Cumhuriyet Halk Partisi... 3 Kasım 2002 milletvekili seçimleri... Van... Oy yüzde 5.15. 22 Temmuz 2007 seçimleri... Gerileme var... Yüzde 4.06.

12 Haziran 2011 seçimleri... Gerilemeye devam... Yüzde 3.76.

7 Haziran 2015 seçimleri... Gerileme en üst seviyede... Yüzde 1.35.

24 Haziran 2018 seçimleri... Biraz kıpırdanma var... Yüzde 2.64.

Ve gelelim asıl konumuza... "Borç, alacak" davasına.

14 Mayıs 2023... Van... Millet İttifakı... Yüzde 8.73.

Yorum serbest.

***

HDP OYU



Biliyoruz... "Ya ötekilerin oyları" diyeceksiniz... İttifak ortaklarının.

İyi Parti... Büyük ortak. 2018 seçimleri... Aldığı oy yüzde 1.27.

Saadet Partisi mi dediniz? 2018... Binde 80.

Yeter mi?

İşin özeti... Yüzde 8.73'ün önemli kısmı... Borç oy... HDP seçmeninin oyu.

***

KIL PAYI



Millet İttifakı, Van'da 166 oy daha alabilseydi... CHP bir milletvekili çıkaracaktı.

Ama... Kimin/kimlerin oyuyla... CHP'nin mi? İyi Parti'nin mi? Diğerlerinin mi?

Hayır... HDP seçmeninin oyuyla.

Var mı itiraz eden?

***

İÇİNDEN ÇIKILMAZ



İkram Kali... Yılların gazetecisi... "Keledoş"u anlatmasını istedik:

İkram... Keledoşun içindeki malzemeleri saydı:

Kavurma eti... Soğan... Buğday... Tereyağı... Nohut... Yeşil mercimek... Kurut... Beyaz pancar...

"Yeter" dedik... Yoksa saymaya devam edecek.

Sonra... İkram Kali, "asıl merak ettiğimiz şeyi" söyledi:

- Vanlı... Karışık, içinden çıkılması zor bir konu olunca... "Keledoş gibi" der... Yani karmakarışık... İçinde ne ararsan var.

***

BORÇ



İstanbul'da... Vanlı nüfus, 250 binin üzerinde.

Şimdi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim Van'a... Van seçmenine... HDP'ye borcum falan yok" derse... Kim inanır?

En önemlisi... Söylediğine, kendisi inanır mı?

***

'KELEDOŞ GİBİ'



Van'da... Cumhuriyet Caddesi'nde... İskele Caddesi'nde... Özalp ilçesinde... Çarşıda, pazarda... Millet İttifakı'na oy verdiğini söyleyenlerle sohbet ettik.

Sorduk... CHP'nin halini... Millet İttifakı ile ilgili düşüncelerini.

Vanlının biri... "Keledoş gibi" dedi.

Kalabalıktan, "Aynen öyle" sesleri yükseldi.

Keledoş... Van'ın coğrafi işaretli yemeği.

Van mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden.

***

DUYGUSAL ANKET... ATIŞ SERBEST



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu (yüzde 82.45) aldığı Bayburt'ta da...

Yüzde 38.50 oy aldığı Van'da da.

Çok kişi, bize, anketçileri sordu.

Erzurum... Afyonkarahisar... Antalya... Adana... Kayseri'de de aynı soruyla karşılaştık.

Milletin, gerçek anketçiyle... İşini düzgün/bilimsel yöntemle yapana sözü yok.

Öfke... Uçuklara... Kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde 60'lara çıkaranlara.

Bayburt'tan... Yaşanmış bir hikâye... Yıllar önce.

21 Şubat... Kurtuluş Bayramı... Tören... Belediyenin genç başkanvekili kürsüde:

Ellerimizde taşlar, sopalar... Öyle bir direndik ki... Düşman arkasına bile bakmadan kaçtı... Bayburt'u işgalden böyle kurtardık.

Kalabalıktan... Yaşlı bir teyze sesini yükseltmiş:

Ne diye yalan konuşup duruyon? O tarihte sen daha doğmamıştın.

Genç başkanvekili yaşlı kadına çıkışmış:

Poh yeme Behire Abla... Bu nutuktur... Nutukta her şey söylenir.

Naylon anketler... Duygusal(!) anketler de işte böyle bir şey.

***

KAYSERİ'DE BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK



Ümit Özer... Gayretli bir kadın siyasetçi... Kayseri'de, CHP İl Başkanı idi.

Aday olmak için istifa etti... Fakat listeye giremedi.

İl Başkanlığı'na... Adil Demir getirildi.

Dokuz ilçe başkanı... "Adil Demir'i istemiyoruz" dedi... Ankara'ya gitti... Ama sonuç değişmedi.

Seçim... CHP iyi sonuç alamayınca... Adil Demir, istifa etti.

Yerine... Zeki Özkan atandı.

Aradan bir hafta geçti geçmedi... Zeki Özkan, görevden alındı... Feyzullah Keskin, İl Başkanı yapıldı.

Ve... Geçen hafta... Eski Milletvekili Çetin Arık... Eski İl Başkanı Ümit Özer... Yine bazı eski il ve ilçe başkanları toplanıp açıklama yaptılar.

İl Başkanı Feyzullah Keskin'i... Genel Merkez'i... Tek adam yönetimini eleştirdiler.

Bu hafta ise... Herkes sessiz... Zira... Yukarının talimatı var:

"Konuşan, disipline. İhraç talebiyle..."

***

HUZUR DURAĞI



Siyaset dışı bir konu... Van'da çektiğimiz bir fotoğraf... Paylaşmak isteriz.

Hava sıcak... Cumhuriyet Caddesi kalabalık... Gölge bir yer bulan oturuyor.

Bir gölgelik dikkatimizi çekti... Çadır ama dört yanı açık.







Ve üzerinde şu yazı asılı:

Van Müftülüğü Huzur Durağı.

Gölgeliğin... Yan tarafında da bir yazı var:

Aklınıza takılan soru varsa buyrun.

Soracak sorusu olan geliyor... Soruyor... Sohbet ediyor... Soğuk suyunu içiyor... Ya da çayını.

Beğendik... Vanlının hoşuna gidiyor.

***

YÜRÜYÜŞ



Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz... Hele de siyasette.







25-26 Temmuz 2020... İktidar Kurultayı... İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi.







Sayfa 7... "Bu kurultay iktidara yürüyüşümüzü başlatan kurultaydır."







Sayfa 23... "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz."

İmza... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Ve... Temmuz 2023... Evet, bir yürüyüş oldu ama...

İktidara değil... Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş...

Yürüyene, söylenmedik sözün bırakılmadığı bir yürüyüş.

Ne demiştik? "Hiçbir mazeret ................"