Asrın felaketi... Depremin üzerinden 168 gün geçti... Aç ve açıkta kimse yok... Çadırda hayat giderek azalıyor... Depremzedelerin çoğu konteynerde... Kalıcı konut inşaatları yükseliyor... Hayat, yavaş yavaş normale dönüyor.
Ama... Ne Malatya artık eski Malatya... Ne Kahramanmaraş eski Kahramanmaraş.
Devlet-millet işbirliği ilk günkü gibi... Öyle bir dayanışma ki, dünyada benzeri zor bulunur.
19 Temmuz Çarşamba günü, bölgeye geldik.
Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş... Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt... Gölbaşı, Besni, Kâhta... Pazarcık, Elbistan, Dulkadiroğlu... Dolaşıyoruz.
Neler gördük? Kimleri dinledik? Hepsini anlatacağız.
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Artçı sarsıntılar
Cuma akşamı... Mövenpick Otel... Terastayız... Malatya, ışıl ışıl değil... "Şehir, yarı aydınlık" desek yeridir.
Depremin ardından başka illere giden çok... 356 bin kişi gitmiş.
Dönenlerin sayısı... 137 bin.
Apartmanların, birkaç dairesinde ışık var... Diğerlerinde lamba yanmıyor.
Artık yatma zamanı derken... Bir sarsıntı... Artçı deprem.
Sabaha karşı... Bir sarsıntı ile uyanıyoruz... Yine artçı deprem.
Düşünün artık insanların ruh halini.
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Enkazdaki fotoğraf
Cumartesi sabahı erken uyanıyoruz... Artçılardan uyumak mümkün mü?
Saat 07.00... İnönü Caddesi'ndeyiz.
Binaların çoğu yıkılmış.
Bir kısmı da ağır hasarlı... İş makineleri çalışıyor... Yıkım devam ediyor... Hafriyat taşınıyor.
Enkaz arasında... Sevimli bir kedicik... Enkazı eşeliyor... Sanki bir şeyler arıyor
"Kedicik gel" diyoruz... Ve... Kedinin ayaklarının dibinde bir fotoğraf görüyoruz.
Dört erkek... Biri şalvarlı... Kimler acaba? Hayattalar mı?
Eğilip fotoğrafı alıyoruz... Ve kediciği sevip, uzaklaşıyoruz.
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Maziden istikbale
Hulusi Şahin... Malatya Valisi.
Valilik konağının yerinde yeller esiyor... Yıkılmış... Enkaz kaldırılmış.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenisini yapacak... Aslına uygun şekilde.
Vali... Geçici Valilik binasında görev yapıyor.
Hulusi Şahin'in makam odasının girişinde... Duvarda bir yazı var:
"Huzur şehri Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz."
Gerçekten... Kollar sıvanmış... Malatya, istikbale hazırlanıyor.
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Önemli
Evet, önemli... Çok ama çok önemli.
Kalıcı konut kadar işyeri inşaatları da önemli.
Zira... Hayatın normale dönmesi için ekonomik çarkın dönmesi şart.
Evet... Çark şimdi de dönüyor dönmesine ama... Konteyner işyerlerinde.
Beklenti... Çarşı inşaatlarına da hız verilmesi.
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Tempo
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Şikâyet
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Bakan morali
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EXPO 2028
Moral çok önemli... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan halkın içinde.
Belediyenin yatırımları durmamış... Yatırım moralleri yükseltiyor.
Şehrin her yerinde dev afişler... EXPO 2028 Malatya'da.
Mesaj... "Malatya, 2028'e kadar ayağa kalkacak."
İnanıyoruz... Malatya, hızla derlenip toparlanacak.
Merkezde ve ilçelerde, yoğun bir çalışma var... Evet inanıyoruz, Malatya hızla kendine gelecek.
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Kalıcı konutlar
Malatya... Yeşilyurt ilçesi... İkizce Mahallesi...
Üçüncü etap... 736 konut inşaatı.
20 Mart'ta başlamış... Teslim süresi... 300 gün.
İnşaatta, çatılar kapanmaya başlamış.
Bölgede, kalıcı konut inşaatlarında yoğun çalışma var.
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Doğanşehir
Malatya'da... En çok hasar merkezde. Ve Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerinde.
Doğanşehir... Karşıyaka Mahallesi... Birinci etap... 349 konut ve ticaret merkezi... Sağlam zeminde apartmanlar yükseliyor.
İş, 28 Şubat'ta başlamış
18 Aralık'ta bitecek... 240 günde.
Çalışma temposu... Tam gaz.
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Teşekkür
Malatya... Bir hazırlık içinde... Teşekkür hazırlığı.
Depremde... Pek çok yerden yardım yağdı.
Şimdi... Ortalık sakinleşince... Zor günde destek olanlara teşekkür zamanı.
Malatyalıya yakışır değişik bir teşekkür.
Yarın... Bölge gözlemlerine devam edeceğiz.