

Beklenti... Çarşı inşaatlarına da hız verilmesi.

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Tempo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Ve bakanların temposundan halk memnun.

Hızlı karar alınıyor.

Ancak... Bürokrasinin hızı, temposu siyasi iradenin gerisinde.

Yukarısı zamanla yarışıyor.

Aşağısı pek ayak uyduramıyor.

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Şikâyet

Fikret Uluca... Mühendis... İşadamı.

Çalıştıracak usta ve işçi bulamamaktan yakındı.

Depremden önce günde 400 liraya çalışan usta, şimdi 2 bin 500 lira istiyor.

İşçinin yevmiyesi... Depremden önce 250 liraydı.

Depremden sonra ise... Bin 500.

Bölgede, bu şikâyeti o kadar çok kişiden dinledik ki

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Bakan morali

Bakanlar, bölgeyi yalnız bırakmıyorlar.

Depremin yaşandığı illeri, ilçeleri dolaşıyorlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sürekli sahada.







Perşembe... 20 Temmuz... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'daydılar. Perşembe...... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'daydılar.

Mahinur Özdemir Göktaş... Depremzede kadınların kardeşi.

Çocukların ablası... Rol modeli.

Yusuf Tekin... Sanki Bakan değil de öğretmen gibi... Ağabey gibi... Kucaklayıcı.

İki Bakanın Malatyalılar arasında bir gün geçirmesi, şehrin havasını değiştirdi... Milletin hoşuna gitti... Moral verdi.

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EXPO 2028



Moral çok önemli... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan halkın içinde.

Belediyenin yatırımları durmamış... Yatırım moralleri yükseltiyor.

Şehrin her yerinde dev afişler... EXPO 2028 Malatya'da.







Mesaj... "Malatya, 2028'e kadar ayağa kalkacak."

İnanıyoruz... Malatya, hızla derlenip toparlanacak.

Merkezde ve ilçelerde, yoğun bir çalışma var... Evet inanıyoruz, Malatya hızla kendine gelecek.

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Kalıcı konutlar



Malatya... Yeşilyurt ilçesi... İkizce Mahallesi...

Üçüncü etap... 736 konut inşaatı.







20 Mart'ta başlamış... Teslim süresi... 300 gün.

İnşaatta, çatılar kapanmaya başlamış.

Bölgede, kalıcı konut inşaatlarında yoğun çalışma var.

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Doğanşehir



Malatya'da... En çok hasar merkezde. Ve Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerinde.

Doğanşehir... Karşıyaka Mahallesi... Birinci etap... 349 konut ve ticaret merkezi... Sağlam zeminde apartmanlar yükseliyor.

İş, 28 Şubat'ta başlamış

18 Aralık'ta bitecek... 240 günde.

Çalışma temposu... Tam gaz.

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Teşekkür



Malatya... Bir hazırlık içinde... Teşekkür hazırlığı.

Depremde... Pek çok yerden yardım yağdı.







Şimdi... Ortalık sakinleşince... Zor günde destek olanlara teşekkür zamanı.

Malatyalıya yakışır değişik bir teşekkür.

Yarın... Bölge gözlemlerine devam edeceğiz.