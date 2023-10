MUĞLA

Türkiye... Bulunduğu coğrafyanın büyük ve güçlü ülkesi.

Ateş çemberinin ortasında, huzur adası.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda izlediği politika doğru.







İsrail-Filistin büyük krizinde sergilediği soğukkanlı, uzlaşı eksenli tavır da doğru.

Öyle olmasaydı... Türkiye, 2023'te turizm patlaması yaşar mıydı?

Öyle olmasaydı... Yanıbaşımızdaki İsrail-Filistin yangınına rağmen, Türkiye'ye turist yağar mıydı?

***

BALIK EKONOMİSİ



Muğla'dan... Rusya, Japonya, Çin, Kanada ve Amerika'ya... Toplam 84 ülkeye... Balık ihraç edildiğini... Biliyor muydunuz?

Barış Saylak anlattı... Tarım İl Müdürü.







2022... Su ürünleri ihracatı 125 bin ton.

İhracat geliri... 804 milyon dolar.

2023... Beklenti... Bir milyar doların üzerine çıkmak.

Denizde kültür balıkçılığı... İç sularda ve yaylalardaki kaynaklarda alabalık... Muğla ekonomisi için önemli getiri.

***

PAZAR YERİ



Perşembe pazarı... Köylü, ürünü getirip satıyor.

Ama... Pazar, diğer günler de açık... Tabii perşembe günü gibi canlı değil.

Kapalı pazar yerini, gazeteci dostumuz Hayati Nizamoğlu ile birlikte gezdik.

Sebze, meyve çok.

Fiyatlar... Sahillerdeki gibi uçuk değil.

Sahile... Bodrum'a, Marmaris'e inince... Etiketler, uçuşa geçiyor.

***

AT İLE ARPA KAVGALI



Bölgede CHP güçlü olunca...

Kahvede, lokantada... Merkezde, ilçelerde... CHP'yi konuşan çok.

Kimi... "Değişim" diyor.

Kimi... "Sadece Genel Başkan değişikliği ile değişim gerçekleşmiş olacak mı?" diye soruyor.

CHP... Merkezde... İlçelerde... Belediye başkanlığına kimleri aday gösterecek?

Kurultay sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa... Adaylar başka... Sandıktan Özgür Özel çıkarsa... Adaylar daha farklı.

Gördüğümüz manzara şu: Sadece Muğla'da değil... Her yerde... CHP'de... At ile arpa kavga halinde.

***

DİLERİZ Kİ...



İdris Akbıyık... Muğla Valisi.

Hakkâri'de sokaktaydı... Halkın içinde... Çarşıda... Pazarda.







Muğla'da da öyle... Sokağı seviyor... Halkın arasına giriyor... Sorunları dinliyor... Sohbet ediyor.

İdris Akbıyık'ın heyecanı, dileriz ki... Yerinden kalkmaya üşenenleri harekete geçirir.

Özellikle de yerel yöneticileri.

***

EMEKLİYE 5 BİN



Haftalardır bekleniyordu... Müjde... Pazartesi akşamı nihayet geldi:

"Emeklilere kasım ayında 5'er bin lira."

Sokak ne diyor? Sıcağı sıcağına:

Çalışmayan emekli memnun.

Çalışmaya devam eden emekli hayal kırıklığı yaşıyor.

Hayati Nizamoğlu... Ki o da alamıyor.

Kendisi gibi çalışmaya devam eden emeklileri teselli ediyor:

- Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a kalsa hepimize ikramiye verirdi... Ama seçimden sonra, hele de Mehmet Şimşek'i kabineye alınca... İşler sıkı tutuluyor.

***

ŞEHİR HASTANESİ



Çarşıda, pazarda... Esnafa, emekliye... Sorduk:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteğiniz var mı? O kadar çok kişi, "Şehir hastanesi istiyoruz" dedi ki.

***

KAMUOYU



Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları... Demokrasinin olmazsa olmazı.

Muğla'da... Kamuoyu, siyasete ve partilere nasıl, hangi gözle bakıyor?

14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri için kamuoyu yorumu: "Son 20 yılın en popülist seçimi oldu."

31 Mart 2024... Yerel seçim... Kamuoyu ne diyor? Dinledik... Gözlemimiz: "Erdoğan'a... Ekonomi yönetimine avans verilmiş... İktidar bunun kıymetini bilmeli."

Gözlem 2... Muhalefetle ilgili... Muhalefet, kamuoyunda hayal kırıklığı yaratmış... Yeni bir avans mı? Hayır... Göremedik.

***

KONUŞULUYOR Kİ...



Muğla... CHP'nin güçlü olduğu illerden.

14 Mayıs 2023... CHP'nin aldığı oy yüzde 37.59. AK Parti yüzde 24.50.

Martta... Yerel seçimde ne olur?

Osman Gürün... CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı... Aralıksız 24 yıldır başkan... 1999'dan bu yana.

Değişim demişken... İl kongresi yapıldı... Değişimciler kazandı... Avukat Zeki Can Balcı.

AK Parti'nin şansı nedir? Aday çok önemli... AK Parti kimi aday gösterecek?.. Herkes bunu konuşuyor.

AK Parti ile MHP ittifak yaparsa... İyi Parti seçmeninden de oy akarsa... Şansı olabilir.

İyi Parti... 14 Mayıs'ta yüzde 17.04 oy aldı. Bir milletvekili çıkardı.

Ama... İyi Parti, lastiği patlamış araç gibi... Yalpalıyor.

***

ZEYTİN... MADEN... ÇİLEK



Muğla denilince akla hemen deniz... Kum... Güneş... Turizm... Bodrum... Marmaris geliyor.

Ama dolaşınca... Görüyorsunuz ki... Zeytin... Zeytinyağı... Bölge için çok önemli... Tarımsal ekonominin can damarı... Kaliteli zeytin üretimi ve zeytinyağı teşvik ediliyor... Unutmadan... Zeytinyağı kalite yarışması, 39 yeni markanın oluşmasına yol açtı.







Madencilik de önemli gelir kaynağı.

Krom... Boksit... Manganez... Mermer... Linyit.

Mermercilik... Türkiye sıralamasında 6'ncı.

İstihdam... 8 bin kişi.

İhracat... 60 milyon dolar.

Şu anda 82 ocakta ve 102 fabrikada üretim devam ediyor.

Madencilik sektörü, halinden memnun.

Ve... Çilek projesi... Sofralarınıza 4 mevsim Muğla çileği gelmesi için üretim alanları yüzde 240 artırıldı. 426'sı kadın, bin 444 vatandaşa istihdam sağlandı.