Yunus Emre Türk Kültür Merkezi... Kürsüde Elena Solcuner... Türk gazetecilere, "Hoş geldiniz" konuşması yapıyor... Türkçe olarak. Sonra... Anastasiya Golubeva, kürsüye çıkıyor.

Konuşması yine Türkçe... Türkiye'yi övüyor... Türkiye-Rusya dostluğunun önemini vurguluyor.







Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Ülker'e dönüyoruz:

- Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorlar.

Mehmet Ülker, "Burada öğrendiler" diyor.

- Bugüne kadar, Türkçe kurslarına katılanların sayısı 10 binin üzerinde.

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Hava durumu



Televizyon... Akşam haberleri... Ardından hava durumu... Moskova... St. Petersburg... Novosibirsk'te hava sıcaklıkları, yağış durumu.

Sonra... Dünyanın bazı büyük şehirleri sayılıyor.

İstanbul... Elbette.

Ardından... Antalya'da hava durumu... Alanya'da hava durumu.

Hatta... Öylesine ayrıntılı ki... Ruslar, Bodrum'daki, Alanya'daki deniz suyu sıcaklığıyla bile ilgililer.

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Türk dizileri



Rus devlet televizyon kanallarında... Özel televizyonlarda... Türk dizileri.

Ben Bu Cihana Sığmazam... Kardeşlerim... Ateş Kuşları... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... Aldatmak... Diriliş Ertuğrul... Kuruluş Osman... Yalı Çapkını... Kızılcık Şerbeti... Sen Çal Kapımı... Kara Sevda... Muhteşem Yüzyıl.

Rusya'da, kablolu yayın yapan bir TV kanalı var... Bu kanal, sabahtan akşama... Bütün gün, Türk dizilerini yayınlıyor.

Yayınlar... Ya dublajlı... Rusça.

Ya da Rusça altyazılı olarak Türkçe.

Mihmandarlarımızdan Şuşa, "Ben Türk dizilerini internetten izliyorum... Türkçe olarak" dedi.

Ve... Nedenini açıkladı:

- Türkçemi ilerletmek için.

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TASS... Sürpriz hediye



Ziyaretimiz anısına dünyaca ünlü TASS Haber Ajansı yönetiminin bizlere hediyesi.

Kadife kaplı bir mücevher kutusu.

Kutunun içinde... Bir USB.







Ve... Türkçe ve Rusça... Şu yazı:

Gücün Formülü adlı televizyon dizisinden belgesel film... Recep Tayyip Erdoğan.

Ay yıldız... Ve Erdoğan'ın fotoğrafı... Eli göğsünde.

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Bir Rus atasözü



Tarihi bir bina... Binada ünlü lokanta... Puşkin Restoran.

Sevdiği kadın uğruna düello yapan ve hayatını kaybeden... Rusların ulusal şairi Aleksandr Puşkin'in adını taşıyan... Buram buram tarih kokan... Dekoru göz kamaştıran... Klasik Rus mutfağı lezzetleri sunan... Dünyaca ünlü restoran.

Akşam yemeği... Davet sahibi, TASS Genel Direktörü Andrey Kondrashov.







Yemekte... Her şey konuşuluyor... Rusya-Ukrayna Savaşı... Türkiye'nin tavrı... İsrail-Filistin- Hamas üçgenindeki gerilim... Ve yine Türkiye'nin izlediği yol... Ortadoğu... Batı... Enerji politikaları...

Yemek sonrası otelimize dönüyoruz... El Cezire'nin yorumcusu Esra Karahindiba ile birlikte.

Yanımızda TASS Haber Ajansı'nın bir üst yöneticisi var... Diyor ki:

Birleşmiş Milletler Konseyi genişletilirse... Konseye dâhil edilecek ilk ülke Türkiye olur.

Zira... Bu konuyu ilk gündeme getiren ve "Dünya beşten büyüktür" sözünü söyleyen lider Erdoğan.

Rusya'da bir söz var... Sabah kim erken kalkarsa terliği o giyer.

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Bira pazarı



Rusya'daki en büyük 100 yabancı şirket arasında Türk şirketleri de var.

İnşaat alanında... Ve değişik alanlarda.

İçki tüketiminin çok olduğu Rusya'da... Bira pazarında bile Türkiye var. Türk birası...

Tercih edilen içki.

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Menkul piyasa



Antalya'da... Yabancıya mülk satışı... İnişli çıkışlı... Yıldan yıla değişiyor... Nedeni belli... Savaş... Kriz.

2021... Yabancılara 12 bin 384 konut sattık.

2022... 21 bin 860 konut... Artış yüzde 76.

2023... Geçen yılın gerisinde... Ama şu son aylarda artış var... Özellikle de Alanya ve Kemer bölgelerinde.

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Moskova-Alanya hattı



Mehmet Ali Dim... Alanyalı.

DİM Medya Grubu sahibi... Yeni Alanya Gazetesi... DİM TV.

Ve... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı.

TASS Haber Ajansı'ndaki açık oturumda dedi ki:

- Alanya'da... Sanayi Çarşısı'nda... Bir Rus, işyeri açtı... Araç tamircisi... Müşterileri Alanya'daki araç sahibi Ruslar... Şimdi Türk müşterileri de var.

Rus gelir ve Alanya'da, tamirhane açar da... Bizimkiler hiç boş durur mu?

Moskova'da... Çarşıda... Her sektörde Türk var.

Müşterileri... Elbette Ruslar.

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İlgi ve bilgi



Çalıştay... Açık Oturum... Rusya- Türkiye İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü.

Çalıştayda gözledik ki... Rusya, Türkiye ile her alanda işbirliğinin güçlenmesini istiyor.

Yuvarlak masa toplantısında... TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Gürman Mihail'i dinledik.







Çay molasında... TASS Baş Editörü Petrov Mihail ve Dış Politika Haberleri Editörü Şarifulina Yulia ile sohbet ettik.

Sohbete Bekasov Yevgeniy de katıldı... Rossiya 24 TV Kanalı Baş Editörü.







Bize öyle sorular sordular ki... Şaşırdık kaldık.

Türk siyaseti... Partiler... Seçim... Ekonomi yönetimi... Mehmet Şimşek... CHP'nin içi... Ruslar, Türkiye ile çok ilgililer.

Türkiye konusunda çok bilgililer.

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Piyasanın nabzı... Yarın



Çarşı pazar... Rusya'da Türk ürünleri... Yiyecek, giyecek.

Sevindiğimiz görüntüler... Ve üzüldüklerimiz.







Yazılacak çok şey var.

Yarın devam edeceğiz.