DİYARBAKIR

Ekonomi... Tarım... Turizm... Çarşı/pazar... Sokak... Ciğerci... Kadayıfçı... Hepsini yazacağız.

Ama... Önce siyaset... 2002-2023... CHP'nin seyir defterine birlikte göz atalım.

7 Haziran 2002... CHP'nin aldığı oy yüzde 5.92.

22 Temmuz 2007... Büyük gerileme... Yüzde 2.01.

12 Haziran 2011... Ufacık kıpırdanma... Yüzde 2.32.







7 Haziran 2015... Dibe vuruş... Yüzde 1.31.

Hükümet kurulamadı... Seçim yenilendi... Tarih 1 Kasım 2015... CHP yerinde saymaya devam... Yüzde 1.96.

24 Haziran 2018... Değişen pek bir şey yok... Yüzde 2.50.

Ve... Son seçim... 14 Mayıs 2023... CHP'de büyük sıçrama... Yüzde 7.70... Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Milletvekili.

İşte CHP-HDP dayanışmasının... İşbirliğinin fotoğrafı.

1. Eğer... HDP desteklemeseydi, CHP Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir miydi?

2. Bölge gerçeği... Siyaset dün 2 partiliydi... Bugün yine iki partili... AK Parti ve YSP.

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Şimdi... Güneydoğu zamanı



Diyarbakır... Batman... Şanlıurfa... Mardin... Midyat... Yaz devam ediyor.







Çarşılar... Kahvaltı salonları... Turist kaynıyor... Yerli turist.

"Çayımı içmeden geçmeyin" diyen Ömer Ak'ın mekânında (Ak Elektronik) mola:







- Ömer, anlat bakalım... Diyarbakır ne âlemde?

- Seçimden sonra piyasada hareketlenme başladı... Güzel gidiyor... Rabbim, huzurumuzu bozmasın... Bozanlara da Allah hakkımızı bırakmasın.

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Hasan Paşa Hanı



Tarihi han... Şehrin merkezinde... Diyarbakır'ın simgesi Ulu Cami'nin karşısında... Osmanlı mirası... Yapım tarihi 1573.

AVM gibi... Hediyelik eşya satanlar... Kafeler... Kahvaltıcılar.

Köşem Cafe Kahvaltı Nargile... Mustafa'nın Kahvaltı Dünyası... Hasan Paşa Kahvaltı Evi... Kahvaltı Sarayı... Kahvaltıcı Kadri.

Han kalabalık... Nabız tutulacak yer.

Oturduk... Ve Diyarbakırlıyı dinledik...

Özetleyelim:

Cevdet Yılmaz... Bölgenin evladı... Bingöllü... Hemşerimiz sayılır... Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu... Geldi... STK'larla, kanaat önderleriyle toplantı yaptı... Hâlimizi sordu... Derdimizi dinledi.

Mehmet Şimşek... O da hemşerimiz sayılır... Batmanlı... Ekonominin direksiyonuna geçti... Büyük hava yaptı.

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Huzur bereketi



Diyarbakır'da... Dikkatimizi çekti... Çarşıda, 4 sektörün işleri iyi.

Kahvaltıcılar... Dolup taşıyor... 25-30 çeşit yiyecek... Sadece peynir 5 çeşit. Serpme kahvaltı... 150 lira... 200-250 lira... Yerine göre.

Ciğerciler... Çok kişi kahvaltıyı ciğerle yapıyor.







Ciğerci... O kadar çok ki... Ciğerim Ocakbaşı... Onur Ocakbaşı... Ciğerci Ramazan... Tatarın Yeri... Ciğerci Hüsnü... Ciğerci İsmail.

Ciğer... Ayran... Salata... Biber... Soğan... Su... 150-200 lira arası.

Tatlıcılar... Sıtkı Usta... Hacı Levent... Şehmus Usta... Gazioğlu... Sait Usta... Hangi birini sayalım?

Kadayıf... Bol fıstıklı... Kilosu 350 lira.







Baklava... 360 lira.

Ve baharatçılar... Çok... En meşhuru, 128 yıllık... Dededen toruna Baharatçı Kör Yusuf.

Patron Seyaf Onur... 800 çeşit ürün olduğunu söyledi.

- Seyaf... İşler nasıl?

- Çok şükür... Allah, bugünü aratmasın... Huzurumuzu bozmasın.

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'Şükür'



Cemil Çiçek'in bir sözü var... "Adı Şükrü olan çok... Fakat şükreden az."

Diyarbakır'da... Şükrü de çok... Şükreden de.

Hava sıcak... Gazi Caddesi... Serinlemek için bir şey içeceksiniz... Limonata 7 lira... Şerbet 5.

- Hemşerim... İşler nasıl?







- Allah'ıma bin şükür.

Sur içi... Yanık Çarşı... Liceli Hüseyin Akdal... Çaycı Hüseyin.

Çeşit çeşit çay var... El Zeyna... Camelon... Mahmood... Kürdi... Halep... Fırat... Oğuztürk.

- Hüseyin, hâlin nicedir?

- Elhamdülillah... Çok şükür.

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Beğendik... Sevindik



Asrın depremi... Diyarbakır'da... 5 bin 459 ağır hasarlı bina... Yıkımlar devam ediyor.

Merkeze 20 kilometre mesafede yeni bir Diyarbakır kuruluyor... Karacadağ eteklerinde... Sağlam zemin.

22 bin konut yapılacak... AVM... Okullar... Hastane... 100 bin nüfus demek.

İnşaat alanında... Hummalı bir çalışma var.

2024... Mart... 6 bin konutta hayat başlayacak.

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Şehir hastanesi



İhtiyaçtı... Hem de büyük ihtiyaç... Yapılacak... Metropol ilçe Kayapınar'da.

Ölçü, büyük tutulmuş... Doğrusu da bu... Bin yataklı.

Sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye hizmet verecek.

İnşaat temel aşamasında.

Dileriz, 2024'te hizmete girer.

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Kültür Yolu



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kutluyoruz.

Kültür Yolu Festivali projesi tutmuş.







14-22 Ekim... Diyarbakır... Sur Kültür Yolu Festivali.

Diyarbakır... Bakan Ersoy'u bekliyor.

Simge... Merve Özbey... Fatma Turgut... Murat Dalkılıç... Ferhat Göçer... Derya Uluğ... Bengü... Alişan... Ve... Oğuzhan Koç'u.

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Haklı talep



Diyarbakır Havalimanı... Modern bir yapı... İnen ve kalkan uçak çok.

Ama... Çok kişiden aynı sızlanmayı dinledik:

- Ankara'ya günde 2 sefer var... Bir sabah, bir de akşam... Yetmiyor... Sefer sayısının artmasını istiyoruz.

Yerden göğe kadar haklı talep.

Uçak biletleri pahalı... Buna rağmen uçakta boş koltuk yok.