Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça... Koylar... Tekneler... Turistler.

Bölgede mevsim... Sarı yaz.

Ekonomi... Sınır ötesi harekât... İsrail- Filistin çatışması... Siyaset... Yerel seçim konuşuluyor ama... Gündemin ikinci sırasında.







Ana gündem... Sıcak gündem hâlâ turizm.

Ekim sonuna, sarı yaz bitene kadar turizmin gündemden düşmeyeceği belli.

İdris Akbıyık... Muğla Valisi... Dedi ki:

- 2.5 milyon turist barajı, ağustosta aşıldı... Yıl sonuna kadar 3 milyonu geçer.

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NİMETE HÜCUM



Muğla... İki havalimanı var... Milas- Bodrum... Ve Dalaman.

10 sınır kapısı... 5'i Bodrum'da.

Vali İdris Akbıyık, "Allah, her nimeti vermiş" dedi.

Turist de nimete koşuyor.

Muğla... Otel yatak kapasitesi, 230 binin üzerinde.

Belediye belgeliler hariç... Pansiyonlar hariç.

Sahillerde... Bodrum'da otel inşaatları tam gaz.

Hele gelecek haftadan itibaren ortalık şantiyeye dönecek... Zira, inşaat yasağı sona eriyor.

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RUS GELDİ AŞKA



Yabancı turistin yüzde 50'ye yakını İngiliz.

İkinci sırada Ruslar.

Rus oligarkların dev yatları hâlâ koylarda.

"Rus geldi aşka, Rus'un aşkı başka" bir kitap adıydı... Şimdi bir turizm gerçeği.

O kadar çok ülkeden turist var ki... Muğla'da yaygın söylem... Turistlerin de dilinde... İdris Akbıyık, "Dünya Valisi".

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SORUN... SEZONU UZATMAK



Muğla'nın derdi... Aslında turizm bölgelerinin tümünün derdi:

Turizmi çeşitlendirmek... 365 güne yaymak.

Tarih turizmi... Kültür turizmi.

Burası öyle bir bölge ki... Toprağı kazıyorsunuz, tarih fışkırıyor... Vali İdris Akbıyık, devam eden kazıları saydı... 10'un üzerinde.

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DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ



Barış Saylak... Muğla Tarım İl Müdürü... Tarımı konuşurken söz denizden açılınca... Dedi ki:







13 yerde deniz dibi temizliği yapılıyor.

19 bin 412 metrekare hayalet ağ toplandı.







Denizden neler çıkmıyor ki? Otomobil lastiği... Yüzlerce su bidonu... O kadar çok ki.

Ev eşyaları... Halatlar... Eski bavullar, çantalar... Aklınıza ne gelirse.







Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sadece tarımla, ormanla değil, denizi temizlemekle de uğraşıyorlar.

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AROMATİK MERKEZ



Barış Saylak anlattı... Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde Muğla'yı, Kümelenme Merkezi seçmiş.

Dağlar... Ormanlar... Kekik, karabaşoğlu otu, defne, salep dolu... Yüzlerce aromatik bitki.

Tarım İl Müdürlüğü, 3 yılda, 5 milyondan fazla aromatik bitki fidesi dağıtmış... Köylüye.

Şu anda, 6 bin 500 dönüm arazide aromatik bitki yetişiyor.

İyi de para ediyor... Köylü memnun.

Unutmadan... Muğla'nın yüzde 68'inin orman olduğunu söylemeliyiz.

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ÖNCELİK... EĞİTİM



Muğla Valisi İdris Akbıyık ile yeni yıla girerken birlikteydik... Hakkâri'de.







İlçe ilçe... Okul okul dolaşıyordu.

Muğla'da da... Aynı tempoda... İlçeler... Dağ köyleri... Vali Akbıyık okullarda... Öğrencilerle... Öğretmenlerle.

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BİR DE YHT OLSA



Hayati Nizamoğlu... Yerel HAMLE Gazetesi'nin sahibi... Çarşıyı, pazarı birlikte dolaştık.

Muğla merkezde... Sebze, meyve sahillerden ucuz.

Lokantalar da öyle.

Bodrum'da... Fiyat etiketleri uçuyor.







Şehir merkezinde ise... Rahatsız edici, uçuk fiyatlar yok.

Muğla'da 3 milyon liraya ev alabilirsiniz... Bodrum'da imkânsız.

Muğla'nın sorunlarını, beklentilerini konuşurken... Hayati Nizamoğlu, "Yüksek Hızlı Tren istiyoruz" demişti.

Çarşıda... Sebze, meyve pazarında... Esnaf lokantasında aynı isteği dinledik.

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'KIZ ALACAKSAN MUĞLA'DAN'



Muğla'yı gezerken... Kenan Evren'in, Muğla meydanındaki konuşmasını hatırladık.

12 Eylül 1980 darbesinin lideri Evren Paşa, il il dolaşırken Muğla'ya da gelmişti.

Ve... Konuşmasının başında... "Ev yapacaksan tuğladan, kız alacaksan Muğla'dan" demişti.

Evren... Cumhurbaşkanlığı sona erince... Marmaris'e yerleşti... Armutalan'a.

Sonra... Yaylaya taşındı... Muğla'ya yakın... Karabağlar.

En son durağı ise Bodrum oldu... Yalıkavak.

Muğlalılara sorduk:

- Neden, kız alacaksan Muğla'dan?

Uzun uzun anlattılar... Özetleyelim:

Muğla'nın kızı tasarrufludur... Kışlığını yazdan hazırlar.

Uyumludur... Kayınpederine, kayınvalidesine saygılıdır.

Çalışkandır.

Çeyizi güçlüdür.

Dededen, babadan... Sahilde arazisi de vardır.

Muğlalıları dinleyince... "Kenan Paşa haklıymış" dedik.

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MEMECİK



Zeytin... Zeytinyağı... Bölgenin geçim kaynağı.

Barış Saylak anlattı... 17 milyonun üzerinde zeytin ağacı.

Memecik, bölgeye özgü bir zeytin türü. Vali Akbıyık bize bir şişe Memecik... Soğuk sıkım zeytinyağı hediye etti... Teşekkürler.

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HAYAT KİMLERE GÜZEL?



Karadeniz... Sahil şeridimiz... Bin 719 kilometre.

Ege... 3 bin 265 kilometre.

Akdeniz... 2 bin 25 kilometre.

Marmara... Bin 474 kilometre.

Muğla ise... Bölgelerle yarışan il konumunda... Tam bin 484 kilometre kıyı şeridi.

Bakanlık belgeli 26 marina... 7 bin 43 yat kapasitesi.

Deniz turizmi tam gaz... Bin 512 yat... Günlük geziler devam.

Ekonomik kriz... Hayat pahalılığı... Bazılarını hiç etkilemiyor... Hayat onlara güzel... Vur patlasın, çal oynasın.

Kimler mi?

Bizim tepedeki yüzde 10'luk kesim... Ve... İngilizler... Ruslar... Almanlar... Polonyalılar... Hollandalılar.

***

ARKASI YARIN



Siyaset... Yaklaşan yerel seçim... Bölgenin birinci partisi CHP'nin içi... Havada uçuşan aday isimleri.

Muğla notları bitmedi.

Yarın devam edeceğiz.