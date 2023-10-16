Antalya'da, Bodrum'da denize giriliyordu.

İstanbul'da hava günlük güneşlikti.

THY... Konforlu bir uçuş... Saat 13.50... Moskova'dayız.

Hava soğuk... Yedi derece.

Akşama doğru daha da soğudu.

Gece ise... İki derece.







Hazırlıksız gelmişiz... Donacağız.

Dostlar... Sağ olsunlar.

Cengiz Özdemir... EkoTürk-TV Yönetim Kurulu Başkanı... İki paltoyla gelmiş... Birini bize verdi.

Esra Karahindiba... El Cezire yorumcu... Elinde bir "bere." Hemen başımıza geçirdi.

"Rus'un Türkiye aşkı" daha iyi anlaşılıyor.

Alanya'da, "yaz devam ediyor."

Moskova'da... Bırrr... İnsan donuyor.

***



Antalya'ya hücum



Tereciye tere satılır mı?

unca yıllık Türk gazeteciye, Türkiye anlatılır mı?

Bu da oldu... Gazeteci, doktor, mühendis pek çok Rus, bize "İstanbul'u... Alanya'yı... Bodrum'u" anlattı... Şaka gibi.

"Evlerinin" fotoğraflarını gösterdiler... Türkiye'deki evlerinin.

Türkiye'de... Yabancıya konut satışında... Ruslar ilk sırada. 2022... Türkiye'de konut alan Rusların sayısı... 16 bin 312.

2022... Antalya'ya hücum... Satılan her üç konuttan biri "yabancıya... Çoğu Rus."

***



Unutmadan



Merak ettik... Sorduk... Ve öğrendik.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte, Türkiye'de konut alan Ruslar'ın sayısında hızlı bir artış olmuş.

Unutmadan;

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politikayı öven övene.

TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Kondraşov da övdü.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komite Başkanı Karasin de.

Ve... Konuştuğumuz Rus gazeteciler de.

***



Dikkat, dikkat!



Türkiye'den Rusya'ya gelecek olanların ilgisine, bilgisine, dikkatine!

Sakın ha sakın, "kredi kartına" güvenmeyin... "Geçmiyor."

Batı'nın "yaptırımları" ile birlikte, kredi kartı da "sizlere ömür."

Gelirken... Cebinizde mutlaka "Dolar" bulunsun.

***



Döner



Moskova... Uluslararası Hava Limanı.

Lokanta... Kafe... Ve "Döner."

Elbette... "Bizim döner."







Şehri geziyoruz... Kızıl Meydan senin, Kremlin benim... Çarşılar, caddeler.

"Dönerci" dolu.

Dikkatimizi çekti... Ruslar'ın bir kısmı dönere "şavurma" diyor.

Yine dikkatimizi çekti... Dönerin içinde "patates kızartması" da var, "ketçap" da.

***

Televizyon



Artkort Hotel... Moskova'nın merkezinde.

Yerleştik... Az sonra akşam yemeğine çıkacağız... Televizyonu açtık... "Haberler."







Ve... Ekranda "Erdoğan."

Rusya-Ukrayna savaşı... İsrail- Filistin çatışması... Petrol... Doğalgaz... Tahıl koridoru....

TV kanallarında/haberlerinde mutlaka "Türkiye" var... "Erdoğan" var.

***



İlk gözlem



Moskova... Vnukovo Havalimanı.

Şaka gibi... Bizim uçaklarla dolu.

Gelen uçaklar... Giden uçaklar.







İstanbul-Moskova-İstanbul.

Antalya- Moskova-Antalya.

Dalaman-Moskova-Dalaman.

Ruslar için Türkiye... Hani ne derler? Olmuş "komşu kapısı."

***



Rusya'ya neden geldik?



Bayram değil, seyran değil... Rusya'da işimiz ne?

Çalıştay... Rusya- Türkiye işbirliğinin güçlendirilmesinde medyanın rolü... Yuvarlak Masa Toplantısı.

Organizasyon;







Dünyaca ünlü Rus, TASS Haber Ajansı.

Ve toplantının Türkiye ayağı... "Küresel Gazeteciler Konseyi."

İşte... Dört günlük Moskova seyahatinin sebebi.

Neler konuşuldu? Hepsini anlatacağız.

***



Domatesten konuta



Biz pahalılıktan şikâyetçiyiz... Sebze, meyve pahalı.

Kiralar arttı.

Konut fiyatları fırladı. Ruslar'ı dinledik ve gördük ki;

Onlar da, "pahalılıktan" yana dertliler.

Fakat... Rus'a göre, "Türkiye ucuz." Antalya... Alanya... Sıfır deniz... Veya deniz gören konut... Moskova'da çok daha ucuz.

Yiyecek içecek de öyle.

Türkiye'den gelen domatesin kilosu Moskova'da, bizim parayla "100 lira... 120 lira."

***



Çalışma yemeği



Muhteşem bir bina... Rus mimarisi... Otel olmuş... "Radisson."

"Çalışma yemeğindeyiz."

Davet sahibi:

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid E. Slutskiy.

Leonid Slutskiy... Türkiye'yi... Türk politikasını... Partileri... Siyasetçileri... İyi biliyor.

Pek çok siyasetçimizle "dostluğu" var.







Söz Antalya'dan açılınca... Leonid Slutskiy, "Alanya'dan... Alanya'nın beldelerinden... Mahallelerinden... Mahmutlar'dan... Avsallar'dan... İncekum'dan... Kargıcak'tan... Konaklı'dan... Okurcalar'dan" bahsetmeye başlıyor.

İlginç...

Şahsen biz, "bu kadar yeri" tek tek sayamayız.

Leonid Slutskiy... "Ben bilirim... Ben sayarım" diyor ve ekliyor...Gülerek:

- Bizim bir kulübümüz var: "Alanya'ya gidenler... Alanya'yı sevenler kulübü."

Leonid Slutskiy... Elbette Rusça konuştu... Tercüman, Türkçe'ye çevirdi.

Ama... Konuşması sırasında Leonid Slutskiy, o kadar çok Türkçe "kelime ve deyim" kullandı ki.

***



Kitabın ortasından



Antalya Havalimanı... Turist girişi... Eylül sonu itibariyle... "Birinci sırada Ruslar" var.

Erkan Yağcı... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı... Dedi ki:

Rusya... Önemli turizm ortağımız.

Ticaret ve turizmde, kaynak pazarımız.

Moskova'da gördük ki;

Erkan Yağcı, kitabın ortasından konuşuyor... Söyledikleri doğru... Hem de çok doğru.

Yarın... Moskova notlarına devam.