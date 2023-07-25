Asrın depremi... Malatya, ağır hasarlı illerden... Vali Hulusi Şahin dedi ki:







1237 can kaybı... Yıkılan ve acil yıkılacak bina sayısı 6 bin... Yıkımlar devam ediyor.







36 bin bina ağır hasarlı.







Özetleyelim... Malatya'daki her üç binadan biri depremzede.

DEPREMZEDEYE TAHSİSLİ KONAK

Valilik hizmet binası artık yok... Yerine yenisi yapılacak.

Fakat valilik konağı sapasağlam... Hasarsız.

Vali Hulusi Şahin, depremden sonra vali konutunu, misafirhaneye, kriz merkezine, devlet dairesine çevirmiş.

Gelen kalmış...

Malatya'yı oradan yönetmiş.

KONTEYNERDE YENİ HAYAT

Malatya'da çadırda kalan az... Bu gözlemimizi söyleyince, Vali Şahin dedi ki:

Çoğunu kaldırdık... Sadece bir çadır kent kaldı... Artık çadır hayatına veda.

Aslında... Çadır kentler çok büyük bir başarıydı.







Şimdi yaşam konteyner kentlerde... Klimalı... Buzdolabı var, televizyon var... Sıcak su da var.

Gezdik, gördük... Konteyner kentte altyapı sorunu yok... Elektrik, doğalgaz, su... Konteyner komşulukları, arkadaşlıkları... Akşamları konteyner önü sohbetler... Herkes yeni hayatına alışmış.

Vali Şahin, halkın içinde... Çocuklarla... Yaşlılarla... Bazen de mezar ziyaretinde.

SON İSTEK

Deprem sonrasından bir anı... Anlatırken Vali Hulusi Şahin'in gözleri buğulandı.

Baba... 19 yaşındaki evladını kaybetmiş.

Vali Hulusi Şahin'in kapısına gelmiş:

- Ne olur, oğlum yıkanmadan, kefenlenmeden gömülmesin.







Vali... "Olur mu öyle şey?" demiş:

Cenazeyle bizzat ilgilenmiş... Yıkama... Kefen... Defin... Dua.

Baba... Vali Şahin'in elini öpmek istemiş:

- Allah, senden ve devletimden bin defa razı olsun.

İŞİN ASLI

Ağzı olan konuşuyor... Zevzekliğin önlenemeyen yükselişi... "Deprem sabahı asker neredeydi? Neden geç müdahale etti?" İkinci Ordu Komutanlığı Malatya'da.

Bilen bilmeyen bir şeyler geveliyor.

İşin aslını öğrenmek isteyen Vali Hulusi Şahin'i dinlesin:

Deprem saat 04.17'de oldu... 10 dakika sonra İkinci Ordu ekipleri sokaktaydı.

Nizamiye kapısının karşısındaki apartman yıkılmıştı... Gelen ilk arama kurtarma ekibi, İkinci Ordu mensuplarıydı.

Akaryakıt sorunu yaşanmadı... NATO hattından petrol çekildi... Allah, herkesten razı olsun.

FIRSAT DÜNYASI

Depremzede... Orta veya hafif hasarlı binasını onarmış... Devlet/hayırsever desteği... Artık çadırdan/konteynerden çıkacak... Evine taşınacak.

Tek eksiği kalmış... Ev boyanacak.

Ama... Fırsatçı çok.







Boyacı, depremden önce 30 bin liraya boyanan ev için şimdi 50-60 bin lira istiyor.

Bu parayı kabul etseniz bile... Sırada beklemeniz gerekiyor.

Boyacıya 60 bin lira ödeyen depremzede, ağır hasarlı bir binanın duvarına şunları yazmış:

"Sizi de unutmayacağız boyacılar... Malatyalıların gözünü iyi boyadınız."

SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A

Malatya, daha önce de depremi yaşamıştı... 2020'de.

Devlet hemen yaraları sarmıştı... TOKİ, kalıcı konutlar yapmıştı.







Gittik... O evlerin bulunduğu yerleri gezdik.

Evler sapasağlam.

TOKİ, hem sağlam zemine ev yapmış... Hem de sağlam yapmış.

DEPREM ZAMMI

Temelli Caddesi... Hasan Bey Caddesi... Akpınar Mahallesi... İskender Mahallesi... Sarıcıoğlu Mahallesi... Çavuşoğlu Mahallesi... Malatya'nın en hasarlı yerleri.

Gezerken... Sağlam bir bina gördük.

Eski ama hasarsız.

Bir dairesi satılık... Fiyatını sorduk... "3 milyon lira."

Deprem öncesi... Aynı binada başka bir daire satılmış... "1 milyon 250 bin liraya."

REKABETTEN KARDEŞLİĞE

Eskiden... Malatya ile Elazığ arasında tatlı bir çekişme vardı... Rekabet.

Hatta... Bazı kırıcı, incitici olaylar, ölçüsüz şakalar bile yaşanmıştı.

Deprem... Her şeyi unutturmuş.

Asrın felaketinde Malatya'nın imdadına, yardımına ilk koşan il Elazığ.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Allah, Elazığlılardan razı olsun" dedi:

- Bize ilk hayat öpücüğünü Elazığ verdi... Dünya böyle bir kardeşlik görmemiştir... Elazığlı, mendilini çıkardı ve Malatyalının gözyaşlarını sildi.

VEFA OTOBÜSÜ

Malatya Valisi Hulusi Şahin, mini paketler hazırlatıyor.

Hani... Mevlit şekeri... Ya da nikâh şekeri gibi.

Kutucukta... Malatya kayısısı olacak.

Valilik... Belediye... Ticaret Borsası... Gastronomi, Turizm ve Tanıtma Derneği organizasyonu... Bir otobüs hazırlanacak... Üzerinde Malatya resimleri.

Vefa otobüsü yola çıkacak.







Depremde... En çok yardım yapan illere teşekkür ziyareti yapılacak... Tam 20 ile.

İlk teşekkür Elazığ'a.

Sonra otobüsün direksiyonu Sivas'a... Van'a çevrilecek.

Erzincan'a da gidilecek, Balıkesir'e de.

Otobüsten... Kalabalıklara, mini paketler atılacak.

Yardım... Yardıma teşekkür... Vefa... Yüce değerler.

TİCARET

Dün de altını çizdik... Çok önemli.

İnsanlar sokağa çıkacaklar... Dükkân görecekler... Alışveriş yapacaklar... Sohbet edecekler.







Konteyner dükkânlar... Konteyner marketler... Konteyner ayakkabıcı...







Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Yöresel Ürünler Üretici Pazarı ve bir parkın içindeki Peynirciler Çarşısı.







Ve yüzlerce konteyner işyeri... Eczane... Telefoncu... Kebapçı... Malatya'yı canlandırmış.

SABAH YÜRÜYÜŞÜ... YARIN



Sabah... Saat 08.00... Telefon... Arayan Selahattin Gürkan... Büyükşehir Belediye Başkanı:

- Neredesiniz? Kahvaltı yaptınız mı?

- Hayır... Sokaktayız... Enkazların arasında sabah yürüyüşü... Birazdan otele döneceğiz.

- Hemen geliyorum... Şehri birlikte gezeriz.

Yarın... Malatya'dan... Deprem bölgesinden notlara devam.