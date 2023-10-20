Kocaeli Kartepe... CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı... 15 Ekim 2023... Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:

"Partiyi kim televizyonlarda tartışma konusu yaparsa onu partiden ayıracağım."

Blöf... Boş laf... Geçiniz.

Parti içi tartışma CHP'nin genlerinde... Kimyasında... Doğasında var.

Kurultay sandığından Kemal Kılıçdaroğlu da çıksa... Özgür Özel de çıksa... Tartışma/kavga devam eder... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin.

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İllerde durum



Kemal Kılıçdaroğlu, il kongrelerinde açık ara önde gidiyordu.

Fakat... İstanbul kongresini değişimciler alınca... Özgür Özel grubu, aradaki farkı kapatmaya başladı... İstanbul sonrasında bazı illerde değişimciler kazanmaya başladı.

İstanbul önemli... Zira... 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda oy kullanacak her yedi delegeden biri İstanbul'dan.

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Ak mı, kara mı?



Bildiğiniz fıkra... Allah, sağlıklı ve uzun ömür versin Recai Kutan ağabey, çok anlatır.

Adam... Berber koltuğuna oturmuş:

- Berber... Söyle bakalım... Saçım ak mı, kara mı?

- Biraz bekle... Az sonra keseceğim, saçın önüne dökülecek... Ak mı, kara mı görürsün.

Kurultay sandığı da o hesap. Kimin saçı ak, kiminki kara? Oylar sayılınca belli olacak.

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İmza başka, oy başka



Zaman tüneline bir göz atalım... 5 Eylül 2014... CHP kurultayı.

Muharrem İnce... Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında genel başkan adayı.

İnce'nin aday olması için imza veren delege sayısı... 177. Kurultay sandığından İnce'ye çıkan oy ise... İki katından fazla... 415.

Önemli olay... Derin siyaset... Sandığın cilvesi.

Delege... Genel merkezden korkuyor, gönlündeki adaya imza vermiyor... Ama... Gizli oylamada gerçek düşüncesini ortaya koyuyor.

Al sana ders... Tabii anlayana.

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'İnanç' kaybolunca



Behçet Kemal Çağlar... Şair... Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı yazan isim.

25 Ocak 1949... Ünlü şairin CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazı:

"En iyimseriniz, en taşkın savunucunuz olan ben, artık inancımı kaybetmiş bulunuyor, CHP'den ve milletvekilliğinden istifa ediyorum."

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İsmet Paşa bile...



Boşuna söylemiyoruz, "CHP'de bu kavga bitmez" diye.

CHP'nin tarihi bir anlamda parti içi çekişmeler... İhraçlar... Ve istifalar tarihidir.

Unutmayalım ki... İsmet İnönü bile, 49 yıl üyesi olduğu, 33 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'den istifa etmişti... 5 Kasım 1972.

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Gerekçe



Şemsettin Günaltay... Başbakanlığa atandı... 15 Ocak 1949.

Ve... 24 Ocak 1949'da... İstifa mektubunu yazdı.

"Atatürk devrimlerinden taviz verildiği gerekçesiyle..." CHP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.

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Keser döner, sap döner



Ankara ve İzmir... Kemal Kılıçdaroğlu'nun.

İstanbul... Edirne, Manisa, Bilecik, Denizli, Karaman, Aksaray, Niğde, Tokat, Rize, Malatya, Isparta, Kars, Muş, Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Sinop, Kastamonu... Özgür Özel'in.

Diğer iller... Yine Kılıçdaroğlu'nun.

Kongrelere bakılınca... Kâğıt üzerinde hesap böyle.

Ama siyaset bu... Keser döner, sap döner, sandık ortaya konulunca, hesap döner.

Kimse bugünden kâğıt üzerindeki hesaba bakıp da... Kendi kendine... Gelin güvey olmasın.

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Karaoğlan'ın istifası



Bülent Ecevit'in Hatıraları... Mehmet Çetingüleç'in kitabı... Sayfa 176... Ecevit diyor ki:

"12 Eylül 1980 ihtilali olmasaydı, CHP bölünecekti."

Bölünmenin nedeni... Ecevit'in söylemiyle, "CHP'nin tutuculaşması ve halktan kopması."

Bunları söyleyen, sıradan biri değil.

Karizma... Karaoğlan... CHP'nin oyunu, 5 Haziran 1977 seçimlerinde yüzde 42'ye tırmandıran lider.

Ecevit bile... Genel başkanı olduğu partiden öylesine umudunu kesmiş ki... Dayanamıyor... Ve... CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ediyor... 30 Ekim 1980.

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Arabesk



Cumhuriyet Halk Partisi... Atatürk'ün kurduğu parti... Cumhuriyet ile yaşıt... Koca bir çınar.

Fakat... Kökler ile dallar arasında ciddi sorunlar var.

"Solu derleyip toparlayacağım" diye yola çıkıyor... Ama siyaset üretemiyor... Ve milliyetçi, muhafazakâr denizlere yelken açıyor.

Asıl/tarihi/geleneksel oy tabanının güvenini kaybediyor.

Sağ seçmenden de beklediği iltifatı göremiyor. CHP yalpalıyor... Bocalıyor... Savruluyor.

Koskoca parti... Her geçen gün biraz daha arabesk bir hâl alıyor.

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İki dev yazar



Türk edebiyatının anıt isimleri... Atatürk'ün çevresinden unutulmaz iki yazar... Yaban... Kiralık Konak... Sodom ve Gomore kitaplarının yazarı... Yakup Kadri Karaosmanoğlu... CHP'den istifa etti... 14 Ekim 1962.

Ve... Çankaya... Zeytindağı... Babanız Atatürk kitaplarının yazarı... Fatih Rıfkı Atay... 10 Aralık 1962'de... CHP'den istifa etti.

Fatih Rıfkı Atay'ın istifa yazısını okumak ister misiniz? Kelimesi kelimesine... Noktasına, virgülüne dokunmadan:

"Hiç sarsılmasız Atatürk'e bağlı kaldığım için, Atatürk'e ihanet edenlerin baskısıyla bir gün savunma hakkımı bile kullanamayarak partiden kovulmak çok acı geleceğinden, şimdiden Allah'a ısmarladık."

Yeter mi?

Saymaya devam edelim mi?

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Prof. Güneş'ten tarihi ders



Cumhuriyet Halk Partisi bir travma geçiriyor... Kendisini yenileyemiyor... Siyaset üretemiyor... İtiraz adresi olmaktan çıkamıyor.

Aspirin tedavisiyle günü kurtarmaya çalışıyor.

CHP siyasetinin efsanevi isimlerinden Profesör Turan Güneş'in, 4 Kasım 1979'da... CHP'nin 8. Olağanüstü Kurultayı'nda... Kürsüde söyledikleri bugün hâlâ geçerli.

O konuşmayı al... Kasım 2023 kurultayında tekrarla... Kimseden gık çıkmaz:

"Sayın Genel Başkan!..

Siz partinin her kademesine ölü sessizliği getireceksiniz, sonra da buna demokrasi diyeceksiniz.

Ben bunu kabul etmiyorum.

Bu partide bir genel başkanlık sorunu vardır."